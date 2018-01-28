До ХХ века музыка была в основном позитивной и оказывала на людей положительное терапевтическое воздействие.

До 20 века музыка была в основном позитивной и оказывала на людей положительное терапевтическое воздействие.



Все изменилось в 20 веке, когда с развитием цивилизации стали появляться разрушительные стили музыки.

Так, в середине 20 века у человечества возникла новая болезнь – повальное увлечение рок- и поп-музыкой. Ученые установили, что эта музыка скорее вредна, чем полезна.

Она снижает интеллект, зомбирует человека, вызывает подобие наркотической зависимости.

И эту музыку ученые назвали «музыкой-убийцей» (или «музыкальной наркоманией»).

Причина в том, что она использует сверхгромкие звучания, которые, по проведенным исследованиям, оказывают разрушительное воздействие на любой живой организм.

Западные ученые провели оригинальный опыт: клетку с крысами поставили на дискотеке – через 2 часа крысы сдохли, а молодежь продолжала веселиться.

На концертах рок- и поп-музыки громкость звучания достигает 110–120 децибел, хотя предел допустимого 85 децибел.

Регулярное и длительное воздействие шума свыше 85–90 децибел приводит к неизлечимым заболеваниям ушей.

И восстановить поврежденный ушной нерв хирургическим путем уже невозможно.

Наукой доказано, что человек, который ежедневно в течение 15 минут подвергается оглушению звуком в 110 децибел, повредит свой слуховой аппарат всего за несколько лет.

В 21 веке появилось еще одно новомодное увлечение – юноши и девушки стали ходить с наушниками от плейера или сотового телефона.

Ученые установили, что, постоянно слушая плейер, можно заболеть. Поэтому, если вдруг у вашего школьника или студента пропадает сон, он становится вялым, у него даже появляется рвота – отберите у него наушники и отведите к ЛОРу.

Современная музыка в стиле рок, хип-хоп, металл, а также попса и рэп основываются на звуках низкой – неестественной – частоты.

Может быть, вы слышали о том, что иногда в подсознании закладывается так называемая «программа самоуничтожения» или отказ от жизни? Может быть, вы слышали о том, что иногда в подсознании закладывается так называемая «программа самоуничтожения» или отказ от жизни? https://cont.ws/@infobazasm/82...

Исследования показывают, что такие звуки оказывают негативное воздействие на человека.

Также опасны ультразвуки, которые издают рок-инструменты при длительной игре.

Кроме того, американские нейрохирурги уже несколько лет изучают так называемый «ритмический токсикоз» – болезнь, которой страдают белые подростки, ярые поклонники рок- и поп-музыки, так как на них очень пагубно влияет ритмическая основа этой музыки в 120, 150 и 300 ударов в минуту.

Афроамериканцев это не касается – жесткий экстатический ритм у них в крови.

При сочетании большой силы звука, низкой частоты и жесткого ускоренного ритма в организме человека происходят необратимые процессы:

1) Упадок сил, депрессия, нарушение пульса, расстройство работы нервной системы и эндокринных желез.



2) В мозгу идут биохимические реакции, аналогичные принятию морфия.



3) В организм выделяются стрессгормоны, которые уничтожают часть информации мозга, в результате чего происходит деградация личности.



Российские ученые зафиксировали следующее: после 10‑минутного прослушивания тяжелого рока семиклассники на некоторое время забывали таблицу умножения.



4) Возможны повреждения внутренних органов и тканей, кровоизлияния, отеки, артриты.

На рок-концертах нередки контузии звуком, звуковые ожоги, потеря слуха, памяти.

Известны случаи, когда во время концерта Пола Маккартни в Венеции громкость музыки достигла такой разрушительной силы, что рухнул один из деревянных мостов.

А концерт группы «Пинк Флойд» на открытом воздухе однажды привел к тому, что в соседнем озере всплыла оглушенная рыба. И, конечно, факты самоубийства после рок-концертов, драки и разбои уже никого не удивляют.

Разрушительное действие также оказывает постоянное увлечение клубной дискотечной музыкой, рэпом, техно-музыкой, это ведет к духовной деградации и наносит урон организму.

Напротив, музыка, которая основана на звуках высокой (естественной) частоты – классика, народная, духовная и др. влияет на человека благотворно, повышая уровень энергии, вызывая радость и хорошее настроение.

Высокочастотные звуки активизируют мозговую деятельность, улучшают память, стимулируют процессы мышления, снимают мышечное напряжение и производят баланс внутренних органов.

Оздоровление музыкой

Вообще музыка возникла как отражение космической гармонии.

Человек, как часть Вселенной, настраиваясь посредством прекрасных мелодий на гармонические звучания Космоса, обретает духовные силы и физическое здоровье.

Так утверждают древние трактаты.

К такому же пониманию музыки приходит и современная наука.

Это сегодня называют музыкотерапией.

В основе оздоровления музыкой лежит принцип резонанса.

Каждый орган, ткань, клетка обладают «здоровой» резонансной частотой. Если эта частота изменяется, орган начинает выбиваться из общей гармонии, наступает его болезнь.

И болезнь можно уменьшить, направив на орган волну здоровой частоты, то есть с помощью музыкотерапии.

