До ХХ века музыка была в основном позитивной и оказывала на людей положительное терапевтическое воздействие.

Так, в середине 20 века у человечества возникла новая болезнь – повальное увлечение рок- и поп-музыкой. Ученые установили, что эта музыка скорее вредна, чем полезна.

Она снижает интеллект, зомбирует человека, вызывает подобие наркотической зависимости.

И эту музыку ученые назвали «музыкой-убийцей» (или «музыкальной наркоманией»).

Причина в том, что она использует сверхгромкие звучания, которые, по проведенным исследованиям, оказывают разрушительное воздействие на любой живой организм.

Западные ученые провели оригинальный опыт: клетку с крысами поставили на дискотеке – через 2 часа крысы сдохли, а молодежь продолжала веселиться.

На концертах рок- и поп-музыки громкость звучания достигает 110–120 децибел, хотя предел допустимого 85 децибел.

Регулярное и длительное воздействие шума свыше 85–90 децибел приводит к неизлечимым заболеваниям ушей.

И восстановить поврежденный ушной нерв хирургическим путем уже невозможно.

Наукой доказано, что человек, который ежедневно в течение 15 минут подвергается оглушению звуком в 110 децибел, повредит свой слуховой аппарат всего за несколько лет.

В 21 веке появилось еще одно новомодное увлечение – юноши и девушки стали ходить с наушниками от плейера или сотового телефона.

Ученые установили, что, постоянно слушая плейер, можно заболеть. Поэтому, если вдруг у вашего школьника или студента пропадает сон, он становится вялым, у него даже появляется рвота – отберите у него наушники и отведите к ЛОРу.

Современная музыка в стиле рок, хип-хоп, металл, а также попса и рэп основываются на звуках низкой – неестественной – частоты.

Исследования показывают, что такие звуки оказывают негативное воздействие на человека.

Также опасны ультразвуки, которые издают рок-инструменты при длительной игре.

Кроме того, американские нейрохирурги уже несколько лет изучают так называемый «ритмический токсикоз» – болезнь, которой страдают белые подростки, ярые поклонники рок- и поп-музыки, так как на них очень пагубно влияет ритмическая основа этой музыки в 120, 150 и 300 ударов в минуту.

Афроамериканцев это не касается – жесткий экстатический ритм у них в крови.

При сочетании большой силы звука, низкой частоты и жесткого ускоренного ритма в организме человека происходят необратимые процессы:

На рок-концертах нередки контузии звуком, звуковые ожоги, потеря слуха, памяти.

Известны случаи, когда во время концерта Пола Маккартни в Венеции громкость музыки достигла такой разрушительной силы, что рухнул один из деревянных мостов.

А концерт группы «Пинк Флойд» на открытом воздухе однажды привел к тому, что в соседнем озере всплыла оглушенная рыба. И, конечно, факты самоубийства после рок-концертов, драки и разбои уже никого не удивляют.

Разрушительное действие также оказывает постоянное увлечение клубной дискотечной музыкой, рэпом, техно-музыкой, это ведет к духовной деградации и наносит урон организму.

Напротив, музыка, которая основана на звуках высокой (естественной) частоты – классика, народная, духовная и др. влияет на человека благотворно, повышая уровень энергии, вызывая радость и хорошее настроение.

Высокочастотные звуки активизируют мозговую деятельность, улучшают память, стимулируют процессы мышления, снимают мышечное напряжение и производят баланс внутренних органов.

Вообще музыка возникла как отражение космической гармонии.

Человек, как часть Вселенной, настраиваясь посредством прекрасных мелодий на гармонические звучания Космоса, обретает духовные силы и физическое здоровье.

Так утверждают древние трактаты.

К такому же пониманию музыки приходит и современная наука.

Это сегодня называют музыкотерапией.

В основе оздоровления музыкой лежит принцип резонанса.

Каждый орган, ткань, клетка обладают «здоровой» резонансной частотой. Если эта частота изменяется, орган начинает выбиваться из общей гармонии, наступает его болезнь.

И болезнь можно уменьшить, направив на орган волну здоровой частоты, то есть с помощью музыкотерапии.

Оздоровительная музыкотерапия используется еще со времен глубокой древности. Уже в древности было известно, что позитивные звуковые колебания способны оказывать эффективное лечебное воздействие на человеческий организм и психику.

«Первым музыко-терапевтом» называют Пифагора.

