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Как депутаты Единой России разъединяют граждан страны

10:51. 29 января 2018 Просмотров - 195 3 коммент. Опубликовал:
Последний министр культуры СССР, а ныне – зам. председателя Московской городской Думы, депутат от КПРФ, народный артист РСФСР  Н.Н. Губенко об инициативе Единой России по установке памятника врагу России Солженицину.



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Спасибо коллеге veter_v_marte  за ссылку на видео.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, депутат, Дума, ер, Культура, народ, Россия
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