Мегалиты форта Константин в Кронштадте (Познавательное ТВ)

Мегалиты форта Константин в Кронштадте. Старое сооружение из больших каменных блоков сложной формы. Нержавеющее древнее железо.

Фотографии по ссылке: https://yadi.sk/d/2Pdi7QCZ3RqRiS

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Источник: www.youtube.com