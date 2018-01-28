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Блокада объединит население России вокруг московского режима

05:09. 28 января 2018 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:


Великий князь Александр Михайлович Романов о попытках Запада экономически удушить молодую Советскую Россию в 20х годах.





С учетом того, что тогда также предпринималась попытка сменить режим в России путем экономического давления, при желании, можно увидеть определенные аллюзии на современную попытку США изменить политику РФ путем санкций.
Сами мемуары родственника Николая II весьма интересны, так как он еще в 20-30е годы имел свою собственную точку зрения на революцию в России, которая не сводилась с огульному поношению большевиков. Великий князь пытался подняться над классовыми антагонизмами и личной обидой на большевиков, и понять реальную природу и масштаб происходивших в России перемен, что выгодно отличало его от большей части эмиграции, которая ничего не забыла и ничему не научилась.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 20-е, алексей михайлович романов, большевики, клемансо, Франция
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