Новости Украины и Новороссии 29 января 2018
- 09:53 Усугубит конфликт, — Волкер о российском предложении по миротворцам на Донбассе.
- 08:47 Волкер рассказал о подготовке Javelin к передаче Украине.
- 07:00 Сломались: половина автомобилей «Богдан», отправленные заводом Порошенко на фронт, оказались негодными.
- 05:00 Порошенко — позитивный человек, ни дня без перемоги!.
- Вчера 23:44 Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО).
Усугубит конфликт, — Волкер о российском предложении по миротворцам на Донбассе
Российский проект резолюции, предусматривающий введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для США и ООН, поскольку якобы не гарантирует безопасность, а лишь «усугубит конфликт».
Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире одного из украинских телеканалов.
«Россия предложила другую концепцию — так называемую защитную силу, которая охраняла бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль границы она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток российских сил и вооружения через международную границу продолжался бы», — заявил Волкер, добавив, что это не тот вариант, на который могли бы согласиться США и ООН.
По его словам, такая концепция не гарантирует безопасность, а лишь углубит конфликт. Представитель Госдепа добавил, что США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, однако переделать его под миротворческую миссию.
«Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать украинско-российскую границу.
Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружения не будут пересекать ее. Это даст почву для реализации Минских соглашений», — настаивает на неприемлемом для Москвы варианте Волкер.
«Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в итоге. Россия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть», — резюмировал представитель США.
Читайте также: О «неизбежном» наступлении ВСУ…
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Волкер рассказал о подготовке Javelin к передаче Украине
Вашингтон и Киев работают над подготовкой передачи Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.
По его словам, на подготовку требуется время. Нужно подготовить «объекты, где все будет сохраняться, способы передачи», передает ТАСС со ссылкой на «Радио Свобода».
Конкретных сроков Волкер не назвал, заявив лишь, что идет работа над тем, как транспортировать Javelin и «привлечь к работе вооруженных сил».
Волкер подчеркнул, что Javelin «полезны только тогда, когда есть танковый приступ».
Напомним, украинский президент Петр Порошенко заявлял, что «Джавелины» будут поставлены Киеву за счет средств американского бюджета. Их могут передать Украине в течение полугода.
Антон Антонов
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Сломались: половина автомобилей «Богдан», отправленные заводом Порошенко на фронт, оказались негодными
Половину поставленных на фронт автомобилей с завода «Богдан», которым раньше напрямую, а сейчас опосредованно владеет Петр Порошенко, пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
Об этом в эфире украинской радиостанции «Громадського радио» рассказала член так называемого Совета волонтеров при Минобороны Валентина Варава.
Для нужд фронта в Донбассе доставили 50 автомобилей «Богдан-2251», из них 25 оказались неисправными. Пять автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой, а 17 отправлены в пункты ремонта и еще в трех обнаружили производственный брак.
«Это при том, что автомобилей, которые пробежали более 10 000 километров, единицы. 5 автомобилей были отремонтированы на месте выездной бригадой.
С тех 20 автомобилей, которые были в ремонте, три — это заводской брак, они возвращены. 17 авто прошли ремонт, 10 уже возвращены в военные части, 7 еще на обслуживании, из которых 2, как говорят, уже готовы», — рассказала Варава.
Что интереснее в этой новости: что при Министерстве обороны «европейской державы с сильнейшей армией на континенте» существует «совет волонтёров», который эту самую армию обеспечивает носками и печеньем, или то, что главнокомандующий не забывает о своих гешефтах, которые на этой самой армии и обстряпывает?
Читайте также: Как свиньям: детям боевиков «АТО» раскладывали пищу по тарелкам руками (ВИДЕО)
Напомним, Петр Порошенко был официальным совладельцем корпорации «Богдан» до 2009 года. В начале 2013 года Порошенко рассказал изданию Forbes о том, что продал свою долю в корпорации своему партнеру Олег Свинарчуку. В бизнес-кругах Украины Порошенко по-прежнему считается фактическим владельцем «Богдана».
Корпорация производит автомобили и автобусы, которые можно увидеть в любом городе Украины на городских маршрутах.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко — позитивный человек, ни дня без перемоги!
Можно подвести некоторые промежуточные итоги первых недель нового года для режима Порошенко.
Во-первых, после демонстративного вставания в позу и заявлений типа «если вы не дадите нам денег, то мы прекратим сотрудничество с МВФ», шайка Порошенко предсказуемо прогнулась, и приняла все условия по всем пунктам — дальнейшее повышение цены на газ для населения, новое повышение коммунальных тарифов (так называемое «приведение их к европейскому уровню», ога), повышение пенсионного возраста, ускоренная приватизация и так далее.
Во-вторых, строго как я и предсказывал, денег Порошенко в очередной раз не дали. И если в прошлый раз он орал «Ничего, что 600 миллионов не дали, зато пообещали 2,4 миллиарда», то в этот раз он орёт «Ничего, что 2,4 миллиарда не дали, зато пообещали 2 миллиарда».
Глубоко позитивный человек, ни дня без перемоги.
И как ему не быть в позитиве, если до евромайдана его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов, а в Давосе озвучили цифру уже в 1,6 миллиарда. Один из немногих, кому после переворота стало существенно лучше жить.
Причём для внутренней украинской публики шестёрки озвучивают более скромные цифры — «всего» миллиард долларов. Бедняга, почти голодранец.
