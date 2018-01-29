Честный ответ шведа в телеэфире: что будет делать Швеция в случае реального нападения России?

Для современного западного мира, тотально контролируемого влиянием центральных СМИ, юмор и сатира остаются последней возможностью для получения хоть какой - то альтернативной информации. Помимо интернета, лишь в таких передачах еще можно получить обзор на истинные реалии, хотя и под соусом ироничной шутки и бравады.

Как и обычно: "в каждой шутке есть доля шутки", поэтому и в ниже представленном юмористическом шоу на центральном шведском канале TV-4, правды чрезвычайно много.

В коротком отрезке, вы увидите, как комедийный актер Юхан Гланс, исполняющий роль полковника Генштаба Швеции Эрика Лильестоля, очень точно опишет реальное военное и дипломатическое соотношение сил между нашими странами, а также то, что будет делать Швеция в случае реальной войны с Россией:

Шведский юмор - "Готова ли Швеция к нападению российских войск?

Вопрос шведам: