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Алексей Лобин про копейщиков 17 века

16:55. 28 января 2018 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:33 – Почему копейщики?
2:15 – С XV века, вместе с вооружением, изменяется и тактика боя
4:46 – В десятнях упоминается два вида древкового оружия
7:43 – Холоп с копьем тоже мастер копейного боя?
9:23 – Про поединки на копьях
13:07 – Возникновение нового типа конницы
17:51 – Создание гусарского полка по польскому образцу
21:02 – В 1658 году в Белгородском разряде появляется первый копейный полк
27:12 – Как копейщики проявили себя
30:40 – Что мы знаем о комплектовании копейщиков
39:42 – XVII веку в русской истории не сильно повезло
42:51 – Будущее за исследовательскими коллективами
50:11 – Об оружии и доспехе гусар

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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Алексей Лобин про копейщиков 17 века
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