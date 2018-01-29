ГОЛОСОВАТЬ НЕОБХОДИМО! И ВОТ ПОЧЕМУ.

По следам очередного "компромата" на Павла Николаевича.

Те, кто следит за новостями с предвыборных фронтов, уже наверняка знают о новых "ужасных преступлениях" Грудинина, который в 1995 году "обобрал" бедных и несчастных совхозников.

Так что, теперь мы имеем:

1 Еврей!

2. Миллиардер

3. Офшорный капиталист

4. Жулик, нагло обманувший людей.

Вроде, всё. Уверен, что это только начало. Гарантирую, что скоро выяснится, что Грудинин состоит в родстве с Троцким , Власовым, Ротшильдом, что он причастен к убийству Кеннеди и Немцова.

И что Абрамович занимал у него деньги, чтобы заплатить за яхту.

Еврей он или нет - не знаю, и знать не хочу. Не волнует. Я знаю, что Александр Роджерс - наёмный и продажный писака по фамили Ляшко и украинец по национальности. Так вот его национальность для меня - наименьший грех. Всё остальное - гораздо хуже. А если нет, то я должен ненавидеть всех украинцев за то, что они родили г-на (в смысле - господина, а не то, что вы подумали) Роджерса-Ляшко. А я так не умею. И людей ненавижу за их дела и слова, а не за форму черепа. Даже если он с кобыльим хвостом.

Миллиардером Грудинин не является, просто потому, что у него нет таких денег. Нет! Хоть лопни всё центральное телевидение. Эту ложь уже разоблачили.

Офшоров у Грудинина тоже нет. И капиталов там нет. И это уже тоже известно всем. Власти - в первую очередь! Потому что иначе она не сочиняла бы новый бред про "обманутых пайщиков".

Но она продолжает сочинять. И будет это делать, потому что она действительно испугалась крепко.

А мы эту ложь будем разоблачать. Честно разоблачать! Мы же не власть! Нам врать не полагается.

Итак, "обманутые пайщики". Последний хит сезона! Только в наших кинотеатрах!

Вчерашние самые честные в мире "Вести" в 20:00 на канале "Россия 24" подали эту "клубничку" под занавес программы. Так сказать - "горяченькое" на десерт. Пнули кандидата и даже не скрывали, что пнули.

Криминал! Грудинин - мошенник! Отобрал у людей землю! В прокуратуру его! Именно так и было сказано.

Очень глупые и очень грязные людишки занимаются в Кремле антигрудининской пропагандой! Очень! Сами пилят сук под собой. Ведь, распространяя враньё, они сами пиарят нашего кандидата! Сами зажигают в людях интерес к нему! А следом за интересом приходит симпатия. Потому что выясняется, что Грудинин кругом ПРАВ!

И в истории с пайщиками - более, чем когда-либо и где-либо ещё. Сейчас вы это увидите сами.

Но начнём мы, как всегда, издалека .

С ельцина, которого искренне уважает Владимир Владимирович и совсем не уважает Павел Николаевич.

Почему же Грудинин совсем не уважает ельцина, спросите вы?

Вот вам ответ самого П. Н. Грудинина:

В 1995 году президент Ельцин выпустил указ о реорганизации колхозов и совхозов. По этому указу бывшие сотрудники должны были получить по 3 гектара земли в собственность.

— Я пришел к губернатору: что за ерунда, у нас уже давно акционирование идет, а тут какие-то паи… И он специальным постановлением у нас это отменил. Есть люди, которые до сих пор судятся: отдайте мне мои три гектара. Я им отвечаю: слушай, все в уставном капитале, у тебя есть акции. Ты можешь участвовать в эмиссии, можешь ходить на собрания. Но земля — неделимый капитал, извини, мы ее пашем.

