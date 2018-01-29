Новости Украины и Новороссии 29 января 2018

Российский проект резолюции, предусматривающий введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для США и ООН, поскольку якобы не гарантирует безопасность, а лишь «усугубит конфликт».

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире одного из украинских телеканалов.

«Россия предложила другую концепцию — так называемую защитную силу, которая охраняла бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль границы она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы», — заявил Волкер, добавив, что это не тот вариант, на который могли бы согласиться США и ООН.

По его словам, такая концепция не гарантирует безопасность, а лишь углубит конфликт. Представитель Госдепа добавил, что США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако переделать его под миротворческую миссию.

«Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать украинско-российскую границу.

Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружения не будут пересекать ее. Это даст почву для реализации Минских соглашений», — настаивает на неприемлемом для Москвы варианте Волкер.

«Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в итоге. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть», — резюмировал представитель США.

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