Дед отечественного спецназа или лучший диверсант ХХ века

В 1900 году в Смоленской области родился И.Г. Старинов. Родители Ильи были простыми рабочими. Отец трудился на железной дороге в должности обходчика путей и часто брал на работу маленького сына. В детстве с Ильёй приключился интересный случай, который возможно повлиял на его дальнейшую судьбу. Во время очередного обхода железнодорожного полотна отец Старинова заметил повреждённые рельсы. Для предупреждения машиниста он положил на пути петарды и поджог их. Хлопки петард очень поразили мальчика.

Семья Стариновых была очень большой и бедной. Ютились в совсем крохотной путевой будке. Были настоящей рабочей беднотой. По этим причинам революция 1917 года пришлась им по душе и молодой Илья даже воевал в Гражданскую войну на стороне красных. И. Старинов пройдя небольшое обучение был направлен воевать на юг, где сражался с белогвардейцами, корниловскими войсками. В ходе боёв в Курской области был пленён белогвардейцами и препровождён в ближайшее село. Красноармейцы дожидались священника, который должен был решить кому жить, а кому нет. Многим пленным сделали клеймо в виде звезды. Священник так долго шёл к ним, что красноармейцы не стали его дожидаться и совершили побег. Среди сбежавших был и Старинов.

По окончании Гражданской войны Илья Григорьевич остался в армии и стал получать военное образование. В Воронеже закончил школу техников по военно-железнодорожному направлению. Получив диплом об окончании он стал руководителем команды подрывников в Киеве. В 1923 году продолжил обучение по полученной специальности, но уже в Ленинграде. В 1920-х годах он много работает. Участвует в строительстве различных железных дорог и работает преподавателем подрывного искусства в Киеве. Старинов продолжает повышение своей квалификации и к 1935 году заканчивает академию Военного транспорта.

Опыт Гражданской войны очень пригодился Илье Григорьевичу. В ходе войны он пришёл к выводу, что подрывные машинки очень громоздкие и малоэффективные. Он начинает сам делать некоторые наработки и в итоге изобретает компактную мину, получившую потом имя Старинова. Именно эти мины станут применяться партизанами в войну с фашистами.

За сделанное изобретение и прорыв в диверсионном деле И.Г. Старинов получил учёную научную степень кандидата наук.

Старинов работает не только над техникой осуществления диверсий, но и разрабатывает тактику выявления и обезвреживания вражеских тактических групп при подрыве важных коммуникаций. Илья Старинов придумал специальную мину, больше хлопушку, как сигнал. Такая мина устанавливалась на мосту и при входе на него диверсантов она взрывалась. Мина только оглушала противника.

В конце двадцатых и начале тридцатых годов взрывник принимает участие в создании и укреплении границ Советского государства. При его непосредственном участии устанавливались минные заграждения. Его регулярно используют как эксперта в диверсионной работе и привлекают к педагогической деятельности.

Война в Испании

В 1936 году в полном разгаре была война в Испании, где коммунисты сражались с националистами. Из СССР много добровольцев отправилось воевать за коммунистическую идею и помогать испанским соратникам. Среди добровольцев отправился воевать и И.Г. Старинов. На испанской земле он обучает местных солдат тактике ведения партизанской войны, учит использовать мины и другие подрывные механизмы. Обучает солдат правилам и тактике проведения диверсионных актов, сам много раз участвует в диверсиях против фашистов. В Испании он провёл более двух сотен диверсионных вылазок. На войне он получил псевдоним «Родольфо». Но не только воевать пришлось на чужой земле. Именно в Испании жизнь свела его с молодой переводчицей Обручевой, которая стала его женой.

Илья Старинов с женой

Зимой 1937 года Старинов сумел значительно отличиться. В ходе проведения диверсионной работы им были захвачены в плен несколько фашистов, которые в ходе допроса предоставили информацию о передвижении железнодорожного состава с итальянскими лётчиками. Старинов использовал эту информацию и пустил под откос состав с орлами Муссолини. Однажды его группа подорвала целый эшелон со снарядами прямо в тоннеле, завал был огромный и железнодорожное соединение было прервано на долгое время.

Климент Ворошилов пожимает руку капитану Илье Старинову.Фото 1937 года

И.Г. Старинов был и превосходным педагогом. Его ученики отлично усваивали учебный материал и реализовывали его на практике — быстро и умело закладывали мины, маскировали их и взрывали в самый нужный момент. Мины маскировались под что угодно и не привлекали внимания.

В диверсионных актах Старинов использовал и хитрые уловки. Так несколько дней приходилось безуспешно штурмовать старый монастырь, где засели франкисты. Старинов решил применить тактику «троянского коня». К стенам монастыря отправили мула. Обороняющиеся заметили его и решили взять себе на хозяйство. Затем у монастыря появился ещё один мул, но с поклажей, франкисты и его завели в монастырь, мул был начинён взрывчаткой и раздался мощный взрыв.

Война с Гитлером

Великую Отечественную войну Старинов начал начальником диверсионной группы на Западном фронте. В его подчинение было несколько батальонов прикрытия и пять диверсионных отрядов. Подразделение работало под Харьковым — минировали дороги и здания, совершали нападения на высшее командование немецкой армии. Было уничтожено несколько генералов вермахта.

Сколько провёл Старинов диверсий за время войны подсчитать очень трудно, известно только, что на его счету более двухсот взорванных мостов.

Под его руководством украинские партизаны сумели ликвидировать несколько тысяч железнодорожных эшелонов.

За время войны И.Г. Старинов участвовал в подготовке нескольких тысяч партизан, которые потом удачно сражались в тылу врага.

После 1945 года Старинов в звании полковника работает во Львове, где занимается разминированием территории, а также участвует в уничтожении бандеровцев.

Семья Старинова в 1944 году

После войны

Закончив дела на Украине советский Илья Григорьевич переезжает в Москву, где занимает должность в архиве КГБ. В 1956 году отправляется на заслуженных отдых и работает в Институте марксизма-ленинизма, пишет книгу о войне с фашизмом, занимается преподавательской деятельностью.

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https://zen.yandex.ru/media/history_world/ded-otechestvennogo-specnaza-ili-luchshii-diversant-hh-veka-5a6eab77799d9d0c275b5f3e