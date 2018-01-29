Никогда не говори: НИКОГДА

Автор: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



Есть притча, что у Царя Саломона было кольцо с выгравированной надписью и эта надпись обладала”волшебным свойством” в трудные минуты она поддерживала Царя, а в минуты Радости, позволяла Ему “не потерять свою голову” от счастья.

Надпись гласила: “Всё пройдёт и это тоже”…

Эта беседа в первую очередь предназначена тем: кто уже ” всё знает окончательно и безповоротно”, но так же этот разговор, может быть полезен и другим людям: тем, которые решили расширить свою осознанность…



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Источник: www.youtube.com