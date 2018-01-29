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Честный ответ шведа в телеэфире: что будет делать Швеция в случае реального нападения России?

22:48. 29 января 2018 Просмотров - 197 Один комментарий Опубликовал:
 

 

 

Для современного западного мира, тотально контролируемого влиянием центральных СМИ, юмор и сатира остаются последней возможностью для получения хоть какой - то альтернативной информации. Помимо интернета, лишь в таких передачах еще можно получить обзор на истинные реалии, хотя и под соусом ироничной шутки и бравады.

 

Как и обычно: "в каждой шутке есть доля шутки", поэтому и в ниже представленном юмористическом шоу на центральном шведском канале TV-4, правды чрезвычайно много.

 

В коротком отрезке, вы увидите, как комедийный актер Юхан Гланс, исполняющий роль полковника Генштаба Швеции Эрика Лильестоля, очень точно опишет реальное военное и дипломатическое соотношение сил между нашими странами, а также то, что будет делать Швеция в случае реальной войны с Россией:

 

Шведский юмор - "Готова ли Швеция к нападению российских войск?

 

Вопрос шведам:

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Метки: швеция, юмор
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Один комментарий»

  • 21016 10016
    Степаныч 29 января 2018 в 23:21 Ссылка Пометить
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    А что будут делать шведы в случае нападения на них России,а очень быстро улепетывать в Норвегию.)))Да у них юмористы получше жванецкого.)

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