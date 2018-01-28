День Республики в Индии
23:24. 28 января 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Военный парад посвященный Дню Республики в Индии.
Достаточно колоритное зрелище – военная техника и коробки военных соседствуют с песнями и танцами, платформами с обезъянами и много чем еще. Причем все это оформлено в традиционно пестром индийском стиле.
Как говорится, у них там своя атмосфера.
Плюс пара материалов на эту же тему у товарища Дамбиева.
Военный парад – https://dambiev.livejournal.com/1068836.html
Встреча на индийско-китайской границе – https://pbs.twimg.com/media/DUd6F5sXkAEr8wM.jpg
Источник: colonelcassad.livejournal.com