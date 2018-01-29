Без американцев МКС перестанет существовать?

Сшания может к 2025 году прекратить финансирование Международной космической станции. Ежегодно эксплуатация МКС обходится NASA в 3-4 млрд долларов.

Положение о прекращении инвестиций в МКС содержится в проекте федерального бюджета Сшании.

Александр Железняков, действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского -

"Ни Россия, ни другие заинтересованные государства, в одиночку не готовы финансировать этот проект. Если Сшания выйдет из этого проекта, то он прекращает свое существование. Россия не сможет в одиночку финансировать эти работы. Если найдутся другие частные инвесторы, тогда еще можно этот вопрос обсуждать. А в одиночку мы этого сделать не сможем. Единственный вариант, который сейчас рассматривается при возникновении подобной ситуации, это отстыковка российского сегмента станции и ей самостоятельный полет. Но это будет уже совершенно другая станция, меньше средств потребуются на ее эксплуатацию. В данный момент в участии в этом проекте заинтересовано Европейское космическое агентство, Канада, Япония. Но ни один из участников самостоятельно финансировать станцию не будет. Они готовы принимать участие только на паритетных основах вместе с Сшанией и Россией. И нет другого государства, которое хотело бы профинансировать МКС", - отметил академик.

"Проект федерального бюджета Сшании может быть отредактирован", - сообщает интернет-портал The Verge. Бюджет должен быть принят после наступления текущего финансового года.

"Сшания в 2011 году списали свой флот шаттлов. С тех пор доставкой экипажей на МКС и их возвращением на Землю занимается Россия", - пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что американские компании занимаются проектирование «надувной» орбитальной станции.

Надувной модуль NASA

Генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам государственной корпорации по космической деятельности Евгений Микрин сообщил прессе, что Российская орбитальная станция сможет прийти на замену МКС, которая, по его словам, уже почти исчерпала свои ресурсы.

Модель Российской орбитальной станции.

Микрин отметил, что, в случае, если будет необходимо вывести из эксплуатации Международную станцию, для России не станет проблемой строительство собственной станции на орбите. Планируется, что конструкция РОС будет включать в себя пять модулей и сможет обеспечивать работу троих человек. В данный момент сегмент станции, построенный в России, состоит из такого же количества модулей. Два из них были запущены в космос в 2009 и 2010 годах.