Алексей Лобин про копейщиков 17 века

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Хронометраж:

0:33 – Почему копейщики?

2:15 – С XV века, вместе с вооружением, изменяется и тактика боя

4:46 – В десятнях упоминается два вида древкового оружия

7:43 – Холоп с копьем тоже мастер копейного боя?

9:23 – Про поединки на копьях

13:07 – Возникновение нового типа конницы

17:51 – Создание гусарского полка по польскому образцу

21:02 – В 1658 году в Белгородском разряде появляется первый копейный полк

27:12 – Как копейщики проявили себя

30:40 – Что мы знаем о комплектовании копейщиков

39:42 – XVII веку в русской истории не сильно повезло

42:51 – Будущее за исследовательскими коллективами

50:11 – Об оружии и доспехе гусар



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com