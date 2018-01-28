Троцкистов-ельцинистов атаковала ФСБ

Концептуал СМИ Откровения А.Бортникова вызвало нешуточную истерику со стороны «рукопожатной общественности»

Бортникова потребовали снять с должности за то, что он оправдал аресты сторонников Троцкого, заявил о связях бандеровцев со спецслужбами США и добил либералов словами, что в «святые» для них ельцинские времена «госизмена была поставлена на рыночные рельсы».

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