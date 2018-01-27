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Возмущение Киева «неправильными» глобусами вызывает усмешку

15:24. 27 января 2018 Просмотров - 212 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ria.ru

Киев добился изъятия из продажи во Франции глобусов, на которых Крым обозначен в составе РФ. Лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков в эфире радио Sputnik назвал ситуацию и смешной, и грустной одновременно.

Украина добилась изъятия из продажи в одном из магазинов Франции глобусов, где Крым был обозначен как неукраинская территория, сообщило в четверг украинское посольство во Франции.

«В одном из книжных магазинов Парижа наш сотрудник заметил глобус, на котором был некорректно обозначен Крым, что дало повод интерпретировать это как территорию, которая будто бы не принадлежит Украине. Посольство безотлагательно отреагировало, обратившись в магазин с требованием принять все возможные меры для недопущения дальнейшего распространения, в той или иной форме, недостоверной информации. В ответ на обращение посольства руководство магазина сообщило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи», – говорится в сообщении посольства Украины во Франции в Facebook.
Лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что данная ситуация выглядит и грустно, и смешно.

«Когда целое государство, достаточно большое, занимается тем, что в другой стране пытается изъять из продажи глобусы, которые неправильно с его точки зрения отражают реальную географию, то можно только усмехнуться. Хотя это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если так пойдет дальше, то украинское государство и чиновники не будут заниматься ничем другим, кроме изъятия из продажи в различных государствах по всему миру книг, тетрадей, глобусов, ручек, календарей, почтовых марок и т.д. , и т.п. », – сказал Николай Стариков.

Он подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией – это навсегда, и противостоять этому бессмысленно.

«Противодействовать реальности – это занятие глупое и бессмысленное. А реальность такова – Крым и Россия воссоединились навсегда. Единственный способ решения всех территориальных проблем, которые возникли на территории постсоветских государств – это объединение. Если Россия и Украина вновь станут единым целым, то вопрос принадлежности тех или иных территорий исчезнет сам собой. И на многострадальной земле сегодняшнего украинского государства наконец-то воцарится мир. Мне кажется, именно об этом должны сегодня думать украинские чиновники, но, к сожалению, до этого ещё далеко», – считает политик.

Что касается самого появления во Франции глобусов с российским Крымом, то это, по мнению Николая Старикова, вполне естественное явление.

«Появление глобусов с правильной принадлежностью Крыма говорит о том, что есть определенная географическая, я бы даже сказал географически-политическая, реальность, которую отрицать становится невозможно. И изготовители такой продукции хотят, чтобы она соответствовала тем реалиям, в которых живет наша планета. Чем дальше будет уходить ситуация с воссоединением России и Крыма в историю, тем меньше будет оставаться свидетельств принадлежности полуострова Украине», – заключил политик.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 417 95
    Павел 27 января 2018 в 15:38 Ссылка Пометить
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    “можно только усмехнуться. Хотя это было бы смешно, если бы не было так грустно.”
    А когда Стариков борется за замену триколора на трёхцвет? Это не смешно? Ну да, это грустно. Грустно, когда знамя контрреволюционеров реет над Кремлём.

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