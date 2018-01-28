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Россия возрождает секретную стройку СССР (Время-вперёд! #276)

20:04. 28 января 2018 Просмотров - 398 Один комментарий Опубликовал:

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/Q-7olYxpwrU


Ролик нашей студии «Сталинский путь достроит Путин» – https://youtu.be/C1MrLZz_rh0

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…
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Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

На обложке выпуска работа фотографа Романа Шаленкина: http://www.shalenkin.ru/

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Яндекс-кошелёк: 410011121112063
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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 174 60
    Александр 28 января 2018 в 22:33 Ссылка Пометить
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    Блин.чего дифирамбы-то писать.Дорога для сплава нашего СПГ за кардон.Простому народу от этого ничего не перепадёт.Бензин будет дорожать,в следствии чего и продукты.Если бы огласили о посторойке нового завода или фабрики,был бы повод гордиться.А так только ещё большее недопонимание политики высшего руководства…

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