Оздоровительная музыкотерапия используется еще со времен глубокой древности. Уже в древности было известно, что позитивные звуковые колебания способны оказывать эффективное лечебное воздействие на человеческий организм и психику.

«Первым музыко-терапевтом» называют Пифагора.

Он создал целую методику такой терапии и успешно ее применял.

Аристотель считал музыку средством «лечения тела и очищения души».

Авиценна применял музыку для исцеления нервнобольных.

В Древнем Китае методика лечения болезней представляла собой воздействие на биологически активные точки с помощью игло-укалывания, прижигания и музыки.

А в парфянском царстве (3 век до н. э.) был даже выстроен музыкально-медицинский центр, где с помощью специально подобранных мелодий лечили от тоски, нервных расстройств и сердечных болей.

В Европе упоминание о применении музыки для лечения нервнобольных относится к началу 19 века, когда французский психиатр Эскироль стал вводить музыкотерапию в психиатрические учреждения.

Тогда же ученый И. Догель установил, что под воздействием музыки у человека меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания.

Механизм воздействия музыки исследовал И. Тарханов, ученик выдающегося русского физиолога И. Сеченова.

В 1893 г. он опубликовал в Петербурге статью «О влиянии музыки на человеческий организм», в которой указал на то, что гармоничная классическая музыка положительно влияет на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем.

Известный русский хирург – академик Б. Петровский – использовал классическую музыку во время операций: по его наблюдениям, под воздействием музыки организм начинает работать лучше.

Выдающийся психоневролог – академик Бехтерев – считал, что музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, снимает усталость, а колыбельные песни способствуют профилактике неврозов у детей. Бехтерев установил, что даже простое отбивание ритма влияет на частоту пульсаций крови.

В 20 веке музыкальная терапия стала широко практиковаться в различных странах мира.

С 1969 г. в Швеции существует музыкально-терапевтическое общество.

Благодаря его исследованиям, стало известно всему миру, что звуки колокола, содержащие в себе резонансное ультразвуковое излучение, способны влиять на моментальное умерщвление тифозных палочек, возбудителей желтухи и вирусов гриппа.

Исследования немецкого врача Франка Морелля (70‑е годы), продолженные группой российского ученого Ю. Готовского, подтвердили возможность использования звуковых колебаний в лечебных целях.

Московский центр восстановительного лечения детей с бронхо-легочной патологией уже несколько лет успешно применяет музыку для благотворного воздействия на внутриутробное развитие ребенка.

А с 1993 года музыкотерапия стала одним из самых популярных методов терапии в США.

Американский доктор Гордон Шоу объясняет влияние музыки на здоровье воздействием вибрации звуков: «Мы поглощаем музыкальную энергию, и она нормализует ритм нашего дыхания, пульс, давление, температуру, снимает мышечное напряжение. Поэтому правильно подобранная мелодия оказывает благоприятное воздействие на больных людей и ускоряет их выздоровление».

Музыка оздоравливает, действуя на психику человека. Но интересен тот факт, как музыка резонирует живыми объектами, не обладающими высшей нервной деятельностью – растениями.

Известно, как одна зарубежная компания по выращиванию ананасов стала уступать по качеству продукта конкуренту. Закупили аналогичный сорт, провели исследования, но тщетно. Тогда решили использовать тех же рабочих, что и у конкурента. И производительность возросла на 120%!

Оказалось, новые люди сопровождали свою работу народными песнями.

Великая классика лечит тело и душу

Великие композиторы всегда чувствовали связь между музыкой и нравственным, духовным здоровьем человека.

Недаром их бессмертные произведения используют все современные музыкотерапевты.

Музыка Баха, Генделя, Вивальди – благотворно влияет на психику, улучшает память.



Музыка Бетховена, Брамса – тонизирует.



Музыка Шопена – поднимает настроение.



Мелодии Чайковского, мазурки Шопена, рапсодии Листа – помогают усмирить боль, обрести душевную стойкость.

Создатель музыкальной фармакологии американский ученый Робберт Шофлер предписывает с лечебной целью слушать все симфонии Чайковского и Моцарта.

Творчество Моцарта специалисты вообще считают феноменом в области воздействия музыки на живые организмы.

На основе исследований, французский отоларинголог Альфред Томатис выяснил, что музыка Моцарта в наибольшей степени содержит в себе высокочастотные звуки, подзаряжающие и активизирующие мозг и повышающие интеллект.

Профессор Чеффилдского Университета Кэйти Овери сформулировала аспекты позитивного влияния классической музыки на интеллект:

1) повышение уровня речевых и читательских навыков,



2) улучшение литературных и математических способностей,



3) улучшение памяти, концентрации внимания,



4) улучшение моторной координации.

В терапевтических целях полезна не только классическая музыка – серьезная и популярная, симфоническая и оперная, муз– комедия и мюзикл, но также народная музыка и так называемая «классика эстрадного жанра» – шедевры киномузыки в стиле Таривердиева, Дунаевского, Евгения Доги, Свиридова, Мишеля Леграна, Энио Мориконе, мировые хиты танцевально-эстрадной музыки, лучшие эстрадные песни талантливых композиторов вроде Александры Пахмутовой, Бабаджаняна и т. д.

