К Земле приближается астероид 2002 AJ129. Это опасно для нас?

Максимальное сближение астероида 2002 AJ129 с Землей произойдет 4 февраля 2018 года в 00:30 по мск. В этот момент скорость астероида составит 34 километра в секунду.

2002 AJ129 считается среднего размера околоземным астероидом: от 0,5 км до 1,2 км в поперечнике. Он был обнаружен в январе 2002 года.

Хотя этот астероид классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с нашей планетой в обозримом будущем.

В момент максимального сближения 4 февраля расстояние между астероидом и Землей составит 4,2 миллиона километров, что в 10 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Траектория астероида 2002 AJ129

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http://www.nat-geo.ru/universe/1179033-k-zemle-priblizhaetsya-asteroid-eto-opasno/