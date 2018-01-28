Сводки от ополчения Новороссии 28 января 2018
- 16:21 Армия с народом: продукты, системы переливания крови и одежда были доставлены бойцами ВС ДНР нуждающимся (ФОТО, ВИДЕО).
- 15:40 Обмороженные «ВСУшники» с передовой попали в реанимацию.
- 15:35 Инспекцию инженерных сооружений в н.п. Долгое провели НМ ЛНР.
- 14:44 Вместо ротации ВСУ просто нарастили свои силы — Боец ВС ДНР “Кипиш”.
- 11:52 О «неизбежном» наступлении ВСУ….
- 11:50 Воспоминания о Дебальцевской кампании. Служу Республике!.
- 11:39 В Гольмовский ВС ДНР привезли гуманитарную помощь.
- 09:14 Три года спустя: зачем пленным «киборгам» вставляли кляпы и как взрывали второй этаж аэропорта (ВИДЕО).
- Вчера 22:51 Спецпроект «Я – Не боюсь!»: Алёна Панзу — женщина-полицейский. Выпуск №30.
Армия с народом: продукты, системы переливания крови и одежда были доставлены бойцами ВС ДНР нуждающимся (ФОТО, ВИДЕО)
Вооруженными силами ДНР гуманитарная деятельность осуществляется регулярно и на постоянной основе. Помощь доставляется не только в организации и учреждения, но и жителям прифронтовых населенных пунктов, которые нередко обстреливает украинская артиллерия.
Об оказанной населению помощи «Русской Весне» рассказали в пресс-службе ВС ДНР.
Так, в понедельник, 22 января, ВС ДНР совместно с международной волонтерской группой «Москва-Донбасс» и фондом «Руспомощь» привезли гуманитарную помощь в город Старобешево. В числе помощи детская и взрослая одежда и обувь, которая была передана социально незащищенным слоям населения.
На следующий день, 23 января, Вооруженные силы ДНР осуществили помощь в доставке гуманитарного груза в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан Киевского района г. Донецка.
Груз, состоящий из одежды, которая так необходима сейчас с наступлением в Донецке холодов, был распределён среди нуждающихся жителей района, многие из которых пострадали от обстрелов ВСУ.
В среду, 24 января, ВС ДНР и фонд «Ни шагу назад» передали медицинским учреждениям республики 72800 систем для переливания крови. Это медицинское оборудование будет распределено между больницами ДНР, в первую очередь — по больницам в городах, которые регулярно подвергаются обстрелам, такие как Докучаевск, Горловка и населенные пункты Новоазовского района.
25 января ВС ДНР совместно с гуманитарной группой «Москва-Донбасс» и благотворительным фондом «Руспомощь» доставили помощь в отдаленный населенный пункт Ханжонково Советского района Макеевки.
А в субботу, 27 января, Вооруженные силы ДНР совместно доставили в поселок Гольмовский гуманитарную помощь для его жителей (см. видео). В числе прочего были переданы продуктовые наборы, собранные гуманитарным фондом «Ангел» при поддержке ВС ДНР. Это уже четвертый раз, когда этому прифронтовому населенному пункту оказывается помощь.
Отметим, что за предыдущую неделю ВС ДНР организовали и провели четыре гуманитарные акции. Такая работа будет продолжена и в дальнейшем.
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Обмороженные «ВСУшники» с передовой попали в реанимацию
Пострадавшие от обморожения военнослужащие ВСУ в результате самолечения попали в реанимацию станично-луганской больницы.
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«По данным украинских волонтеров, 24 января в результате переохлаждения шесть военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поступили в больницу населенного пункта Станица Луганская с воспалением легких и обморожением конечностей. Трое из них находятся в реанимации из-за осложнений, полученных в результате самолечения», — сказал он.
Марочко отметил, что ранее в ходе планового осмотра военнослужащих той же бригады «в подразделениях первой и второй батальонно-тактических групп зафиксировано пять случаев заболевания открытой формой туберкулеза».
«Инфицированные бойцы ВСУ доставлены в туберкулезный диспансер населенного пункта Счастье. По факту заболевания в бригаде работает медицинская комиссия штаба „АТО”. Существует угроза распространения заболевания на мирных жителей населенного пункта Счастье», — подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Инспекцию инженерных сооружений в н.п. Долгое провели НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Вместо ротации ВСУ просто нарастили свои силы — Боец ВС ДНР “Кипиш”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
О «неизбежном» наступлении ВСУ…
Знаменитый ополченец и военкор Геннадий Дубовой прокомментировал постоянно появляющиеся слухи о скором начале масштабного наступления ВСУ для «зачистки Донбасса» военным путём.
После каждого обстрела на экраны ТВ и страницы соцсетей выползают толпы почкованием размножающихся «экспертов по Донбассу» и ни в одном бою не бывших «военкоров», стеная о неизбежном наступлении ВСУ.