Другой пример музыки, обладающей мощным гармонизирующим действием и большой исцеляющей силой, – это духовная музыка (древние мантры, храмовые и церковные песнопения разных народов).

Исследуя положительное воздействие классической и духовной музыки на мозг человека, ученые выявили, что эта музыка оптимизирует функции головного мозга, совершенствует процессы мышления, стимулирует учебные процессы, способствует адекватному восприятию мира.

Средством, оказывающим благотворное воздействие на душу человека, ее развитие, является и детская музыка (в том числе колыбельные песни).

В работах Г. Маляренко и М. Хватовой (1993–1996) доказано, что регулярное восприятие детьми специально подобранной музыки улучшает память и повышает умственные способности.

А ранний музыкальный опыт детей – пение, слушание музыки, движение под музыку, музицирование – открывает доступ к работе высших функций мозга.

Очень полезна так называемая музыка природы.

Звуки моря, шум дождя, голоса дельфинов успокаивают, умиротворяют, звуки леса способствуют снижению кровяного давления, нормализации работы сердца, пение птиц вызывает положительные эмоции.

Особенно полезна вокалотерапия.

Она приводит к положительной динамике работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, к повышению иммунитета, увеличению объема легких, нормализации активности мозга, положительно воздействует на психоэмоциональную сферу человека.

Есть данные о пользе пения при синдроме Альцгеймера (неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы – постепенная потеря памяти, речи, логического мышления).

Метод разработал Сергей Шушарджан – лидер российской школы музыкотерапии. С 1990 г. он стал заниматься лечением при помощи вокала и создал отделение музыкальной реабилитации при академии им. Гнесиных (Москва).

Способностью восстанавливать психо-физическое состояние человека обладает и звучание музыкальных инструментов.

Скрипка – лечит душу, благотворно действует на меланхоликов.



Орган – приводит ум в порядок, гармонизирует энергопоток позвоночника, это – проводник между космосом и землей.



Пианино – благотворно воздействует на почки, мочевой пузырь, очищает щитовидную железу.



Ударные – восстанавливают ритм сердца, стимулируют кровеносную систему.



Флейта – влияет на бронхо-легочную систему, «лечит» несчастную любовь, снимает раздраженность.



Баян, аккордеон – влияют на улучшение работы брюшной полости.



Арфа – гармонизирует работу сердца, снимает истерию, влияет на улучшение кровяного давления.



Саксофон – активизирует половую систему.



Контрабас, виолончель, гитара воздействуют на сердце и тонкую кишку, полезны при лечении почек.



Цимбалы – благотворно влияют на печень.



Балалайка – на органы пищеварения.



Труба – полезна при лечении радикулита.

Здоровье по нотам или Моцарт по рецепту

Год выпуска: 2004



Страна: Россия



Жанр: музыкальный, документальный



Продолжительность: 00:26:42



Режиссер: Б. Загряжский



В ролях: С. В. Шушарджан

Описание: Фильм посвящен воздействию музыки на организм человека.



Лечебное воздействие музыки имеет многовековую историю. В самых древних свидетельствах и документах, дошедших до нас, музыка фигурирует как лечебное средство. Корифеи античной цивилизации Пифагор, Аристотель, Платон обращали внимание современников на целебную силу воздействия музыки, которая, по их мнению, устанавливает пропорциональный порядок и гармонию во всей вселенной, в том числе и нарушенную гармонию в человеческом теле.



Выдающийся врач всех времен и народов Авиценна еще тысячу лет назад лечил музыкой больных нервными и психическими заболеваниями. Фильм знакомит с современными российскими исследованиями и людьми, профессионально занимающимися музыкотерапией.



Главным образом, речь идет об опытах, проводимых доктором медицинских наук, профессором, Президентом Международной академии интегративной медицины, академиком Международной академии медико-технических наук, почетным членом Итальянской Ассоциации музыкотерапии С. В. Шушарджаном.

Звуковая гимнастика

Много веков назад монахи тибетских храмов разработали уникальную методику нормализации работы всех систем организма так называемую «Звуковую гимнастику», которая имеет колоссальное оздоровительное значение.

Это – пропевание отдельных речевых звуков в определенной последовательности.

Такая практика имеет место во всех буддийских храмах. Предлагаем вашему вниманию практическое упражнение – «Звуковую гимнастику», аналогичную тибетской, для самовосстановления.

«Звуковая гимнастика» делается утром и вечером.

Утром необходимо «разбудить» (активизировать) наш организм, настроить на здоровую работу все органы. Нужно воздействовать звуковой вибрацией собственного голоса на определенные органы, пропевая звуки (см. рисунок-схему).

Количество повторений каждого звука должно быть нечетным (1, 3, 5 …).

Начинать нужно со звука «А», направленного в сердце. Эта вибрация подкрепит чувство радости. Данный звук затрагивает и тонкий кишечник, так как он является парным органом сердца.

Далее поется звук «И». Он пробуждает селезенку, усиливая качество гибкости и устойчивости.

Оздоровительный эффект этой вибрации распространяется и на желудок, усиливая качество терпимости, принятия других людей.

