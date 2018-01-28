Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг
Пользователи соцсетей призвали российских атлетов отказаться от выступления на ОИ-2018 под нейтральным флагом.
Генерал Александр Михайлов
- Олимпиада. Какую задачу мы решим, участвуя в ней, как безродная скотина?.
- Без символов России, униженные и оскорбленные.
- Мы послали лесом МОК в 1984 году. И что? Пережили.
- Позиция МОК чисто американская. Она вписывается в принцип санкций.
Биотлонистка Юрлова: "Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня — это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена. Политика, деньги, алчность, зависть и страх"
"Также члены делегации должны воздерживаться от любых форм публичной активности на олимпийских объектах, связанной с национальным флагом, гимном и гербом".
Вы понимаете, что Адольф в аду сейчас люто апплодирует?
Надо наказать членов МОК,которые принимали такие дискриминационные решения.Ввести против них санкции. Например:при посещении России и перелёте над Россией в одежде и обуви этих чиновников должны присутствовать только красные,синие,белые цвета.
loading...
Как можно поставить на весы честь Родины и свою мечту. Я дальше даже раскрывать не хочу.
loading...
Выбравшие БЕЗчестье-получили войну. Поделом!
loading...
“Не трогайте актёришек, извозчиков и проституток – они работают на любую власть”
Колчак Александр Васильевич.
Про спортсменов он ещё не знал:)))
loading...
не знаю правда или нет(не проверял), но недавно слышал новость,как одного амера-спортсмена,в котором нашли допинг,освободили от ответственности,поскольку допинг этот попал в его организм…ОТ ПОЦЕЛУЯ С ДЕВУШКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ КАКОЕ-ТО ЗАБОЛЕВАНИЕ и лечащейся таблетками в составе которых есть запрещённые элементы (вывод такой комиссия сделала исходя из пояснений самого спортсмена)!!!!ну а нам раз за разом дают понять кто мы и чего стоим.и кстати говоря,давайте обратим внимание, что все наши жалкие попытки оправданий перед антидопинговым агентством (при всём его ангажированности и беспредельности) касаются лишь доказательственной базы, из которой исходит это агентство (бирки/царапины/радченков и т.п.), но не сути вопроса.тот же путин ни разу не заявил опровержение того, что в сочах наши массово жрали допинг под руководством или с ведома высших спортивных чинуш,постоянно отделываясь общими фразами, мол “есть или нет жизнь на марсе, науке не известно,но мы будем всё подряд в спорте и русада реформировать”.так вот и получается, что на наш беспредел в сочи (раз мы и не спорим,что тоннами жрали запрещёнку) нам отвечают своим беспределом в корее.а если ещё вернуться в ванкувер 2010 г. и вспомнить тогда показанный нами результат (самый позорный за всю историю участия в ОИ),то источники “чуда в сочи” становятся более понятными,хотя наверное найдутся горе патриоты, которые будут утверждать,что успех (как оказалось дутый) 2014 года – это результат 4х летней плодотворной работы наших спортсменов и чиновников на всех уровнях и местах. Любой у кого есть дети знает,что спорт в нашей стране мёртв,никакой поддержки государства нет и на горизонте не предвидеться.хочешь успехов своего чада в спорте – плати,хочешь что-бы ездил на соревнования – плати,хочешь что-бы в сборную попал (даже при наличие результатов) – плати…плати…плати…плати,а подавляющее большинство тех кто хоть что-то показывает в спорте,живут и тренируются за бугром и им наш флаг давно уже нахрен не нужен,им надо деньги спонсоров отбивать.вот и всё
loading...
Зато фильмы ставят про советских спортсменов, это вот почему так. Или что бы современных не порвали