Как депутаты Единой России разъединяют граждан страны
10:51. 29 января 2018 Просмотров - 195 3 коммент. Опубликовал: brahman
Последний министр культуры СССР, а ныне – зам. председателя Московской городской Думы, депутат от КПРФ, народный артист РСФСР Н.Н. Губенко об инициативе Единой России по установке памятника врагу России Солженицину.
*
Спасибо коллеге veter_v_marte за ссылку на видео.
*
Спасибо коллеге veter_v_marte за ссылку на видео.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Предложение от самой честной, самой справедливой, самой единой партии в стране.Ну как можно его не принять?
Молодец Губенко всё правильно сказал.
loading...
Н.Н. Губенко истину глаголит. Не прибавить, не убавить…
Какой памятник иуде, врага народа СОЛЖЕницина к позорной стене.
loading...
Простите, что не в тему. Видео изъятия детей из семьи:
https://vk.com/vmestesilarf?z=video468206519_456239022%2F4ff822bbba6cd1ff0b%2Fpl_wall_-106407978