Звук «О» насыщает легкие, делает мысли легкими, освобождает от застарелых эмоций. Легкие связаны с толстым кишечником.

Звук «У» воздействует на почки, активизируя процессы омоложения организма, помогает избавиться от эмоций печали и страха. Здоровая функция почек и мочевого пузыря позволяет вернуть чуткость и нежность.

Звук «Э» направлен на печень, активизирует переработку гнева, злобы, нетерпимости. Звук «Э» также нормализует работу желчного пузыря. Очень полезен «желчным» (гневным) людям.

Завершая круг, обязательно повторите звук «А».

Можно пропевать несколько кругов, сохраняя нечетность повторений. Это же упражнение можно использовать для освобождения своего организма от накопившихся за день лишних эмоций.

Вечерняя схема – та же, но количество пропеваний каждого звука – четное (2, 4, 6 …).

Звуковую гимнастику можно эффективно применять и в течение дня.

Нужно лишь выполнить следующие правила: для того, чтобы взбодрить организм, придать ему силы, соблюдайте нечетность повторений звуков и кругов.

Если хотите повысить сопротивляемость организма и настроить его на длительную работу, соблюдайте четность повторений.

Для того, чтобы многократно усилить действие звука, делайте следующее:

Перед пропеванием, положите руки в область соответствующего органа (например, сердца), сделайте вдох через нос, представьте, как орган наполняется ярким солнечным светом, затем делайте выдох через рот и пропевайте звук «А», представляя, как солнечный свет распространяется на весь организм (в вечернем варианте – орган нужно наполнить серебристым, прохладным лунным светом, за исключением сердца, где всегда огонь).

Следующий орган – селезенка, звук «И». Выполните с ним и со всеми остальными звуками то же самое, что и со звуком «А».

УДАЧИ!

С уважением, Бурсина Ольга Петровна

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Голосовая гимнастика для внутренних органов

Беседа Юрий Константинович, профессор Тамбовского государственного музыкального педагогического института им. С.В. Рахманинова. Академик академии творческоведческих наук и учений г. Москва.

Звуковая гимнастика - Все буде добре - Выпуск 357 - 17.03.14

Положительное влияние определенных звуков на человека давно признано медицинским сообществом. Например, для того чтобы не подхватить простуду, нужно использовать щит из проговариваемых звуков. Что именно и в какой последовательности необходимо произносить, чтобы быть здоровыми, вы узнаете сегодня!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО...

СПИСОК ПОЛЕЗНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Приведенный ниже список составлен на основе данных нейрофизиологических исследований о влиянии различных музыкальных характеристик на мозг ребенка (Г.Маляренко, М.Хватова), а также исследований детских музыкальных предпочтений (В.Рылькова).

И.Альбенис «Испанская сюита», №5, исполняет Н.Иепес (гитара). 6.24



Б.Барток, Концерт №2 для скрипки с оркестром, ч.2 (фрагмент), исполняет Симфонический Оркестр Венгерской Оперы, дирижер Я.Ференчик. 2.33



И.С.Бах, «Хорошо темперированный клавир», ч1. — Прелюдия и фуга №1 до мажор, исполняет В. Клиберн (фортепиано).



И.С.Бах, Трехголосные инвенции, исполняет Глен Гульд (фортепиано).



И.С.Бах, Шутка из оркестровой сюиты си минор, исполняет ансамбль «Концертино». 1.25



И.С.Бах, Прелюдия №1, исполняет Кристиан Джаккоттет. 2.04



Бах-Гуно, «Аве Мария», исполняет камерный ансамбль Пражской консерватории. 2.49



Л.Бетховен, «К Элизе», исполняет Д.Шведов (фортепиано), 3.55



Л.Бетховен, Соната для фортепиано №8 «Патетическая» (адажио кантабиле), исполняет Д.Томсик. 5.39



Л.Бетховен, Соната № 14 («Лунная»), исполняет Д.Томсик (фортепиано). 6.06



Ж.Бизе, «Тореадор» из оперы «Кармен», исполняет Римский Симфонический оркестр, дирижер Л.Бертранд. 2.16



Ж.Бизе, фрагмент из оперы «Кармен», исполняет Римский Симфонический Оркестр, дирижер Л.Бертранд. 2.09



Бизе-Борн, Фантазия на темы оперы «Кармен», исполняет ансамбль «Концертино». (гл.партия — флейта) 7.59



А.Бородин, фрагменты из оперы «Князь Игорь», исполняет Берлинский Фестивальный оркестр, дирижер В. Петрошов. 2.19



Л.Боккерини, «Менуэт», исполняет камерный ансамбль Пражской консерватории. 3.49



И. Брамс, Венгерский танец №1, исполняет Лондонский Фестивальный Оркестр, дирижер Дж.Армстронг. 3.29



И.Брамс, Симфония №3, ч.3 (фрагмент), исполняет Лейпцигский симфонический оркестр, дирижер Г. Абендрат. 2.53



Р.Вагнер, Прелюдия к 3 акту из оперы «Лоэнгрин», исполняет Словацкий Национальный Филармонический Оркестр, дирижер Б.Рецуха. 3.40



А.Вивальди, Концерт соч. 3/8 (аллегро), исполняет камерный оркестр «Загребские солисты». 4.01



А.Вивальди, «Времена года», Весна, ч.1, исполняет ансамбль «Концертино». 3.08



А.Вивальди, «Времена года», Зима, ч.2, исполняет ансамбль «Концертино». 1.56



А.Вивальди, Симфония до мажор (аллегро мольто), исполняет камерный оркестр «Загребские солисты». 1.34



А.Вивальди, Концерт для виолончели с оркестром соль мажор, (переложение Ж. Дандело), исполняет камерный ор­кестр "'Загребские солисты", солист А. Янгиро. 1. Allegro 2. Largetto.



