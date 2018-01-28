Джордж Сорос, его оценки нынешнего руководства России и возможности успешного будущего для неё…

Джордж Сорос рассказывает о своей жизни и работе, о сотрудничестве с Открытой Россией, а также об Институте Открытое Общество, созданном им 30 лет назад для поддержки демократических принципов, прав человека и верховенства права… о Плане Маршала для России…Интервью от Первого лица.Наша справка: «Открытая Россия» — российская общественная организация, учреждённая в 2001 году для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. В 2004—2005 годах действовало около 50 филиалов «Открытой России» в регионах страны.Выдержки (цитаты) из докладов на встрече Сороса со своими подельниками из организации «Открытая Россия» и прочими:В.Н. Сойфер (основатель научно-образовательной программы фонда Сороса в России, заслуженный профессор Университета Дж. Мейсона, США):«1992 год – Сорос впервые выделяет 100 млн. $ на поддержку науки в странах бывшего СССР, в 1994 году – ещё 128 млн. $ на те же цели и 68 млн. $ на создание интернета и интернет-центров в Университетах, что открыло страну для «внешнего обзора»«Руководителем этой программы стал профессор Новосибирского университета Семён Мушер, а количество учёных и преподавателей, поддержанных этими деньгами непосредственно от Сороса в России было запредельно высоким – более 140 000. Почти в каждой семье его знали.»Мариэтта Чудакова (филолог, булгаковед, общественный деятель):«Странный иностранец» (Люцифер в «Мастере и Маргарите» – наше примечание) НЕСМЫВАЕМО вписал своё имя в историю России ХХ века наряду с Горбачевым и Ельциным».«В 1991 году Сорос поддерживал ЛЮДЕЙ, а не «МАССЫ» у Белого Дома. Нас было 120 тысяч у Белого Дома»«В 1992 году я была на Гранде в Гарварде»«В 1997 году Сорос сделал доклад в Колонном Зале в Москве – так перед нами появился Джорж Сорос со своими деньгами тогда, когда они были нужны»«Социологи пугают нас огромными цифрами дебилизированного нашего населения. Что эта масса неподвижна. Но нет! Мы тратим огромные силы, чтобы подростки через 5-6 лет изменили Россию и это будет! »Джорж Сорос:«Я думаю, сравнение с Булгаковым (с Люцифером – наше примечание) – это прицельный комплимент для меня».