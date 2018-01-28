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США 3 раза промазали по русским ракетам
20:43. 28 января 2018 Просмотров - 640 Один комментарий Опубликовал: jackomb
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Действительно,сбить баллистическую ракету выгоднее всего сразу после старта. Именно поэтому пиндосы подбираются все ближе к нашим границам,-их системы ПРО размещены в Польше,Румынии,на Дальнем востоке-в Южной Корее,Японии,да там и их военных баз предостаточно. Мечтают разместить в Украине. В целях обороны конечно,официально-против Ирана. Смешно. Но пипл все хавает,не зря же столько лет потратили на дебилизацию населения).