От трудов тяжких Порошенко летал с семьёй отдыхать на Мальдивы, где тратил в день чуть больше, чем среднестатистический украинец зарабатывает за всю свою жизнь. Патамушта не олигарх!
И, чтобы закрепить успех, хотел встретиться в кулуарах Давоса с Трампом. Но вот незадача, в списке протокольных мероприятий последнего такой встречи не было запланировано. Поэтому Трамп встретился с Полем Кагаме — президентом Руанды, а не с президентом Руинды.
Ну и последняя новость — Высокий суд Лондона в пятницу, 26 января, завершил слушания по делу о «долге Януковича» в 3 миллиарда долларов и удалился для вынесения окончательно приговора (в украинских СМРАД написали «отложил рассмотрение», но на самом деле именно удалился для вынесения приговора). Думать суд по процедуре может дней десять, так что совсем скоро надежды «свидомых и одвичных» в очередной раз превратятся в черепки.
Так что нужно за оставшееся время ещё несколько раз признать Россию агрессором, а то потом не до того будет.
Александр Роджерс
Читайте также: «Еще выкопаем»: в Херсонской области замерзло море (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Харьковский авиазавод: первым делом — не самолёты, а танки (ФОТО)
Впервые за много лет харьковский авиазавод сообщил о приеме на работу новых сотрудников.
Неужели снова есть спрос на самолеты этого знаменитого в прошлом предприятия?
Это и так, и не так одновременно. На июль 2017 года ситуация на этом госпредприятии выглядела совсем безрадостной. Кредиторская задолженность составляла 3,2 млрд грн, задолженность за энергоносители — 35 млн грн. Завод был отключен от электро-, газо- и водоснабжения.
Объем незавершенного строительства составлял на тот момент девять Ан-74 и 8,5 — Ан-140. Задолженность по зарплате авиастроителей достигала 150 млн грн, в день на заводе работало в одну смену около 520 человек.
Ведь в своё время Харьковский авиазавод выпускал самолеты Ту-134 (всего 848), которые покупал не только СССР, где он был основным самолетом на среднемагистральных направлениях, но и еще и пара десятков стран мира. А Болгария поставляла сигареты «Ту-134».
Почему так случилось? Прежде всего, по причине ряда авиакатастроф самолета Ан-140 российские и иранские партнеры отказались сотрудничать с предприятием.
Репутацию завода также подпортил скандал с его экс-руководителем Павлом Науменко, получившим срок за хищения в особо крупных размерах.
За время с 2005 по середину 2009 года Харьковский авиазавод выпустил лишь один самолёт — Ан-74–300 для Муамара Каддафи в мае 2009 года.
Для сравнения, в 1980-х годах за тот же срок (четыре с половиной года) было выпущено более 320 Ту-134.
И зарабатывал, если это можно так назвать, завод ремонтом уже выпущенных самолетов и изготовлением запчастей.
Однако вдруг заводом заинтересовались. Там побывал премьер Гройсман, и, что важнее, гости из США — менеджеры корпорации General Electric Aviation.
Обсуждались варианты использования современной авионики и композиционных материалов при строительстве и модернизации самолетов Ан-74. Предполагается, что General Electric Aviation сможет поставлять системы управления.
В 2017 году на Харьковском авиазаводе провели техническое обслуживание семи самолетов Ан-72 и Ан-74. Как сообщили в ГК «Укроборонпром», в структуру которого входит завод, отремонтированные самолеты эксплуатируются в Казахстане, Египте, Туркменистане и Украине. Получено 57 млн грн выручки.
На заводе за прошлый год выплатили 35,5 млн грн зарплаты, в том числе 697 тыс. грн направили на возмещение задолженности по зарплате за прошлые годы.
«Недавно заработала централизованная подача воды и электроэнергии. Возрождены два традиционных для завода вида деятельности. Речь идет о ремонте и техническом обслуживании самолетов и выпуске комплектующих для авиатехники.
Пакет заказов есть на декабрь и первый квартал следующего года. Мы также выполнили свое обещание освоить выпуск непрофильной для нашего предприятия продукции, выиграв соответствующий тендер. Для этого провели соответствующее оборудование и закупили необходимые материалы. Этот проект будет развиваться и в следующем году», — сказал в начале декабря и. о. генерального директора завода Степан Санагурский.
Что же это за непрофильная продукция? Ситуация прояснилась в конце января нынешнего года. Именно под ее выпуск на авиазаводе восстановили работу термических печей в цехе № 011 после восьмилетнего перерыва. Их запустили, чтобы закалить штампы для производства танковых траков.
Оказывается, предприятие выиграло тендер на поставку комплектующих Житомирскому бронетанковому заводу и готовится к реализации проекта.
По словам директора заводского департамента производства Вячеслава Рачинского, в цех начали возвращаться термисты и штамповщики, которые ранее вынуждены были покинуть завод из-за отсутствия заказов.
Таким образом, предприятие, как и ряд других заводов Харькова, обслуживает войну. Так что, как видим, первым делом — не самолеты и не девушки, а запчасти для техники, убивающей обладателей таких же, как и у работников завода, украинских паспортов.
Артур Манцевич
Читайте также: Три года спустя: зачем пленным «киборгам» вставляли кляпы и как взрывали второй этаж аэропорта (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su