Он создал целую методику такой терапии и успешно ее применял.

Аристотель считал музыку средством «лечения тела и очищения души».

Авиценна применял музыку для исцеления нервнобольных.

В Древнем Китае методика лечения болезней представляла собой воздействие на биологически активные точки с помощью игло-укалывания, прижигания и музыки.

А в парфянском царстве (3 век до н. э.) был даже выстроен музыкально-медицинский центр, где с помощью специально подобранных мелодий лечили от тоски, нервных расстройств и сердечных болей.

В Европе упоминание о применении музыки для лечения нервнобольных относится к началу 19 века, когда французский психиатр Эскироль стал вводить музыкотерапию в психиатрические учреждения.

Тогда же ученый И. Догель установил, что под воздействием музыки у человека меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания.

Механизм воздействия музыки исследовал И. Тарханов, ученик выдающегося русского физиолога И. Сеченова.

В 1893 г. он опубликовал в Петербурге статью «О влиянии музыки на человеческий организм», в которой указал на то, что гармоничная классическая музыка положительно влияет на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем.

Известный русский хирург – академик Б. Петровский – использовал классическую музыку во время операций: по его наблюдениям, под воздействием музыки организм начинает работать лучше.

Выдающийся психоневролог – академик Бехтерев – считал, что музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, снимает усталость, а колыбельные песни способствуют профилактике неврозов у детей. Бехтерев установил, что даже простое отбивание ритма влияет на частоту пульсаций крови.

В 20 веке музыкальная терапия стала широко практиковаться в различных странах мира.

С 1969 г. в Швеции существует музыкально-терапевтическое общество.

Благодаря его исследованиям, стало известно всему миру, что звуки колокола, содержащие в себе резонансное ультразвуковое излучение, способны влиять на моментальное умерщвление тифозных палочек, возбудителей желтухи и вирусов гриппа.

Исследования немецкого врача Франка Морелля (70‑е годы), продолженные группой российского ученого Ю. Готовского, подтвердили возможность использования звуковых колебаний в лечебных целях.

Московский центр восстановительного лечения детей с бронхо-легочной патологией уже несколько лет успешно применяет музыку для благотворного воздействия на внутриутробное развитие ребенка.

А с 1993 года музыкотерапия стала одним из самых популярных методов терапии в США.

Американский доктор Гордон Шоу объясняет влияние музыки на здоровье воздействием вибрации звуков: «Мы поглощаем музыкальную энергию, и она нормализует ритм нашего дыхания, пульс, давление, температуру, снимает мышечное напряжение. Поэтому правильно подобранная мелодия оказывает благоприятное воздействие на больных людей и ускоряет их выздоровление».

Музыка оздоравливает, действуя на психику человека. Но интересен тот факт, как музыка резонирует живыми объектами, не обладающими высшей нервной деятельностью – растениями.

Известно, как одна зарубежная компания по выращиванию ананасов стала уступать по качеству продукта конкуренту. Закупили аналогичный сорт, провели исследования, но тщетно. Тогда решили использовать тех же рабочих, что и у конкурента. И производительность возросла на 120%!

Оказалось, новые люди сопровождали свою работу народными песнями.

Великие композиторы всегда чувствовали связь между музыкой и нравственным, духовным здоровьем человека.

Недаром их бессмертные произведения используют все современные музыкотерапевты.

Создатель музыкальной фармакологии американский ученый Робберт Шофлер предписывает с лечебной целью слушать все симфонии Чайковского и Моцарта.

Творчество Моцарта специалисты вообще считают феноменом в области воздействия музыки на живые организмы.

На основе исследований, французский отоларинголог Альфред Томатис выяснил, что музыка Моцарта в наибольшей степени содержит в себе высокочастотные звуки, подзаряжающие и активизирующие мозг и повышающие интеллект.

Профессор Чеффилдского Университета Кэйти Овери сформулировала аспекты позитивного влияния классической музыки на интеллект:

В терапевтических целях полезна не только классическая музыка – серьезная и популярная, симфоническая и оперная, муз– комедия и мюзикл, но также народная музыка и так называемая «классика эстрадного жанра» – шедевры киномузыки в стиле Таривердиева, Дунаевского, Евгения Доги, Свиридова, Мишеля Леграна, Энио Мориконе, мировые хиты танцевально-эстрадной музыки, лучшие эстрадные песни талантливых композиторов вроде Александры Пахмутовой, Бабаджаняна и т. д.

