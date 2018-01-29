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Никогда не говори: НИКОГДА

15:36. 29 января 2018 Просмотров - 229 Один комментарий Опубликовал:

Никогда не говори: НИКОГДА
Автор: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять

Есть притча, что у Царя Саломона было кольцо с выгравированной надписью и эта надпись обладала”волшебным свойством” в трудные минуты она поддерживала Царя, а в минуты Радости, позволяла Ему “не потерять свою голову” от счастья.
Надпись гласила: “Всё пройдёт и это тоже”…
Эта беседа в первую очередь предназначена тем: кто уже ” всё знает окончательно и безповоротно”, но так же этот разговор, может быть полезен и другим людям: тем, которые решили расширить свою осознанность…

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 10 10
    Martinika 29 января 2018 в 15:58 Ссылка Пометить
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    Саломон – это по-украински?
    Никогда не говори “никогда”. Так правильней.

    Маленькие ошибочки.

    Переходите, товарищи, на следующую ступень развития. Учите русский язык.

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