А.Вивальди, Концерт для двух гитар соль мажор, исполняют Д.Уильямс и К.Бонелл. 1.allegro 4.00 2.andante 4.41 3.allegro 3.21



Й.Гайдн, Дивертисмент №1 си бемоль мажор «Хорал св. Антония», исполняет ансамбль «Musici di san Marco», дирижер А.Лиццио. 10.20



Г.Гендель, Fireworks Masic (аллегро), исполняет Берлинский Фестивальный оркестр, дирижер В.Петрошов. 2.27



Г. Гендель, Сонаты для клавира (фрагменты), исполняют С. Рихтер и А. Гаврилов.



В.Гендель, Сюита «Музыка на воде», редакция Г. Харти, исполняет ансамбль солистов Симфоническою оркестра Мо­сковской государственной филармонии, дирижер Д.Ойстрах, со­лист А.Гофман (флейта).



Э.Григ, «Танец Анитры», исполняет ансамбль «Концертино». (гл. партия — скрипки) 3.28



Э.Григ, «Утро», исполняет камерный ансамбль Пражской консерватории. 3.42



А.Дворжак, Серенада ми ма­жор для струнного оркестра, соч. 22, исполняет Оркестр солистов Пражской консерватории, дирижер В.Талих.



К. Дебюсси, «Маленькая сюита» (для фортепиано в 4 руки), исполняют С. Величко и Н. Куликова.



Л. Делиб, Пиццикато из балета «Сильвия», исполняет Европейский Филармонический Оркестр. 2.34



Динику, Хора стаккато, исполняет ансамбль «Концертино». 2.27



Вила Лобос, Ария из бразильской бахианы №5, исполняет ансамбль «Концертино». 5.32



Ф. Лист, Ноктюрн №3, исполняет Хелен Гал (фортепиано). 4.28



Марчелло, Концерт для гобоя, ч.2, исполняет ансамбль «Концертино». 4.16



В.А.Моцарт, «Маленькая ночная серенада» ч.1, исполняет ансамбль «Концертино». 3.33



В.А.Моцарт, Турецкий марш, исполняет ансамбль «Концертино». 2.59



В.А.Моцарт, «Турецкий марш», исполняет Х.Гал (фортепиано). 3.35



В.А.Моцарт, Симфония №40 соль минор, ч.1, исполняет симфонический оркестр под руководством Г.Черкасова. 7.38



В.А.Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро», исполняет симфонический оркестр под руководством Г.Черкасова. 12.30



В.А.Моцарт, Маленькая ночная серенада, исполняет симфонический оркестр под руководством Г.Черкасова. 6.15



В.А.Моцарт, Концерт №21 до мажор для фортепиано с оркестром, ч.2 (фрагмент), исполняет Государственный Симфонический оркестр, солист М.Плетнев. 2.55



В.А.Моцарт, Сонаты: №15, до мажор; №16 си-бемоль ма­жор, исполняет М. Плетнев (фортепиано).



В.А.Моцарт, Три дивертисмента для струнного оркестра: Дивертисмент ре мажор; Дивертисмент фа мажор; Дивертисмент си-бемоль мажор, исполняет Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижер В.Спиваков.



В.А.Моцарт, Симфония №30 ре мажор, исполняет Мо­сковский камерный оркестр, дирижер Р. Баршай.



М.Мусоргский, Рассвет на Моква-реке, вступление к опере «Хованщина» (редакция Н.Римского-Корсакова), исполняет Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Е.Светланов. 6.11



М.Мусоргский, Вступление к опере «Сорочинская ярмарка», исполняет Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Е.Светланов. 4.42



М.Мусоргский, Скерцо си-бемоль мажор, исполняет Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Е.Светланов. 4.00



Оффенбах, «Баркаролла», исполняет Лондонский Королевский Филармонический оркестр, дирижер Ф.Шипвэй. 3.20



Н.Паганини, «Кантабиле», исполняет ансамбль «Концертино». 3.29



Н.Паганини, Произведения для скрипки и гитары: Концертная соната ля мажор; Cantabile и вальс ми мажор; Соната ля мажор, соч. 2; Романс из большой сонаты для гитары и скрипки ля мажор; Contabile pе мажор, соч. 17; Соната ля мажор, соч.3; Соната ре мажор, соч.3; исполняют Р.Риччи, Э. Битетти.