Другой пример музыки, обладающей мощным гармонизирующим действием и большой исцеляющей силой, – это духовная музыка (древние мантры, храмовые и церковные песнопения разных народов).

Исследуя положительное воздействие классической и духовной музыки на мозг человека, ученые выявили, что эта музыка оптимизирует функции головного мозга, совершенствует процессы мышления, стимулирует учебные процессы, способствует адекватному восприятию мира.

Средством, оказывающим благотворное воздействие на душу человека, ее развитие, является и детская музыка (в том числе колыбельные песни).

В работах Г. Маляренко и М. Хватовой (1993–1996) доказано, что регулярное восприятие детьми специально подобранной музыки улучшает память и повышает умственные способности.

А ранний музыкальный опыт детей – пение, слушание музыки, движение под музыку, музицирование – открывает доступ к работе высших функций мозга.

Очень полезна так называемая музыка природы.

Особенно полезна вокалотерапия.

Она приводит к положительной динамике работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, к повышению иммунитета, увеличению объема легких, нормализации активности мозга, положительно воздействует на психоэмоциональную сферу человека.

Есть данные о пользе пения при синдроме Альцгеймера (неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы – постепенная потеря памяти, речи, логического мышления).

Метод разработал Сергей Шушарджан – лидер российской школы музыкотерапии. С 1990 г. он стал заниматься лечением при помощи вокала и создал отделение музыкальной реабилитации при академии им. Гнесиных (Москва).

Способностью восстанавливать психо-физическое состояние человека обладает и звучание музыкальных инструментов.

Много веков назад монахи тибетских храмов разработали уникальную методику нормализации работы всех систем организма так называемую «Звуковую гимнастику», которая имеет колоссальное оздоровительное значение.

Это – пропевание отдельных речевых звуков в определенной последовательности.

Такая практика имеет место во всех буддийских храмах. Предлагаем вашему вниманию практическое упражнение – «Звуковую гимнастику», аналогичную тибетской, для самовосстановления.

«Звуковая гимнастика» делается утром и вечером.

Утром необходимо «разбудить» (активизировать) наш организм, настроить на здоровую работу все органы. Нужно воздействовать звуковой вибрацией собственного голоса на определенные органы, пропевая звуки (см. рисунок-схему).

Количество повторений каждого звука должно быть нечетным (1, 3, 5 …).

Начинать нужно со звука «А», направленного в сердце. Эта вибрация подкрепит чувство радости. Данный звук затрагивает и тонкий кишечник, так как он является парным органом сердца.

Далее поется звук «И». Он пробуждает селезенку, усиливая качество гибкости и устойчивости.

Оздоровительный эффект этой вибрации распространяется и на желудок, усиливая качество терпимости, принятия других людей.

Звук «О» насыщает легкие, делает мысли легкими, освобождает от застарелых эмоций. Легкие связаны с толстым кишечником.

Звук «У» воздействует на почки, активизируя процессы омоложения организма, помогает избавиться от эмоций печали и страха. Здоровая функция почек и мочевого пузыря позволяет вернуть чуткость и нежность.

Звук «Э» направлен на печень, активизирует переработку гнева, злобы, нетерпимости. Звук «Э» также нормализует работу желчного пузыря. Очень полезен «желчным» (гневным) людям.

Завершая круг, обязательно повторите звук «А».

Можно пропевать несколько кругов, сохраняя нечетность повторений. Это же упражнение можно использовать для освобождения своего организма от накопившихся за день лишних эмоций.

Вечерняя схема – та же, но количество пропеваний каждого звука – четное (2, 4, 6 …).

Нужно лишь выполнить следующие правила: для того, чтобы взбодрить организм, придать ему силы, соблюдайте нечетность повторений звуков и кругов.

Если хотите повысить сопротивляемость организма и настроить его на длительную работу, соблюдайте четность повторений.

Для того, чтобы многократно усилить действие звука, делайте следующее:

Перед пропеванием, положите руки в область соответствующего органа (например, сердца), сделайте вдох через нос, представьте, как орган наполняется ярким солнечным светом, затем делайте выдох через рот и пропевайте звук «А», представляя, как солнечный свет распространяется на весь организм (в вечернем варианте – орган нужно наполнить серебристым, прохладным лунным светом, за исключением сердца, где всегда огонь).

