Фотографию Парада Победы признали демонстрацией нацистской символики
Судья Исакогорского районного суда города Архангельска оштрафовала 59-летнего Михаила Листва на одну тысячу рублей за публикацию фотоснимка Парада Победы 1945 года.
Инцидент произошел 19 января 2018 года в Архангельске. Судья Елена Костылева оштрафовала Михаила Листова, объяснив свое решение статьей 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), запрещающей демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Статья подразумевает наказание в виде штрафа до 2 тыс. рублей и ареста до 15 суток, сообщает издание 29.ru.
В решении судьи также говорится, что публикация этой фотографии «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны».
«Я родился в СССР и ненавижу нацизм в любом его проявлении. Оба моих деда погибли в Великой Отечественной войне», – цитирует Михаила архангельское издание.
Михаил отказался признавать свою вину и подписывать протокол о правонарушении, потому что считает, что в деле есть серьезные ошибки.
Сенатор Антон Беляков разместил информацию об этом инциденте на своей странице в Facebook, сообщив, что считает решение судьи незаконным: «К моему глубокому сожалению, за последнее время это далеко не первый случай, когда пользователей соцсетей штрафуют и даже подвергают аресту за размещенные ими фотографии времён Великой Отечественной войны. И это многим блогерам, журналистам и их читателям «причиняет страдание». Это «причиняет страдание» и лично мне, поскольку я регулярно размещаю публикации о подвигах советских людей в дни Великой Отечественной войны с хэштегом #чтобыпомнили. Я полагаю, что подобной судебной практике необходимо положить конец. Поэтому я совершенно осознанно принял решение опубликовать снимок, за который был оштрафован архангельский блогер».
По его словам, люди, увидев эту фотографию, могут снова вспомнить об этом дне и хотя бы на мгновение ощутить бесконечную радость победы нашего народа в жуткой и кровопролитной бойне, развязанной фашистами.
«И никто не сможет убедить меня в том, что делать этого не нужно, потому что это наша Гордость, наша Память, наша Слава и наша Победа. Потому что на этой войне, унесшей миллионы жизней, погибли два моих деда, и потому что их ордена и медали я бережно храню», – подытожил Беляков.
По словам сенатора Владимирской области, он намерен обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей, чтобы там смогли дать объективную оценку деятельности судьи Костылевой.
Отметим, что ранее в Архангельске по той же статье судили общественника Дмитрия Секушина и северодвинского ветерана ВДВ Валентина Табачного.
На сайте судьи-россии.рф на странице Елены Костылевой оставлено четыре комментария: три из них положительные, в четвертом пользователь Владимир раскритиковал судью, назвав ее «Очередной бездарностью в судебном кресле».
Источник: voicesevas.ru
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“Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт.” Может быть в судьях что-то не так. Но ведь кто-то и кляузу написал!
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Гитлер носил штаны, необходимо всех наказать за ношение штанов.
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Хуже дурака может быть только дурак с инициативой! Не удивлюсь если она сама и инициировала дело.
Во многом я поддерживаю позицию Путина, но не согласен что нашим судьям не хватает свободы. Ответственности им не хватает. Они млеют от собственной безнаказанности. Вот и множатся подобные судебные решения. Не квалификацию им надо понижать, а судить и сажать за дискредитацию власти.
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М/ф “Чиполлино” – …страна дураков…
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Костылёвой – накостылять.
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Решение судьи Костылёвой причинило мне страдание. Интересно, это просто тупость, или она потомок фашистских оккупантов?
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В таком случае надо “судить” всех кто принимает участие в марше Безсмертный полк, надо это этой судье подсказать, во дело будет :-)