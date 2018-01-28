Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2018

Вооруженными силами ДНР гуманитарная деятельность осуществляется регулярно и на постоянной основе. Помощь доставляется не только в организации и учреждения, но и жителям прифронтовых населенных пунктов, которые нередко обстреливает украинская артиллерия.

Об оказанной населению помощи «Русской Весне» рассказали в пресс-службе ВС ДНР.

Так, в понедельник, 22 января, ВС ДНР совместно с международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» и фондом «Руспомощь» привезли гуманитарную помощь в город Старобешево. В числе помощи детская и взрослая одежда и обувь, которая была передана социально незащищенным слоям населения.

На следующий день, 23 января, Вооруженные силы ДНР осуществили помощь в доставке гуманитарного груза в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан Киевского района г. Донецка.

Груз, состоящий из одежды, которая так необходима сейчас с наступлением в Донецке холодов, был распределён среди нуждающихся жителей района, многие из которых пострадали от обстрелов ВСУ.

В среду, 24 января, ВС ДНР и фонд «Ни шагу назад» передали медицинским учреждениям республики 72800 систем для переливания крови. Это медицинское оборудование будет распределено между больницами ДНР, в первую очередь — по больницам в городах, которые регулярно подвергаются обстрелам, такие как Докучаевск, Горловка и населенные пункты Новоазовского района.

25 января ВС ДНР совместно с гуманитарной группой «Москва-Донбасс» и благотворительным фондом «Руспомощь» доставили помощь в отдаленный населенный пункт Ханжонково Советского района Макеевки.

А в субботу, 27 января, Вооруженные силы ДНР совместно доставили в поселок Гольмовский гуманитарную помощь для его жителей (см. видео). В числе прочего были переданы продуктовые наборы, собранные гуманитарным фондом «Ангел» при поддержке ВС ДНР. Это уже четвертый раз, когда этому прифронтовому населенному пункту оказывается помощь.

Отметим, что за предыдущую неделю ВС ДНР организовали и провели четыре гуманитарные акции. Такая работа будет продолжена и в дальнейшем.

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