Следующий орган – селезенка, звук «И». Выполните с ним и со всеми остальными звуками то же самое, что и со звуком «А».

УДАЧИ!

С уважением, Бурсина Ольга Петровна

Источник

Приведенный ниже список составлен на основе данных нейрофизиологических исследований о влиянии различных музыкальных характеристик на мозг ребенка (Г.Маляренко, М.Хватова), а также исследований детских музыкальных предпочтений (В.Рылькова).

Список не является окончательным.

Автор: Алиса Самбурская

Приведенный ниже список составлен к.п.н.В.Рыльковой на основе данных исследований Г.Маляренко и М.Хватовой о влиянии некоторых музыкальных характеристик на функции мозга.

1. Buttons & Bows, «Inisheer», кельтская музыка (ф-но, волынка) 2.43



2. Count Basie и его оркестр: «Slow but sure» (альбом «Count Basie plays the blues» 1952) 3.43



3. C.Basie и его оркестр: The Beatles «Do you want to know a secret» (альбом «Basie’s beatle bag» 1966) 2.58



4. C.Basie и его оркестр: «Sweet Lorraine» (альбом «Basic Basie» 1969) 3.24



5. C.Basie и его оркестр: «Teach me tonight», партия фортепиано – Oscar Peterson (альбом «Yessir that’s my baby» 1978) 3.54



6. C.Basie и его оркестр: «Tea for two», партия фортепиано – Oscar Peterson (альбом «Yessir that’s my baby» 1978) 5.46



7. C.Basie и его оркестр: «Poor butterfly», партия фортепиано – Oscar Peterson (альбом «Yessir that’s my baby» 1978) 5.12



8. George Benson (гитара): «Dinorah, Dinorah » (альбом «Give me the night» 1980) 3.41



9. G.Benson (гитара): «Prelude to fall» (альбом «Livin’ inside your love» 1977) 6.30



10. G.Benson (гитара): «You never too far from me» (альбом «Livin’ inside your love» 1977) 6.44



11. G.Benson (гитара): «Before you go» (альбом «Livin’ inside your love» 1977) 6.27



12. G.Benson (гитара): «My heart is dancing» (альбом «Love remembers» 1993) 5.16



13. G.Benson (гитара): «Lost in love» (альбом «Love remembers» 1993) 5.09



14. G.Benson (гитара): «From now on» (альбом «This is jazz» 1965) 2.20



15. G.Benson (гитара): Theme from «Summer of ’42» (альбом «White rabbit» 1971) 5.07



16. G.Benson (гитара): «Mimosa» (альбом with Earl Klugh «Collaboration» 1987) 6.53



17. G.Benson (гитара): Love theme from «Romeo & Juliet» (альбом with Earl Klugh «Collaboration» 1987) 5.49



18. Dave Brubeck и его квартет: «Georgia on my mind» (альбом «Gone with the wind» 1959) 6.35



19. D.Brubeck и его квартет: «Soliloguy» (альбом «Brubek a la mode» 1960) 3.21



20. D.Brubeck и его квартет: «Yesterdays» (альбом «Back home» 1979) фрагмент



21. D.Brubeck и его квартет: «I thought about you» (альбом «Paper moon» 1981) 5.17



22. D.Brubeck и его квартет: «Michael, my second son» (альбом «In their own sweet way» 1997) 4.18



23. D.Brubeck и его квартет: «The things you never remember» (альбом «So what’s new?» 1998) 7.56



24. D.Brubeck и его квартет: «Her name is Nanсy» (альбом «So what’s new?» 1998) 2.34



25. D.Brubeck и его квартет: «Five for ten little fingers» (альбом «So what’s new?» 1998) 2.56



26. B.Eckstine «I want to talk about you», исполняет квартет Джона Колтрейна (тенор-саксофон) 10.48



27. G.Gershwin «Porgy and Bess», «Summertime», исполняют Оскар Питерсон (клавикорды) и Джо Пасс (акустическая гитара) 4.27



28. G.Gershwin «Porgy and Bess», «My man’s gone now», исполняют Оскар Питерсон (клавикорды) и Джо Пасс (акустическая гитара) 3.07



29. G.Gershwin «Porgy and Bess», «I love you, Porgy», исполняют Оскар Питерсон (клавикорды) и Джо Пасс (акустическая гитара) 6.26