Н.Паганини, Каприз соч.1 №24, исполняет Н.Халл (гитара). 4.42



С.Прокофьев, Симфония №1 «Классическая», ч.2 (фрагмент), исполняет государственный сим­фонический оркестр Министерства культуры СССР, дирижер Г. Рождественский. 2.41



М.Равель, Соната для скрипки и фортепиано соль мажор, исполняет Давид Ойстрах (скрипка), партия ф-но Ф. Бауэр. 9.44



М.Равель, Концерт для фортепиано с оркестром ре мажор (для левой руки), исполняют Л.Гаврилова и Лон­донский симфонический оркестр, дирижер С. Ретт.



С.В.Рахманинов, «Итальянская полька», исполняет ансамбль «Концертино». 1.79



С.В.Рахманинов, Итальянская полька для двух фортепиано, исполняют М.Джонс и Р.Макмахон. 2.01



С.В.Рахманинов, Концерт №2 для фортепиано с оркестром, ч.1 (фрагмент), исполняет Государственный сим­фонический оркестр СССР, дирижер Н. Аносов, партия фортепиано- Г. Нейгауз. 3.59



С.В.Рахманинов, Салонные пьесы: Ноктюрн; Вальс; Баркарола; Мелодии; Юмореска; Романс; Мазурка; исполняет М. Воскресенский (фортепиано).



Н.Римский-Корсаков, «Полет шмеля», исполняет оркестр под руководством Дж.Велдона. 1.26



Н.Римский-Корсаков, Симфоническая сюита «Шехерезада», соч. 35, исполняет Оркестр Большого театра, дирижер А. Мелик-Пашаев, солист С.Калиновский (скрипка).



Дж. Россини, увертюра к опере Севильский цирюльник, исполняет Филармонический оркестр, дирижер Х.Адольф. 2.59



Дж.Россини, Увертюра к опере «Вильгельм Телль», исполняет Филармонический Оркестр Болгарии, дирижер Р.Райчев. 3.32



Саппе, Вальс, исполняет ансамбль С.Кцеха. 2.08



Г.Свиридов, «Отзвуки вальса», исполняет ансамбль «Концертино». 1.47



Ш.Сен-Санс, «Лебедь», исполняет ансамбль «Концертино». (гл. партия — альт) 2.59



Ш.Сен-Санс, «Лебедь», исполняет Европейский Филармонический оркестр. 2.36



Д. Скарлатти, Соната соль мажор, исполняет А.Артцт (гитара). 2.45



Д.Скарлатти, Соната ми минор, исполняет Н.Иепес (гитара). 3.15



Б.Сметана, Полька из оперы «Проданная невеста», исполняет Лондонский Филармонический Оркестр, дирижер А.Шольтц. 4.33



М. де Фалла «Танец La vida breve», исполняет Н.Халл (гитара) 3.41



П.И.Чайковский, «Времена года», «На тройке», исполняет ансамбль «Концертино». 2.59



П.И.Чайковский «Времена года», исполняет В.Ашкенази (ф-но)



П.И.Чайковский, Концерт №1 для ф-но с оркестром, ч.2., исполняет Симфонический Оркестр Болгарского радио, партия ф-но М.Моллова. 7.01



П.И.Чайковский, Тема любви из балета «Ромео и Джульетта», исполняет Королевский Филармонический оркестр, дирижер М.Саргент. 3.08



П.И.Чайковский, Серенада для скрипок до мажор, ч.3, вальс, исполняют солисты Софийского оркестра, дирижер В. Казандиев. 3.42



П.И.Чайковский, Скрипичный концерт ре мажор, соч.35, ч.1, исполняет Оркестр Софийской Филармонии, дирижер Д.Манолов. 18.14



П.И.Чайковский, увертюра к балету «Щелкунчик», исполняет Лондонский Фестивальный Оркестр, дирижер Г.Адольф. 3.17



П.И.Чайковский, Марш из балета «Щелкунчик», исполняет Лондонский Фестивальный Оркестр, дирижер Г.Адольф. 2.47



П.И.Чайковский, Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик», исполняет Лондонский Фестивальный Оркестр, дирижер Г.Адольф. 2.09



П.И.Чайковский, Dance of the Reeds из балета «Щелкунчик», исполняет Лондонский Фестивальный Оркестр, дирижер Г.Адольф. 2.40



П.И.Чайковский, Вальс Цветов из балета «Щелкунчик», исполняет Лондонский Фестивальный Оркестр, дирижер Г.Адольф. 7.10



П.И.Чайковский, вальс из балета «Лебединое озеро», исполняет Лондонский Фестивальный Оркестр, дирижер Г.Адольф. 7.43



П.И.Чайковский, Симфония №6, ч.2, исполняет Венский Симфонический Оркестр, дирижер Г.фон Караян. 7.49



П.Чайковский, Танец флейт из балета «Щелкунчик», исполняет Берлинский Фестивальный Оркестр, дирижер В. Петрошов. 2.13



П.Чайковский, Вальс из балета «Спящая красавица», исполняет Берлинский Фестивальный оркестр. 4.27



П. Чайковский, Детский альбом: Зимнее утро; Мама; Игра в лошадки; Марш деревянных солдатиков; Песня жаворонка; Вальс; Полька; Мазурка; Русская песня; Неаполитанская песенка; Сладкая греза, исполняет М. Плетнев (фортепиано).



