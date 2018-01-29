Главная » Аналитика, Бэкграунд, Политика, События Настоящего, Экономика

Как нам выйти из ВТО

12:17. 29 января 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:
Еще более пяти лет назад, накануне присоединения России ко Всемирной торговой организации, директор ВМФ Кристин Лагард заявила о бессмысленности этого шага для нашей страны.
Еще раньше, в 2002 году, тогдашний премьер-министр РФ Михаил Касьянов спрашивал об экономическом смысле присоединения к организации тогдашнего лоббиста ВТО и по совместительству министра экономического развития Германа Грефа. И тот не смог сказать ровным счетом ничего.
Как считает российских экономист Михаил Делягин, правительственные либералы запихнули нашу страну в ВТО только для того, чтобы подорвать евразийскую интеграцию - Таможенный союз, "мотором" которого тогда был Сергей Глазьев. Идея создания ТС набирала силу, что создавало угрозу для Запада, который всеми силами старался присоединить РФ к организации, при этом нейтрализуя опасность.
 
Метки: мнение эксперта
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как и когда рухнет экономика США?
...автоматическому немедленному обогащению нашей экономики. Как раз наоборот. Инвестиции в ...экономику, становятся сырьевыми придатками.«СП»: — Как нам выйти из этой зависимости? При АлександреIII...мире. Кстати, Россия стала членом ВТО одной из последних. Тогда я...
Нужно (ли) России покинуть ВТО !?
... работать по условиям ВТО. Они продолжат диктовать, как нам продавать на внешнем...самостоятельным государством. Для этого нам надо выйти из этой международной террористической ... изоляцию (предложение выйти из ВТО — в рамках этой логики). Каким-то отраслям,...
Украина, Россия и ВТО
...правилами Таможенного союза и ВТО, каких правил будет придерживаться Россия...нас строились капиталоемкие производства. Нам нужно искать  преимущества ...считают, что лучше выйти из ВТО ради участия в ТС...АССОЦИАЦИИ  «УКРСАХАР»: «Россия нам не открыла свой рынок, ...
Молчать и бездействовать нельзя! За нами наши дети!
..., и это даёт возможность нам выйти на более общие вопросы, ...в преддверии присоединения России к ВТО Правительством РФ «Стратегией инновационного ... говоря - компетенций «инновационного человека» как субъекта всех инновационных преобразований. «Инновационный...
"Игроки! Всем выйти из сумрака!" или Кто уничтожает Славянский мир
.... В дальнейшем это нам поможет распознавать действия политиков, как ставленников той или... контролируют ФРС США, Мировой банк, ВТО, МВФ. В 1940-е годы... и пошли за нами. А после победы сделаем так, как нам надо». Не...
Большая война ближайшего будущего
..., что ВТО - это фактически театр абсурда.  Я даже не понимаю, как у... не помню прецедентов. В принципе, нам выйти не сложно, потому что мы... такой, длительный стаж пребывания в ВТО, нам надо это сделать с минимальными...

Оставить комментарий

Комментирование заблокированно до 11 февраля 0:56 в связи с нарушением правил сайта. Подробности нарушения.