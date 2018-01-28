Алексей Лобин про копейщиков 17 века
Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!
https://oper.ru/donate/history
Хронометраж:
0:33 – Почему копейщики?
2:15 – С XV века, вместе с вооружением, изменяется и тактика боя
4:46 – В десятнях упоминается два вида древкового оружия
7:43 – Холоп с копьем тоже мастер копейного боя?
9:23 – Про поединки на копьях
13:07 – Возникновение нового типа конницы
17:51 – Создание гусарского полка по польскому образцу
21:02 – В 1658 году в Белгородском разряде появляется первый копейный полк
27:12 – Как копейщики проявили себя
30:40 – Что мы знаем о комплектовании копейщиков
39:42 – XVII веку в русской истории не сильно повезло
42:51 – Будущее за исследовательскими коллективами
50:11 – Об оружии и доспехе гусар
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Источник: www.youtube.com