Ф.Шопен, Ноктюрн №2, фрагмент, исполняет Т. Шебанова (фортепиано). 2.57



Ф.Шопен, Вальс, соч.70, исполняет П.Шмалфусс (фортепиано). 2.22



Ф.Шопен, Большой блестящий вальс ми-бемоль мажор, соч. 18, исполняет С. Бунин (фортепиано).



Ф.Шопен, Экспромт ля-бемоль мажор, соч. 29, исполняет Т. Шебанова (фортепиано).



Ф. Шопен, Мазурки, ре-бемоль мажор, соч. 30; до мажор, соч. 56; си мажор, соч. 63; исполняет II. Кисни (фортепиано).



И.Штраус, «Радецкий марш», исполняет Оркестр Венской Оперы, дирижер К.Михальский. 2.55



И.Штраус, Полька «Трик-трак», исполняет ансамбль «Концертино». 2.32



И.Штраус, «Полька трик-трак», исполняет оркестр Венской Оперы, дирижер К.Михальский. 2.40



И.Штраус, вальс «На прекрасном голубом Дунае», соч.314, исполняет Венский филармонический оркестр, дирижер Л.Маазель. 9.37



И.Штраус, вальс «На прекрасном голубом Дунае», исполняет Берлинский Филармонический оркестр, дирижер Г.фон Караян.



Р.Штраус, Симфоническая поэма «Дон Жуан», фрагмент, исполняет симфонический оркестр Всесоюзного радио, дирижер Г.Рождественский. 3.52



Ф.Шуберт, «Фореллен квинтет», ч.4, исполняет ансамбль «Концертино». 7.03



Ф.Шуберт, «Аве Мария», исполняет камерный ансамбль Пражской консерватории. 4.51



Р.Шуман, Reverie, исполняет Х.Гал (фортепиано). 2.40

Список не является окончательным.

Автор: Алиса Самбурская

СПИСОК ПОЛЕЗНОЙ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

Приведенный ниже список составлен к.п.н.В.Рыльковой на основе данных исследований Г.Маляренко и М.Хватовой о влиянии некоторых музыкальных характеристик на функции мозга.

1. Buttons & Bows, «Inisheer», кельтская музыка (ф-но, волынка) 2.43



2. Count Basie и его оркестр: «Slow but sure» (альбом «Count Basie plays the blues» 1952) 3.43



3. C.Basie и его оркестр: The Beatles «Do you want to know a secret» (альбом «Basie’s beatle bag» 1966) 2.58



4. C.Basie и его оркестр: «Sweet Lorraine» (альбом «Basic Basie» 1969) 3.24



5. C.Basie и его оркестр: «Teach me tonight», партия фортепиано – Oscar Peterson (альбом «Yessir that’s my baby» 1978) 3.54



6. C.Basie и его оркестр: «Tea for two», партия фортепиано – Oscar Peterson (альбом «Yessir that’s my baby» 1978) 5.46



7. C.Basie и его оркестр: «Poor butterfly», партия фортепиано – Oscar Peterson (альбом «Yessir that’s my baby» 1978) 5.12



8. George Benson (гитара): «Dinorah, Dinorah » (альбом «Give me the night» 1980) 3.41



9. G.Benson (гитара): «Prelude to fall» (альбом «Livin’ inside your love» 1977) 6.30



10. G.Benson (гитара): «You never too far from me» (альбом «Livin’ inside your love» 1977) 6.44



11. G.Benson (гитара): «Before you go» (альбом «Livin’ inside your love» 1977) 6.27



12. G.Benson (гитара): «My heart is dancing» (альбом «Love remembers» 1993) 5.16



13. G.Benson (гитара): «Lost in love» (альбом «Love remembers» 1993) 5.09



14. G.Benson (гитара): «From now on» (альбом «This is jazz» 1965) 2.20



15. G.Benson (гитара): Theme from «Summer of ’42» (альбом «White rabbit» 1971) 5.07



16. G.Benson (гитара): «Mimosa» (альбом with Earl Klugh «Collaboration» 1987) 6.53



17. G.Benson (гитара): Love theme from «Romeo & Juliet» (альбом with Earl Klugh «Collaboration» 1987) 5.49



18. Dave Brubeck и его квартет: «Georgia on my mind» (альбом «Gone with the wind» 1959) 6.35



19. D.Brubeck и его квартет: «Soliloguy» (альбом «Brubek a la mode» 1960) 3.21



20. D.Brubeck и его квартет: «Yesterdays» (альбом «Back home» 1979) фрагмент



21. D.Brubeck и его квартет: «I thought about you» (альбом «Paper moon» 1981) 5.17



22. D.Brubeck и его квартет: «Michael, my second son» (альбом «In their own sweet way» 1997) 4.18



23. D.Brubeck и его квартет: «The things you never remember» (альбом «So what’s new?» 1998) 7.56



24. D.Brubeck и его квартет: «Her name is Nanсy» (альбом «So what’s new?» 1998) 2.34



25. D.Brubeck и его квартет: «Five for ten little fingers» (альбом «So what’s new?» 1998) 2.56



26. B.Eckstine «I want to talk about you», исполняет квартет Джона Колтрейна (тенор-саксофон) 10.48



27. G.Gershwin «Porgy and Bess», «Summertime», исполняют Оскар Питерсон (клавикорды) и Джо Пасс (акустическая гитара) 4.27