(«По всем данным, в этот раз приказ «зачистить» республики будет отдан со 100%-й вероятностью», — заявил всем известный, фамилию называть не буду, «эксперт», известный лишь тем, что ни один из его прогнозов никогда не сбылся).
Проследите динамику: каждые три месяца возникают всплески ожидания «неизбежного» наступления украинских карателей.
Цитирую: «Сейчас им мешает слякоть, вот подсохнет почва — и пойдут вперёд»; «При таком морозе и снегах ждать активности ВСУ не стоит, а как только потеплеет — Киев начнёт атаку»; «Погода им благоприятствует, но ещё не завершена перегруппировка войск, идут ротации — к осени быть большой войне»;
«Можно не сомневаться, что украинская армия приурочит большое наступление, масштабную провокацию к выборам президента РФ в марте, недаром ВСУ переданы противотанковые ракетные комплексы «Javelin». Следует также учитывать, что продолжается стягивание украинской бронетехники к линии разграничения…»
Цитаты такого рода можно продолжать километрами. Цель распространителей такой «информации» понятна: возникло огромное сетевое сообщество, которое кормится событиями в Новороссии, а при отсутствии событий их измышляет, любую муху — микрообстрел, превращая в слона — «неизбежное в ближайшее время наступление».
Содержателям пабликов, новостных лет, ордам блогеров надо о чём-то писать соцсетях и светить свои физиономии в видероликах, вот и стараются, подстрекают, дабы попиариться на чужой крови… Разумеется, это только одна из причин, о других, дабы не попасть под перекрестный огонь — промолчу, не трудно догадаться.
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В данный момент рядом со мной офицер, прошедший не одну «горячую точку», недавно приехавший из Сирии, смеётся: «Господа «эксперты» представляют себе, что такое «Джавелины» и как ими пользоваться в наступлении? Не говоря уже о том, что никогда на линию фронта в ЛДНР они не попадут, о чём есть соответствующие в верхах договорённости.
А если по сводкам в Сети подсчитать, сколько бронетехники украинцы стянули к границам республик только за последний год …то получится, что такого количества бронетехники нет во всех странах НАТО вместе взятых…».
«Геннадий, в последнее время ВСУ резко активизировались, судя по всему, наступление неминуемо. Как Вы считаете — когда?» В очередной раз и уже четвертый год мне задают этот вопрос.
Решить «проблему Донбасса» военным путём?
Повторю ТРИ ГОДА НАЗАД ДАННЫЙ ОТВЕТ (надеюсь, это заставит вопрошающих задуматься и критичнее относиться к «информации» в Сети). Будет ли масштабное наступление ВСУ? Уверен: нет! Будут обстрелы наших позиций, провокации и имитации наступления, и только.
Почему? Потому что решить «проблему Юго-Востока» военным путём невозможно. Киев окончательно убедился в этом зимой 2015 года, после Дебальцевского котла. Сейчас, когда ВС республик по всем параметрам превосходят ВСУ, последние при попытке масштабного наступления будут перемолоты, разгромлены в нуль. А это означает крах нынешнего политического руководства Украины.
Киев это прекрасно понимает. Далее. Сложившееся положение выгодно именно Киеву: существование ЛДНР, преподносимых как «российский плацдарм для последующего захвата всей территории нашей страны», как выразился Порошенко, позволяет украинскому руководству и его западным кураторам проводить политику тотальной украинизации, консолидировать общество, проводить репрессии, списывая все социально-политические проблемы на «угрозу вторжения РФ».
Резюме. «Позиционная война» будет длиться оооочень долго. Остановить её может только признание ЛДНР Россией или присоединение к РФ. Но ни то ни другое в обозримом будущем невозможно. Точка.
Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Воспоминания о Дебальцевской кампании. Служу Республике!
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Гольмовский ВС ДНР привезли гуманитарную помощь
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Три года спустя: зачем пленным «киборгам» вставляли кляпы и как взрывали второй этаж аэропорта (ВИДЕО)
Три года назад кончились бои за территорию донецкого аэропорта — своеобразных ворот в город. Три года назад украинцы узнали правду — аэропорт стал кладбищем для «мужественно удерживающих его киборгов».
Что происходило три года назад в одной из самых известных точек донбасского фронта, каковы были потери с нашей стороны, как вели себя пленные «киборги», рассказывают непосредственные участники тех событий.
В эфир донецкого ТВ пришли командир отряда по проведению специальных спасательных работ «Легион» Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога (позывной «Воха») и Ахра Авидзба, командир интербригады «Пятнашка».
Читайте также: ВАЖНО: Нацгвардия Украины скоро зайдет в Донбасс, — Аваков
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Спецпроект «Я – Не боюсь!»: Алёна Панзу — женщина-полицейский. Выпуск №30
К оглавлению | Источник: www.youtube.com