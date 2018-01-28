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Город начеку

09:43. 28 января 2018 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:


Документальный фильм о становлении советских органов государственной безопасности в Петрограде.
Снят к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ".

Аннотация:

Война со шпионами и саботажем, выявление «кротов» и «спящих агентов», защита интересов государства. Сто лет назад в нашем городе появилась служба, оберегающая покой его жителей. Кем были первые чекисты Петрограда, какие задачи выполняли и с какими угрозами боролись. Секретные документы из архивов ВЧК и НКВД, сенсационные материалы КГБ, неизвестные места Петербурга и тайны контрразведки. К юбилею органов госбезопасности – документальный фильм Алексея Багина «Город наЧеКу».



Плюс еще на тему истории из накопившегося за время турнира:

1. "Анна Ивановна" – личный агент Александра Первого – https://nickol1975.livejournal.com/9836243.html
2. Военный агент "Особой канцелярии" – https://nickol1975.livejournal.com/9846260.html
3. Мемориалы Латышским стрелкам в Латвии – https://rzhavin77.livejournal.com/70822.html
4. Смольный Институт благородных девиц – https://amarok-man.livejournal.com/3098626.html
5. Мифы финской войны – https://pikabu.ru/story/mifyi_sovetskofinskoy_voynyi_19391940_chast_1_5618119
6. О пленуме ЦК ВКП(б) 6-11 апреля 1928 года – https://prorivists.org/doc_plenary-04-1928/
7. Коммунизм и феминизм – https://youtu.be/2QDkI3xIYuI
8. Жданов и Сталин против Зощенко и Ахматовой – https://youtu.be/7qhDJ_ige9A
9. Доклад ЦРУ. Тактические силы Варшавского Договора: Возможности и готовность к ядерной войне – http://statehistory.ru/5752/Doklad-TSRU-Takticheskie-sily-Varshavskogo-Dogovora–Vozmozhnosti–i-gotovnost–k-yadernoy-voyne–1985-g/
10.Актуальность ленинской концепции империализма в свете исторического опыта Латинской Америки – https://www.prometej.info/blog/istoriya/aktualnost-leninskoj-koncepcii-imperializma-v-svete-istoricheskogo-opyta-latinskoj-ameriki/

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, вчк, документальное кино, история, огпу, петроград, спецслужбы, чекисты
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