28. G.Gershwin «Porgy and Bess», «My man’s gone now», исполняют Оскар Питерсон (клавикорды) и Джо Пасс (акустическая гитара) 3.07



29. G.Gershwin «Porgy and Bess», «I love you, Porgy», исполняют Оскар Питерсон (клавикорды) и Джо Пасс (акустическая гитара) 6.26



30. G.Gershwin «Porgy and Bess», «Strawberry woman», исполняют Оскар Питерсон (клавикорды) и Джо Пасс (акустическая гитара) 5.40



31. Antonio Carlos Jobim (альбом «Stone flower»), «Tereza my love», solo U.Green (trombone), H.Laws (flute) 4.24



32. A.C.Jobim (альбом «Stone flower»), «Choro», A.C.Jobim (piano) 2.08



33. A.C.Jobim (альбом «Stone flower»), «Amparo», A.C.Jobim (piano), H.Lookofsky (violin) 3.41



34. A.C.Jobim (альбом «Stone flower»), «Andorinha», A.C.Jobim (piano) 3.32



35. A.C.Jobim (альбом «Nights of quiet stars»), «Amor em paz» («Once I loved»), solo H.Lookofsky (violin) 3.35



36. A.C.Jobim (альбом «Nights of quiet stars»), «O morrow nao tem vez», solo J.Farrell (soprano sax), E.Deodato (guitar) 6.52



37. A.C.Jobim (альбом «Nights of quiet stars»), «Anos dourados» («Looks like December»), solo A.C.Jobim (piano), H.Lookofsky (violin) 3.15



38. A.C.Jobim «Valsa de porto das caixas», solo H.Lookofsky (violin), H.Laws (flute) 3.20



39. A.C.Jobim «Wave», solo A.C.Jobim (piano), U.Green (trombone), J.Singer (french horn), J.Richardson (flute) 2.54



40. A.C.Jobim «Corcovado», S.Getz (tenor sax), L.Almeida (guitar) 5.15



41. A.C.Jobim-V.de Moraes «Once I loved», solo L.Wright (flute) 3.38



42. A.C.Jobim-Newton Mendonca «Desafinado», solo J. Cleveland (trombone), L.Wright (flute), A.C.Jobim (piano) 2.46



43. L.Almeida-P.Nelson «Winter moon», solo S.Getz (tenor sax), L.Almeida (guitar) 5.20



44. A.C.Jobim-V.de Moraes «How insensitive», solo A.C.Jobim (piano), L.Wright (flute) 2.56



45. A.C.Jobim-V.de Moraes «The girl from Ipanema», solo L.Wright (flute), A.C.Jobim (piano) 2.42



46. A.C.Jobim «Water to drink» («Aqua de beber»), solo L. Ritenour (guitar), D.Grusin (piano) 5.05



47. A.C.Jobim «Captain Bacardi», solo E. Marienthal (alto sax), D.Grusin (piano), L.Ritenour (guitar) 5.05



48. Tom Jobim-R.Gilbert «Bonita», solo D.Grusin (piano) 4.04



49. A.C.Jobim-V.de Moraes «Favela», solo L. Ritenour (guitar), E. Marienthal (tenor sax) 4.46



50. A.C.Jobim «Children’s games», solo A.Pasqua (piano), E.Watts (tenor sax) 3.51



51. A.C.Jobim-V.de Moraes «Lamento», solo E.Watts (tenor sax), C.McBride (bass) 6.26



52. A.C.Jobim «Mojave», исполняет «The Yellowjackets» & L.Ritenour (guitar), solo B.Mintzer (tenor sax) 5.22



53. P.Kilbride, «The boy in the gap», кельтская музыка (гитара) 3.18



54. P.Kirtley, «Finn MacCool’s reel», кельтская музыка (гитара) 2.40



55. F.Lacey «Theme for Ernie», исполняет квартет Джона Колтрейна (тенор-саксофон) 4.53



56. Fausto Papetti (тенор-саксофон): S.Wonder, «I just called to say I love you» 3.10



57. F.Papetti (тенор-саксофон): R.Grano Jr.-Pisano, «A blue shadow» 2.30



58. F.Papetti (тенор-саксофон): P.Cetera, «If you leave me now» 3.54



59. F.Papetti (тенор-саксофон): Pachelbel-Bergman, «Rain and tears» 3.10



60. F.Papetti (тенор-саксофон): Miller-Masser, «Touch me in the morning» 3.20



61. F.Papetti (тенор-саксофон): Artie Kaplan, «Harmony» 2.56



62. D.Spillane, «Promised rain», кельтская музыка (флейта-волынка) 3.30



63. D.Spillane, «Callow lake», кельтская музыка (флейта-волынка) 2.47



64. Stockton’s Wing, «The sliabh (slieve) lucan polkas», кельтская музыка 3.30

Список не является окончательным.

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Архив из 64-х композиций для тех, кому некогда искать в Интернете..

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