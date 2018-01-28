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Криптовалюта: Легализация преступных доходов?

13:09. 28 января 2018 Просмотров - 323 Один комментарий Опубликовал:

Криптовалюта: Легализация преступных доходов?

Биткойн поссорил Минфин и Центробанк. Противоречия возникли относительно возможности покупать что-либо за криптовалюту

Министр финансов Антон Силуанов выступает за то, чтобы разрешить обмен альткойнов на фиантные деньги. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина категорически против этой идеи. В чём сходятся два ведомства, так это в определении правового статуса криптодобытчиков, которых на профессиональном языке называют майнерами. И Минфин, и Центробанк уверены, майнинг необходимо приравнять к предпринимательской деятельности. Большая часть экспертов такой подход раскритиковала.

Вот что по этому поводу сказал адвокат, блокчейн-инноватор Александр Трещёв:

Когда говорят, что майнеры – это предпринимательская деятельность. Да, но какая это деятельность, где находятся эти криптокошельки? Все поверх государства происходит. Если это внешнеторговая деятельность, то, что получается? Это признают предпринимательством. Если майнят, а деньги получают в другом месте, то есть элемент экспорта, то значит получать возвратный НДС необходимо? Больше вопросов, чем ответов. Видно, что ведомства не пытались в этом разобраться. Они не понимают природу этих явлений".

На то, чтобы разобраться в вопросе, у тандема Минфин/Центробанк было больше полугода. Впервые президент России Владимир Путин заявил о необходимости введения в правовое поля криптовалют, майнинга и ICO в июле 2017 года. А в октябре он провёл подробное совещание по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере.

Известно, что многие страны ищут подходы к тому, как регулировать обращение криптовалют, только начинают создавать необходимые законодательные условия, законодательную нормативную базу. Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса, государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами",

подчеркнул президент.

Идею введения госконтроля за криптовалютами поддержали и в Русской Православной Церкви. Выступая с трибуны Совета Федерации Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал население страны с осторожностью относиться к новому цифровому веянию.

В последнее время в мире получили определенное распространение так называемые криптовалюты. В частности, биткойны. Известно, что многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудержимый рост биткойна по отношению к доллару. У людей, как говорится, крышу сносит. И каждый говорит: что ж я делаю, что ж я сижу, надо же действовать, надо покупать биткойны. И ведь покупают. А потом биткойн рушится и люди теряют всё, что имели. Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями, стремился к праведному труду, который, конечно, должен достойно вознаграждаться",

 - предостерег Предстоятель Русской Церкви.

"Праведный труд" Минфина и Центробанка привёл к тому, что в России появился проект закона "О цифровых активах", то есть о криптовалютах. Пока он вызывает лишь жёсткую критику в экспертных кругах. Специалисты говорят: вместо того, чтобы гоняться за майнерами и вычислять тех, кто вовлечён в игру по счёту за электричество, было бы целесообразнее ввести налог за перевод альткойнов в фиантные деньги, как это сделали в других странах мира. На доработку законопроекта у ведомств есть ещё пять месяцев. По поручению президента, криптовалюты должны получить правовой статус в июле этого года. 

 
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