Грудинин считает, что указ 95-го года был в корне неправильным и вредным для России:

— Вы помните, что случилось со всеми сельхозпредприятиями? Директор говорил: «Вот, к нам пришли хорошие ребята. Они по 150 тысяч дают за каждый пай. Эта же земля ничего нам не приносит, один убыток. Давайте возьмем деньги и будем счастливы». И они были счастливы — неделю, может быть, месяц. А потом потеряли работу.

— То есть вы вообще считаете, что людям не надо давать землю в частную собственность?

— Я министру экономики Федорову сказал: земля — это не товар, это средство производства. Ни в одной стране мира нет свободной купли-продажи сельскохозяйственной земли. Есть ее государственное перераспределение от одного собственника к другому. Ты не можешь изменить ее назначение, категорию. Ты не можешь сам принять решение не пахать. Разве что тебе государство будет доплачивать за то, чтобы ты ее не пахал, когда у государства перепроизводство. Если помните, в девяностые был такой Черниченко, он говорил: ребята, мы все станем крестьянами, фермерами. Но в России всегда работали общиной, в которой землей наделяли в соответствии с едоками. Никогда у нас хутор не был основным производителем сельхозпродукции. А Черниченко сказал: мы сейчас возьмем лопату и сами себя накормим, у нас народ такой, самобытный. Это было в корне неправильно, потому что в это время на Западе пошла обратная тенденция: все сельские хозяйства стали укрупняться. А мы попытались вернуться в позапрошлый век, к атомарному производству.

Поясним эту мысль .

В любом колхозе, совхозе или другом хозяйстве, особенно если оно большое, всегда есть люди, которым это хозяйство - до фонаря. Это, как правило, те, кого принято называть люмпеном: пьяницы, мелкие воришки, лодыри и прочий ушлый, гнилой народец, которому при Советской власти жилось заслуженно плохо.

Ельцинский указ в одночасье делал их богачами. Ценой предприятия, на котором они работали.

Ведь речь идёт о РАЗДАЧЕ Подмосковной ЗЕМЛИ! Это та самая знаменитая приватизация, которая привела страну на грань экономической катастрофы и которую ни под каким видом президент Путин отменять не хочет и не будет. Что останется от совхоза, если его работники выйдут из него, прихватив с собой по три гектара каждый? И что они сделают потом с этой землёй?

Повторяю: речь шла о фактической ЛИКВИДАЦИИ совхоза на законных основаниях! Согласно указу ничтожества ельцина.

Эту землю председатель Грудинин НЕ ДАЛ!

"Преступник" Грудинин точь-в-точь повторил то же самое, что и знаменитый председатель Егор Трубников из одноимённого фильма, который платил кузнецу деньги из своего кармана, лишь бы у того был стимул работать в жутких послевоенных условиях безденежья и развала хозяйства.

Павел Грудинин СПАС своё хозяйство! И, как известно, сделал его крайне прибыльным и социально защищённым предприятием.

От кого же он спасал этот совхоз? Кому отказал в земле?

Пожалуйста, знакомьтесь:

Нина Владимировна Солодовникова — одна из тех, кто до сих пор судится с Грудининым за долевую собственность совхоза.

Нина Владимировна живет в частном доме в поселке Слобода. Дом она получила еще при прежнем, советском директоре, которого Грудинин в свое время вытеснил, уличив в незаконных махинациях с землей. Через дорогу коттедж самого Грудинина. Но с Ниной Владимировной они не здороваются и не общаются.

— Я его часто вижу — и в ДК, когда внучку на кружок вожу, и на улице. Раньше он хотя бы здоровался, а с тех пор как я перед выборами начала про него рассказывать все, что думаю, стал полностью меня игнорировать. А я всем честно говорю: он самодур, местный царек, под себя гребет, все здесь незаконно прихватизировал. А признает только тех, кто ему, как я говорю, одно место лижет. Как он делал из совхоза ЗАО, фактически частную лавочку, надо было видеть! К каждому свой подход нашел: и упрашивал, и шантажировал, и подписи подделывал, и пугал увольнением.

