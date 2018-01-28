Европейского зеленого монстра изгнали домой, и Европа паникует

Источник: ria.ru

Как сообщает британское издание The Guardian, Европа на этой неделе приняла новую экологическую суперстратегию. Евросоюзу предстоит куда поспешнее, чем планировалось ранее, разруливать проблему с переработкой пластиковых отходов. Поставлен амбициозный план сделать их все «повторно используемыми или перерабатываемыми» к 2030 году.

Что подстегнуло кризис: с января Китайская Народная Республика коварно запретила импорт пластикового мусора к себе на переработку — просто потому, что это вредно для ее собственной экологии.

И теперь из-за этого у передовых стран, заботящихся о завтрашнем дне, зеленой планете и всем таком, резко упали перспективы дальнейшего рисования красивых графиков «озеленения среды».

Потому что до сего момента, например, британская экологичность обеспечивалась активным экспортом отработанного пластика в Юго-Восточную Азию, куда его за последние пять лет отправилось более трех миллионов тонн (для тех, кто любит образные сравнения, — это порядка пятисот Эйфелевых башен чисто по весу. С учетом того, что пластик несколько легче стали, — по объему цифру можно умножить ещё раз в десять).

Но это не вся проблема. Есть ещё один аспект (почему решение задачи, поставленной в 1970-х, перенесено на 2030-й). Он состоит в том, что переход на экологически безвредные упаковки, пакеты и бутылки прямо сегодня или завтра — есть просто экономическая фантастика в передовом мире. То есть сами по себе биоразлагаемые материалы существуют. А вот способов их срочно массово ввести и заменить ими дешевые, но неэкологичные полимеры, нет. Просто потому, что экологичные раз в восемь-десять дороже.

Но и это не вся проблема. Есть ещё один неприятный факт: значительная часть так называемых биоразлагаемых пакетиков и бутылок на деле в природе не разлагается. Нередко нечто, позиционируемое как «биоразлагаемая упаковка», в действительности обычный пластик с добавлением крахмала. И, будучи выброшен просто на улицу вместо специальных мест для переработки, он разваливается на мелкие, но по-прежнему неубиваемые пластиковые кусочки (то есть производители продукции с зеленым треугольничком из стрелок нередко банально врут).

И так далее.

Вообще, кстати, трудно найти сегодня сферу, в которой действительный прогресс сопровождало бы большее количество фейков, чем «экобизнес» в богатых странах.

Причины очевидны: под давлением вполне обоснованного страха экологической катастрофы эти государства десятилетия назад запустили у себя многочисленные программы спонсирования зеленых технологий. После чего не могла не возникнуть туча комбинаторов, эту самую зеленость имитирующих с целью попила.

Можно вспомнить, например, бум начала века вокруг «экологически чистого биотоплива». В схеме это выглядело так: европеец заливает в свой бак нечто с большим содержанием растительного биодизеля (порой целых 10%), и выбросы в атмосферу резко падают.

То, что этот дизель выращивается где-нибудь на безответной Украине в виде убивающего почвы и вытесняющего пищевые культуры рапса, он уже не в курсе, его так далеко гуглить не учили.

Вместо рапса может быть пальмовое масло — но, как пишут злые исследователи, оно практически так же «грязно», как традиционное топливо, и к тому же где-то на далеком юге под него сегодня ежегодно и массово вырубают леса — со всеми их эндемиками и уникальными обезьянками. Что в конечном итоге, по некоторым оценкам, делает чистое и биологичное топливо в разы более вредным для природы, чем обычное.

Еще можно вспомнить переход на возобновляемые и альтернативные источники энергии. Впереди процесса находится, как известно, Германия. И злые люди опять-таки пишут, что это не только обходится её гражданам в недоступные остальному миру деньги, но и почему-то приводит к росту числа угольных станций (которые не зависят от того, светит ли солнце и дует ли ветер). В итоге этой потной и дорогой борьбы за экологию уровень выброса парниковых газов сегодня в ФРГ тот же, что десять лет назад.

…Я это все к чему. Перечисленные проблемы — нерешенные, недорешенные и просто «отправленные на экспорт» — нередко вскрываются внезапно. Как сейчас, когда Китай вдруг отрубает европейским правительствам возможность имитировать экологичность за его счет и гражданам ЕС сообщают, что им предстоит оплачивать налог на пластик, — «потому что это единственный способ заткнуть бюджетную дыру ЕС в 13 миллиардов».

В эти минуты становится видна пропасть между действительностью, в которой живет современный гражданин развитой страны, и миром, который он себе воображает.

И главная беда тут даже не в том, сколько токсичных веществ было выброшено на самом деле в воздух, в «пластиковое море» на севере Тихого океана или на землю далекой Танзании.

Главная беда — в той ужасающей простоте, с которой перед глазами современника (он же избиратель) создается поверх настоящей реальности выморочная, ложная и зачастую просто вредоносная в перспективе.

Экология — это ведь просто один из показательных примеров. По той же схеме в условном развитом мире (не говоря о неразвитом) создаются и прочие фейк-реальности. При этом их создатели, движимые мотивациями от банальной жажды наживы и до возвышенной жажды власти, не несут никакой ответственности за эти сущности. Будь то Зеленая Экономика, Гиперлуп, Русский Заговор или Агрессивная Северная Корея.

А раз они не несут никакой ответственности за создаваемых ими виртуальных монстров — то их производство не только не увянет в ближайшее время, но и будет развиваться. Во всяком случае, до тех пор, пока на этих монстрах можно будет получать бонусы.

И для стран вроде нашей весьма важно не вестись в обязательном порядке на все, что сопровождается экохайпом.

Автор: Виктор Мараховский

Источник: nstarikov.ru