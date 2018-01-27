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Хрустальные глаза Египетских статуй

11:40. 27 января 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:


Еще одной неразгаданной тайной остаются глаза Египетских статуй, точнее секрет их изготовления из небольших фрагментов горного хрусталя. Данные линзы обычно помещались в глазницы изваяний, изготовленных из древесины или известняка. Поражает мастерство исполнения этих линз, оно просто изумительно, а это однозначно говорит о создании их при помощи машинной обработки и специализированных токарных станков.

Наиболее ярким представителем таких изваяний является статуя фараона Хора, выполненная из дерева. В нее вставлены глаза, которые пугающе похожи на глаза живого человека. Они изменяют цвет, от голубого до дымчато-серого, цвет зависит от того, под каким углом на них посмотреть. А еще они довольно точно имитируют реальную архитектуру сетчатки!

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Проведенные исследования профессором Джеем Энохой, который представляет университет Беркли, указали просто потрясающую схожесть данных стеклянных муляжей с формой и оптическими свойствами человеческого глаза.

Джей Эноха предположил, что пика своего искусства в обработке линз, египетские мастера достигли ориентировочно к 2500 году до нашей эпохи. Затем данная уникальная технология применяется все реже и реже, а затем и вовсе утрачивается.

линза, глазница, технология, данные линзы, Хрустальные глаза

Данные линзы вставлялись не только в глаза Фараонов, но и так же в глазницы животных. Отличным экземпляром является косметический сосуд в форме кошки с хрустальными глазами, окаймленными медью. Данная находка датируется примерно 1991-1783 годами до нашей эпохи.

линза, глазница, технология, данные линзы, Хрустальные глаза

Есть только одно логическое объяснение такому развитию событий – данные кварцевые заготовки для глазниц египетские мастера просто на просто позаимствовали. И пока у них были запасы «технология» жила, а как только они закончились, то и «технология стала утерянной».



Источник: 2planeta.ru

Метки: история и археология
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