Нина Владимировна обижается, что вместо обещанной Ельциным земли ее покойному мужу предложили акции. По ее словам, решение об акционировании в свое время было принято авторитарно, народ лучше взял бы землю. Впрочем, насколько я поняла, речь идет не столько о крестьянской тяге к земледелию, сколько о цене отступных.

— Ну а если вы выиграете суд, что вы будете с этой землей делать?

Настоящее сельское хозяйство на золотой земле в километре от МКАД — это пока еще не фантастика

— А это уж мы сами решать будем. Нам бы сначала само свидетельство получить.

Может, продадим, может, сдадим в аренду тому же сов­хозу. А может, я фермером хочу стать — страусов выращивать! Почему бы нет? Когда мы в суд подавали, он предлагал продать эти акции за десять тысяч баксов. Это же смешно!

— Ну а сколько, по-вашему, не смешно? За какую цену вы могли бы отказаться от своих претензий?

— А, все понятно, это он вас подослал! Ну уж нет, мы уже не договоримся. — Нина Владимировна задумывается. — Вот если бы он тогда, в девяностые, хотя бы пятьдесят тысяч заплатил, проблем бы не было. В то время на эти деньги можно было трехкомнатную квартиру купить.

Читатель! Вопросы есть? У меня - нет.

Осталось только напомнить, что именно эту "незаслуженно обиженную разводительницу страусов" выставило в качестве примера обиженной несчастной жертвы наше ГОСУДАРСТВЕННОЕ телевидение, которое опустилось до таких немыслимых пределов подлости и антинародности, о которых в Советские времена невозможно было даже подумать:

Именно этой "несчастной даме" наша власть посоветовала обратиться в прокуратуру!

Нет нужды говорить, что мадам Солодовникова - искренняя сторонница Владимира Владимировича! Ведь никто, кроме него, не встал на её защиту. Правда, почeму-то именно сейчас, а не год или два-три-десять назад, но всё равно появился шанс - разгромить ненавистный совхоз, отобрать 3 гектара, продать кавказцам, разводить там страусов. Или просто сдать обратно в аренду за хорошие деньги (втюхать) тому же лоху Грудинину. Правда, хорошо? Вполне в духе поднятия с колен.

Солодовниковой заветная "халява" обломилась. Остальным жучкам - тоже. Совхоз сохранил землю. И устоял. И сам Грудинин остался во главе.

К большому сожалению Кремля, ,который, как известно, занят только тем, как бы помочь родному сельскому хозяйству.

Так как? Будем судить Грудинина? Или всё ясно?

Думаю, вам, уважаемый читатель, ясно не всё.

Потому что все данные и все факты в этой статье взяты мной из очерка о Грудинине, из его собственного интервью, данного им журналу "Русский репортер"... 3 ноября 2011 года!

То есть, за 7 лет до сегодняшних событий, когда сам Грудинин и во сне не мог представить, что станет кандидатом в президенты.

И потому не имел никаких причин лгать.

А Кремль не имел никаких намерений защитить законные интересы мадам Солодовниковой. Потому как плевать ему было все эти годы и на эту мадам, и на всех остальных. Пока о Грудинине не услышал. И тут началось! Вдруг вспомнил!

Вот полный текст этого интервью. Оно необычайно интересно! И, кстати, подробно отвечает на вопрос об отношении Грудинина к "южанам", эксплуатацию которых ему тоже спешит вменить в вину неугомонная и насквозь лживая официальная пропаганда:

http://www.rusrep.ru/article/2...

Надо ли теперь ещё раз объяснять, почему надо голосовать за Павла Грудинина?

Думаю, что теперь всё ясно.

А тем, кому не ясно, могут голосовать за ельцина.

Он не умер, он вполне жив. И даже бросил пить.

Желаю успехов всем избирателям, а власти - новых "разоблачительных" материалов.

"Ещё парочку!", - как говаривал незабвенный Полиграфыч.

И второй тур вообще не понадобится.

https://cont.ws/@douglas/834395?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen