Троцкистов-ельцинистов атаковала ФСБ
Откровения А.Бортникова вызвало нешуточную истерику со стороны «рукопожатной общественности»
Бортникова потребовали снять с должности за то, что он оправдал аресты сторонников Троцкого, заявил о связях бандеровцев со спецслужбами США и добил либералов словами, что в «святые» для них ельцинские времена «госизмена была поставлена на рыночные рельсы».
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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