Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг

Пользователи соцсетей призвали российских атлетов отказаться от выступления на ОИ-2018 под нейтральным флагом.

В соцсетях продолжается бурное обсуждение участия российской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане. Последний всплеск связан с очередным антироссийским решением Международного олимпийского комитета.

МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов, которые приедут в Южную Корею. В частности, атлетам запретили демонстрировать российскую символику.

"МОК определил правила поведения для атлетов из России на Олимпиаде. В столовую только строем, руки за спину, смотреть под ноги", - иронично заметил один из пользователей твиттера.

Многие пользователи призвали отказаться от участия в ОИ-2018, которое оценили как унижение и оскорбление.

"Спортсмены, дружно голосовавшие за олимпиаду под белым флагом, сейчас "дружно" рыдают и жалуются на несправедливость МОК! Не надо было соглашаться и ронять честь России ниже плинтуса! Получайте то, что заслужили! Предателей нигде не уважают!" - написал Анатолий Брыков.

"Не удивлюсь, если следующим шагом МОК станет требование спустить государственный флаг РФ в Кремле! Иначе не допустят до ОИ! Ну что тут поделаешь? Придется спустить. Ведь спортсмены так тренировались...", - написал пользователь Twitter.

Некоторые предложили спортсменам, которые готовы выступать под нейтральным флагом, поехать на Игры за собственные средства.

"Наши чиновники и функционеры унижались перед МОК, извинялись, разве что не кланялись, еще и штраф заплатят - в расчете, что "нас допустят" на Олимпиаду, а результат?" - отметил пользователь Игорь Коротченкo.