30. G.Gershwin «Porgy and Bess», «Strawberry woman», исполняют Оскар Питерсон (клавикорды) и Джо Пасс (акустическая гитара) 5.40



31. Antonio Carlos Jobim (альбом «Stone flower»), «Tereza my love», solo U.Green (trombone), H.Laws (flute) 4.24



32. A.C.Jobim (альбом «Stone flower»), «Choro», A.C.Jobim (piano) 2.08



33. A.C.Jobim (альбом «Stone flower»), «Amparo», A.C.Jobim (piano), H.Lookofsky (violin) 3.41



34. A.C.Jobim (альбом «Stone flower»), «Andorinha», A.C.Jobim (piano) 3.32



35. A.C.Jobim (альбом «Nights of quiet stars»), «Amor em paz» («Once I loved»), solo H.Lookofsky (violin) 3.35



36. A.C.Jobim (альбом «Nights of quiet stars»), «O morrow nao tem vez», solo J.Farrell (soprano sax), E.Deodato (guitar) 6.52



37. A.C.Jobim (альбом «Nights of quiet stars»), «Anos dourados» («Looks like December»), solo A.C.Jobim (piano), H.Lookofsky (violin) 3.15



38. A.C.Jobim «Valsa de porto das caixas», solo H.Lookofsky (violin), H.Laws (flute) 3.20



39. A.C.Jobim «Wave», solo A.C.Jobim (piano), U.Green (trombone), J.Singer (french horn), J.Richardson (flute) 2.54



40. A.C.Jobim «Corcovado», S.Getz (tenor sax), L.Almeida (guitar) 5.15



41. A.C.Jobim-V.de Moraes «Once I loved», solo L.Wright (flute) 3.38



42. A.C.Jobim-Newton Mendonca «Desafinado», solo J. Cleveland (trombone), L.Wright (flute), A.C.Jobim (piano) 2.46



43. L.Almeida-P.Nelson «Winter moon», solo S.Getz (tenor sax), L.Almeida (guitar) 5.20



44. A.C.Jobim-V.de Moraes «How insensitive», solo A.C.Jobim (piano), L.Wright (flute) 2.56



45. A.C.Jobim-V.de Moraes «The girl from Ipanema», solo L.Wright (flute), A.C.Jobim (piano) 2.42



46. A.C.Jobim «Water to drink» («Aqua de beber»), solo L. Ritenour (guitar), D.Grusin (piano) 5.05



47. A.C.Jobim «Captain Bacardi», solo E. Marienthal (alto sax), D.Grusin (piano), L.Ritenour (guitar) 5.05



48. Tom Jobim-R.Gilbert «Bonita», solo D.Grusin (piano) 4.04



49. A.C.Jobim-V.de Moraes «Favela», solo L. Ritenour (guitar), E. Marienthal (tenor sax) 4.46



50. A.C.Jobim «Children’s games», solo A.Pasqua (piano), E.Watts (tenor sax) 3.51



51. A.C.Jobim-V.de Moraes «Lamento», solo E.Watts (tenor sax), C.McBride (bass) 6.26



52. A.C.Jobim «Mojave», исполняет «The Yellowjackets» & L.Ritenour (guitar), solo B.Mintzer (tenor sax) 5.22



53. P.Kilbride, «The boy in the gap», кельтская музыка (гитара) 3.18



54. P.Kirtley, «Finn MacCool’s reel», кельтская музыка (гитара) 2.40



55. F.Lacey «Theme for Ernie», исполняет квартет Джона Колтрейна (тенор-саксофон) 4.53



56. Fausto Papetti (тенор-саксофон): S.Wonder, «I just called to say I love you» 3.10



57. F.Papetti (тенор-саксофон): R.Grano Jr.-Pisano, «A blue shadow» 2.30



58. F.Papetti (тенор-саксофон): P.Cetera, «If you leave me now» 3.54



59. F.Papetti (тенор-саксофон): Pachelbel-Bergman, «Rain and tears» 3.10



60. F.Papetti (тенор-саксофон): Miller-Masser, «Touch me in the morning» 3.20



61. F.Papetti (тенор-саксофон): Artie Kaplan, «Harmony» 2.56



62. D.Spillane, «Promised rain», кельтская музыка (флейта-волынка) 3.30



63. D.Spillane, «Callow lake», кельтская музыка (флейта-волынка) 2.47



64. Stockton’s Wing, «The sliabh (slieve) lucan polkas», кельтская музыка 3.30