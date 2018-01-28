Россия возрождает секретную стройку СССР (Время-вперёд! #276)
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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
На обложке выпуска работа фотографа Романа Шаленкина: http://www.shalenkin.ru/
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Источник: www.youtube.com
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Блин.чего дифирамбы-то писать.Дорога для сплава нашего СПГ за кардон.Простому народу от этого ничего не перепадёт.Бензин будет дорожать,в следствии чего и продукты.Если бы огласили о посторойке нового завода или фабрики,был бы повод гордиться.А так только ещё большее недопонимание политики высшего руководства…