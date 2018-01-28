Помним, любим, скорбим… Петербургские чиновники «похоронили» телевизор
В интернете обратили внимание на фотографию плазменного телевизора в здании администрации Кировского района Санкт-Петербурга. Снимок был опубликован на одном из популярных развлекательных сайтов пользователем с ником Mezya, которого удивило, что плазму расположили на вертикальном столбе с мраморным основанием, букетами цветов и черной оградкой.
«Мы подумали, что в Кировской райадминистрации похоронили телевизор, но чиновники уверяют — так украшено табло с информацией для жителей района», — пояснил он.
За несколько часов пост набрал более трех тысяч отметок «Мне нравится» и привлек внимание пользователей, которые принялись в шутку «хоронить» телевизор, отмечая, что в первый раз смеются у надгробия. «Мир экрану его, покойся с БИОС», — пожелал один из них. «О телевизорах говорят либо хорошее, либо ничего. Царство цифровое ему. Хороший был», — отметил другой.
Среди комментаторов обнаружились и любители фотошопа, которые начали экспериментировать с изображением на телевизоре.
В администрации Кировского района журналистам заявили, что цветы и ограда — «элемент оформления». Тем не менее, 19 января жители Санкт-Петербурга сообщили, что сотрудники администрации убрали цветы с постамента. Связано ли это с тем, что пользователи соц.сетей начали шутить про «могилу телевизора», неизвестно.
Пусть телевизор и был «реинкарнирован» Кировской администрацией, но сам инцидент, хоть и вызывает улыбку, но достаточно символичен. Ведь в каждой шутке есть доля правды…
Источник: feedproxy.google.com
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Очередные Идиоты. Надо могилу Путина делать, а не телевизора, телевизор вещь, а Путин человек, которого закапывает отсуствие телевизора.
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Очередной идиот…