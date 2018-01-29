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К Земле приближается астероид 2002 AJ129. Это опасно для нас?

02:02. 29 января 2018 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

 

К Земле приближается астероид. Это опасно?

 

Максимальное сближение астероида 2002 AJ129 с Землей произойдет 4 февраля 2018 года в 00:30 по мск. В этот момент скорость астероида составит 34 километра в секунду.

2002 AJ129 считается среднего размера околоземным астероидом: от 0,5 км до 1,2 км в поперечнике. Он был обнаружен в январе 2002 года.

Хотя этот астероид классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с нашей планетой в обозримом будущем.

В момент максимального сближения 4 февраля расстояние между астероидом и Землей составит 4,2 миллиона километров, что в 10 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

 

Траектория астероида 2002 AJ129

 

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http://www.nat-geo.ru/universe/1179033-k-zemle-priblizhaetsya-asteroid-eto-opasno/

Метки: астероид 2002 AJ129, астрономия и космос
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