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Без американцев МКС перестанет существовать?

03:04. 29 января 2018 Просмотров - 151 Один комментарий Опубликовал:

Orbita-MKS-budet-uvelichena-na-800-metro

 

Сшания может к 2025 году прекратить финансирование Международной космической станции. Ежегодно эксплуатация МКС обходится NASA в 3-4 млрд долларов.

Положение о прекращении инвестиций в МКС содержится в проекте федерального бюджета Сшании.

 

Александр Железняков, действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского  -

и Россия, ни другие заинтересованные государства, в одиночку не готовы финансировать этот проектЕсли Сшания выйдет из этого проекта, то он прекращает свое существование. Россия не сможет в одиночку финансировать эти работы. Если найдутся другие частные инвесторы, тогда еще можно этот вопрос обсуждать. А в одиночку мы этого сделать не сможем. Единственный вариант, который сейчас рассматривается при возникновении подобной ситуации, это отстыковка российского сегмента станции и ей самостоятельный полет. Но это будет уже совершенно другая станция, меньше средств потребуются на ее эксплуатацию. В данный момент в участии в этом проекте заинтересовано Европейское космическое агентство, Канада, Япония. Но ни один из участников самостоятельно финансировать станцию не будет. Они готовы принимать участие только на паритетных основах вместе с Сшанией и Россией. И нет другого государства, которое хотело бы профинансировать МКС", - отметил академик.

"Проект федерального бюджета Сшании может быть отредактирован", - сообщает интернет-портал The Verge. Бюджет должен быть принят после наступления текущего финансового года.

"Сшания в 2011 году списали свой флот шаттлов. С тех пор доставкой экипажей на МКС и их возвращением на Землю занимается Россия", - пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что американские компании занимаются проектирование «надувной» орбитальной станции.

 

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Надувной модуль NASA

 

Генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам государственной корпорации по космической деятельности Евгений Микрин сообщил прессе, что Российская орбитальная станция сможет прийти на замену МКС, которая, по его словам, уже почти исчерпала свои ресурсы.

 

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Модель Российской орбитальной станции.

 

Микрин отметил, что, в случае, если будет необходимо вывести из эксплуатации Международную станцию, для России не станет проблемой строительство собственной станции на орбите. Планируется, что конструкция РОС будет включать в себя пять модулей и сможет обеспечивать работу троих человек. В данный момент сегмент станции, построенный в России, состоит из такого же количества модулей. Два из них были запущены в космос в 2009 и 2010 годах.

Метки: NASA, мкс, роскосмос
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