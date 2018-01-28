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Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг

09:15. 28 января 2018 Просмотров - 576 5 коммент. Опубликовал:

Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг

Пользователи соцсетей призвали российских атлетов отказаться от выступления на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

В соцсетях продолжается бурное обсуждение участия российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане. Последний всплеск связан с очередным антироссийским решением Международного олимпийского комитета.
 
МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов, которые приедут в Южную Корею. В частности, атлетам запретили демонстрировать российскую символику.
 
"МОК определил правила поведения для атлетов из России на Олимпиаде. В столовую только строем, руки за спину, смотреть под ноги", - иронично заметил один из пользователей твиттера.
 
Многие пользователи призвали отказаться от участия в ОИ-2018, которое оценили как унижение и оскорбление.
 
"Спортсмены, дружно голосовавшие за олимпиаду под белым флагом, сейчас "дружно" рыдают и жалуются на несправедливость МОК! Не надо было соглашаться и ронять честь России ниже плинтуса! Получайте то, что заслужили! Предателей нигде не уважают!" - написал Анатолий Брыков.
 
"Не удивлюсь, если следующим шагом МОК станет требование спустить государственный флаг РФ в Кремле! Иначе не допустят до ОИ! Ну что тут поделаешь? Придется спустить. Ведь спортсмены так тренировались...", - написал пользователь Twitter.
 
Некоторые предложили спортсменам, которые готовы выступать под нейтральным флагом, поехать на Игры за собственные средства.
 
"Наши чиновники и функционеры унижались перед МОК, извинялись, разве что не кланялись, еще и штраф заплатят - в расчете, что "нас допустят" на Олимпиаду, а результат?" - отметил пользователь Игорь Коротченкo.

 

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славянин@serbret981

 

 

 

Генерал Александр Михайлов
- Олимпиада. Какую задачу мы решим, участвуя в ней, как безродная скотина?.
- Без символов России, униженные и оскорбленные.
- Мы послали лесом МОК в 1984 году. И что? Пережили.
- Позиция МОК чисто американская. Она вписывается в принцип санкций.

20:58 - 26 янв. 2018 г.

 

 

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Кремлёвская@znaetymka

 

 

 

Биотлонистка Юрлова: "Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх"

1:53 - 27 янв. 2018 г.

 

 

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Голос Мордора@spacelordrock

 

 

"Также члены делегации должны воздерживаться от любых форм публичной активности на олимпийских объектах, связанной с национальным флагом, гимном и гербом".

Вы понимаете, что Адольф в аду сейчас люто апплодирует?

 

 

 

 

Спецкомент@speckoment

 

 

 

Надо наказать членов МОК,которые принимали такие дискриминационные решения.Ввести против них санкции. Например:при посещении России и перелёте над Россией в одежде и обуви этих чиновников должны присутствовать только красные,синие,белые цвета.

11:16 - 27 янв. 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метки: власть и общество, Олимпиада 2018, спорт
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5 коммент.»

  • 3255 2281
    Владимир 28 января 2018 в 9:46 Ссылка Пометить
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    Как можно поставить на весы честь Родины и свою мечту. Я дальше даже раскрывать не хочу.

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  • 15 15
    Михаил 28 января 2018 в 10:09 Ссылка Пометить
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    Выбравшие БЕЗчестье-получили войну. Поделом!

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  • 6740 5128
    Павел 28 января 2018 в 10:33 Ссылка Пометить
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    “Не трогайте актёришек, извозчиков и проституток – они работают на любую власть”
    Колчак Александр Васильевич.

    Про спортсменов он ещё не знал:)))

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  • 1246 908
    Имя Фамилия 28 января 2018 в 10:36 Ссылка Пометить
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    не знаю правда или нет(не проверял), но недавно слышал новость,как одного амера-спортсмена,в котором нашли допинг,освободили от ответственности,поскольку допинг этот попал в его организм…ОТ ПОЦЕЛУЯ С ДЕВУШКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ КАКОЕ-ТО ЗАБОЛЕВАНИЕ и лечащейся таблетками в составе которых есть запрещённые элементы (вывод такой комиссия сделала исходя из пояснений самого спортсмена)!!!!ну а нам раз за разом дают понять кто мы и чего стоим.и кстати говоря,давайте обратим внимание, что все наши жалкие попытки оправданий перед антидопинговым агентством (при всём его ангажированности и беспредельности) касаются лишь доказательственной базы, из которой исходит это агентство (бирки/царапины/радченков и т.п.), но не сути вопроса.тот же путин ни разу не заявил опровержение того, что в сочах наши массово жрали допинг под руководством или с ведома высших спортивных чинуш,постоянно отделываясь общими фразами, мол “есть или нет жизнь на марсе, науке не известно,но мы будем всё подряд в спорте и русада реформировать”.так вот и получается, что на наш беспредел в сочи (раз мы и не спорим,что тоннами жрали запрещёнку) нам отвечают своим беспределом в корее.а если ещё вернуться в ванкувер 2010 г. и вспомнить тогда показанный нами результат (самый позорный за всю историю участия в ОИ),то источники “чуда в сочи” становятся более понятными,хотя наверное найдутся горе патриоты, которые будут утверждать,что успех (как оказалось дутый) 2014 года – это результат 4х летней плодотворной работы наших спортсменов и чиновников на всех уровнях и местах. Любой у кого есть дети знает,что спорт в нашей стране мёртв,никакой поддержки государства нет и на горизонте не предвидеться.хочешь успехов своего чада в спорте – плати,хочешь что-бы ездил на соревнования – плати,хочешь что-бы в сборную попал (даже при наличие результатов) – плати…плати…плати…плати,а подавляющее большинство тех кто хоть что-то показывает в спорте,живут и тренируются за бугром и им наш флаг давно уже нахрен не нужен,им надо деньги спонсоров отбивать.вот и всё

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  • 2895 2110
    любопытный 28 января 2018 в 10:38 Ссылка Пометить
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    Зато фильмы ставят про советских спортсменов, это вот почему так. Или что бы современных не порвали

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