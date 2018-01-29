Главная » Видео, История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Мегалиты форта Константин в Кронштадте (Познавательное ТВ)

12:54. 29 января 2018 Просмотров - 387 Нет комментариев Опубликовал:

Мегалиты форта Константин в Кронштадте. Старое сооружение из больших каменных блоков сложной формы. Нержавеющее древнее железо.
Фотографии по ссылке: https://yadi.sk/d/2Pdi7QCZ3RqRiS
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русский Язык - межзвёздный язык
Ирина Волкова, 20 марта 2013 Сегодня человечество интересуется больше строением звёздных галактик, планет солнечной системы, чем окружающим его миром слов, их происхождением и смыслом. Слова - это кирпичики, из которых складывается Язык. А ведь Язык - это ...
Конец операции "СТРЕЛОК"
Большой украинский лохотрон для граждан СССР. Чей слуга Гиркин. Президент Пякин на подхвате. На каждого благонамеренного - своя узда. О СОСТОЯНИИ, ТЕНДЕНЦИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ из записки ВП СССР. Ведущий - Вячеслав Негреба
Литьё каменных блоков
Есть сторонники и есть противники версии литья каменных блоков. Многие факты невозможно объяснить механической обработкой пород, заготовок, кроме как формовка жидкой или тестообразной массы, в том числе и твердых видов камня, кристаллических, как гранит, ...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Истории Руси не тысяча лет, как принято считать, а гораздо больше. Приводим только некоторые замалчиваемые научные данные. В середине 11 века, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой. Но приехавшая из “дикой” Киевской Руси княжна не...
Это нужно знать настоящему мужчине
Даже сказать нечего.
Почему админы сайта "Имена России" боятся имени русского генерала К. П. Петрова?
...Генерал – Майора Космических Войск Петрова Константина Павловича, председателя Концептуальной Партии «... обращений по поисковым запросам: "Петров Константин Павлович" - 126 000 "Петров...», с нашей точки зрения, Константин Павлович Петров является более чем...

Оставить комментарий

Комментирование заблокированно до 11 февраля 0:56 в связи с нарушением правил сайта. Подробности нарушения.