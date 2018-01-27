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В состав России вошёл новый регион?!

15:24. 27 января 2018 Просмотров - 724 4 коммент. Опубликовал:

Тут незаметно для большинства граждан России произошло очень значимое событие. По сути днем 24 января Россия без лишнего шума и пафоса приняла в свой состав целый новый регион.

Как это произошло?

А всё довольно просто, 24 января Государственная Дума единогласным голосованием ратифицировала внесенное в ноябре прошлого года Владимиром Путиным соглашение о вхождении в состав Российской Армии вооруженным сил Южной Осетии.

Текст этого соглашения подразумевает пересмотр текущей структуры армии южной Осетии и приведение её к российским общевойсковым стандартам, а часть вооруженных сил и вовсе сокращается в пользу увеличения присутствия Российских военных.


То есть текущие осетинские военные просто переходят на службу к России и становятся нашими контрактниками. И таким образом получается, что по факту южноосетинские вооруженные силы полностью становятся частью России. То есть территория Южной Осетии сейчас уже находится под прямым официальным контролем нашей армии.

С учетом того, что ещё в 2009 году более 90% населения Южной Осетии имели паспорта граждан России, а на территории республики в качестве основной валюты используется рубль, то можно говорить, что вчера с включением Южной Осетии в систему российских вооруженных сил эта республика стала де-факто частью России.

Конечно не хватает еще пары юридических деталей, но как мне кажется это лишь дело ближайших лет.

Статус Южной Осетии сейчас напоминает отношения между Пуэрто-Рико и США. Де-юре Пуэрто-Рико – это неинкорпорированная организованная территория, то есть регион, находящийся в прямом подчинении федеральных властей США, но не включенный в состав самих Штатов.

Все граждане Пуэрто-Рико имеют двойное гражданство собственно самого Пуэрто-Рико и Соединенных штатов, правда с некоторыми ограничениями. Например, они не могут принимать участия в федеральных выборах, голосовать за Президента или конгрессмена, также пуэрториканец не может быть избран на общественную должность в самих Штатах.

В июне 2017 году в Пуэрто-Рико прошёл референдум, где большинство жителей страны высказались за вхождение государства в состав США, то есть проголосовали за возможность стать полноценным Штатом. «За» тогда проголосовало более 97% населения и это при явке в 23%.

Кстати, официальный Тбилиси сразу же раскритиковал действия России и Южной Осетии, назвав их провокацией и, цитата, «попытками, мешающими мирному урегулированию конфликта».

Видимо, по мнению Грузии мирный процесс – это ночные бомбардировки Цхинвала проводимые под прикрытием Олимпиады в Пекине в 2008 году? Конечно, современное грузинское руководство и называет события той эпохи ошибкой, а самого Саакашвили чуть ли не агентом Кремля.

Но где гарантия, что завтра к власти в Тбилиси не придут очередные реваншисты с националистами и не решат повторить свою попытку навести порядок у своих северных соседей? Происходит же такое там регулярно, кроме Саакашвили можно вспомнить Звияда Гамсахурдию, с его крайне шовинистической риторикой и знаменитым походом грузинских националистов на Цхинвал.

Что важно тут понимать? Несмотря на всё это международное давление, санкции от Европы и США. Россия продолжает планомерно проводить свою международную политику и укреплять своё влияние.

И то, что было запланировано в 2008 году сейчас воплощается постепенно в жизнь.

Так со временем незаметно для многих в состав России вернутся и другие территории, потерянные после распада Советского Союза.

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: грузия, Осетия, Россия, рубль, США
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4 коммент.»

  • 415 93
    Павел 27 января 2018 в 15:29 Ссылка Пометить
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    Россия всё больше становится европейской страной, забывая про свои азиатские регионы.

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    • 1480 1323
      strelez Павел 27 января 2018 в 17:58 Ссылка Пометить
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      Забыты и свои внутренние регионы.
      Но, несомненно, нужно возвращать домой заблудших и отлучённых, в Союз. Особенно Малороссию, Приднестровье, Ю.Осетию, Абхазию. Потом и остальных подтянуть в рамки границ Союза до Беловежья. С прибалтами можно подинамить. Между прочим А.Г.Лукашенко изначально хотел объединиться, но постоянные зуботычины от Кремля желание постепенно ослабили существенно.
      Полезно будет уравнять статусы всех регионов до областей и районов. Никаких автономий и самоопределяющихся республик. Никаких местечковых конституций, законов и армий. Развивать снова окраины придётся, и известно кому и за чей счёт. Некоторых придётся разоружить. Скорей всего небезболезненно.

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  • 208 160
    dloca 27 января 2018 в 16:55 Ссылка Пометить
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    мне интересно с чем связанна такая растяжка по времени, я пологал что после 080808 это случилось. Я был слеп но я прозрел…. очень хотелось бы так сказать

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