Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 января 2018

Оливковая ветвь. День девятый

Коротко по ситуации в Африне.1. Главным прогрессом турецкой армии и подконтрольных боевиков за последние два дня стало занятие горы Барсая, за которую почти неделю шли тяжелые бои с существенными потерями с обеих сторон. Сегодня наконец турки смогли обеспечить над ней контроль и для доказательства своей победы организовали туда визит военного руководства, чтобы показать наличие реального прогресса в приграничных операциях. На остальных же направлениях, где турецкая армия и подконтрольные боевики вторглись в Африн, боевые действия развивались в позиционном ключе. Турки по-прежнему делают ставку на артиллерию и авиацию. Курды при возможности переходят в контратаки и стараются повысить издержки для турок, хотя основная часть потерь приходится в основном на "зеленых", что для Турции совсем не критично. Турки указывают на большие потери YPG, демонстрируя некоторое кол-во убитых и пленных. YPG в свою очередь указывает на то, что турки завышают потери YPG и скрывают потери "зеленых" боевиков. Есть мнение, что в вопросе потерь преувеличивают обе стороны.2. Важной тематикой являются жертвы среди гражданских и разрушения, так как турки свои удары направляют не только на военную инфраструктуру. Идущие по всему миру протесты против "Оливковой ветви" активно эксплуатируют эту тему. Но с учетом аналогичных обстрелов турецких городов, курдам тут конечно трудно претендовать на исключительность, хотя если подходить объективно, у Эрдогана куда как больше ресурсов и возможностей для ударов по гражданскому населению, нежели у курдов. На данный момент, интенсивность ударов по гражданской инфраструктуре Африна можно охарактеризовать как среднюю. За этими оценками скрываются десятки убитых гражданских и сотни раненых. Потери турок среди гражданских существенно меньше, в чем и проявляется разница в возможностях. Европе на это все смотрит достаточно индиффирентно, игнорируя курдские протесты, которые направлены на то, чтобы вызвать хоть какую-то жесткую реакцию по операции Эрдогана. Что примечательно, даже в Германии, у которой плохие отношения с Турцией и где критика Эрдогана при Меркель была системной, нет какой-то системной кампании против "тирании Эрдогана", как это было скажем во время запрета в Турции соц.сетей. во время переворота или протестов в столице по поводу вырубки парка. Казалось бы, война, гибнут гражданские, но европейцы в который раз демонстрируют свою прекрасную способность жить по принципу "тут вижу, тут не вижу". Наивно со стороны курдов было надеяться, что Европа начнет их защищать, после того как США и Россия умыли руки.3. Сирийские и курдские источники продолжают подтверждать факт продолжения переговоров между афринскими курдами и Асадом по поводу передачи контроля над кантоном Дамаску для прекращения турецкой операции. Указывается, что у сторон сохраняются противоречия на тему сохранения определенных преференций для курдов, полномочий сирийских силовых структур в Африне и судьбы курдских политических структур, ликвидации которых хочет Эрдоган. Россия сохраняет контакты с курдами, выступая де-факто одним из посредников. Тем не менее, устраивающее всех решение пока не найдено. Чем дольше курды будут торговаться. тем в более неблагоприятных условиях им придется договариваться с Асадом. Если не договорятся, Эрдоган займет Африн и так или иначе загонит оставшиеся курдские формирования в горы, лишив политической субъектности. Россия естественно заинтересована в компромиссном варианте, когда Асада занимает Африн, а курдам дают сохранить лицо и встроиться в межсирийский процесс урегулирования, дабы их можно была затащить на переговоры в Сочи (куда сегодня вылетела группа сирийских оппозиционеров). Но если будет стоять выбор между Асадом и курдами, Россия естественно выберет сторону Асада, о чем курдам забывать не следует. Независимый Курдистан в российский образ будущего для Сирии не вписывается. А вот в американский – очень даже. Позиция Дамаска достаточно проста – решать судьбу курдов без участия Дамаска нельзя, а статус курдских районов если и можно менять, то в рамках общесирийских мероприятий, вроде референдума или в рамках процесса урегулирования.4. Относительно турецких претензий на Манбидж, то командующий силами специальных операций Джозеф Вотел, который недавно прилетел в Ракку (вместе с главой USAID, где оба делали вид, что разрушения бывшей столицы Халифата не столь чудовищны). заявил, что США не будут выводить свои войска из Манбиджа, даже несмотря на турецкие угрозы напасть на город и прилегающие к нему территории, где развернуты части американской армии и спецназа. Этот отказ ставит Турцию перед дилеммой – продолжать информационно-дипломатическое давление вкупе с ударами по YPG в Рожаве или же попробовать перейти к более амбициозным действиям, поставив США перед ситуацией, когда их союзник по НАТО атакует курдов находящихся под прямыми гарантиями Вашингтона. Ряд американских аналитиков резонно задается вопросом по этому поводу – будут ли американцы обязаны атаковать турецкую армию, если та вторгнется в Рожаву? Война между членами НАТО выглядела бы весьма комично, но тем не менее такая вероятность существует. В целом, американцы надеются, что у турок возобладает здравый смысл и они не посмеют вторгнутся в Рожаву (при Африн уже не вспоминают).Фотографии и видео по Африну выложу завтра отдельным постом.С завтрашнего дня возобновится трансляции афринской текучки в Телеграм.

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Курды устроили акцию протеста в Париже

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Мира в Сирии долго еще не будет – Таймур Двидар

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ВКС РФ уничтожили 5 главарей «Аль-Каиды» в Идлибе (+ФОТО)

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Самолёты ВКС РФ уничтожили 5 главарей «Аль-Каиды» в сирийской провинции Идлиб. Российская авиация нанесла удары по командным пунктам террористических группировок, действующих под предводительством НВФ «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»* — «Аль-Каида»*). В ходе массированных авиаударов ликвидированы лидеры «Нусры» — ХТШ. Об этом сообщили медиа-ресурсы сирийских бандформирований, опубликовавшие фотографии убитых главарей боевиков. Полевые командиры Абу Мусаб аль-Сури, Абу Мухаммад аз-Зайим, Абу Басир Дар Азза, Абу Убайда и шейх Абу Хасан руководили действиями бандгрупп на фронте в районе города Абу Духур, где продолжаются ожесточённые бои между террористами и Вооруженными силами САР. «Тигры» при поддержке ВКС России теснят исламистов, расширяя зону безопасности вокруг стратегического военного аэродрома Абу-Духур, освобожденного пару недель назад. Читайте также: Сирия: Военные США убиты авиаударом ВВС Турции *Запрещенная в РФ террористическая организация

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