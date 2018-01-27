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В Мексике найдены каменные НЛО и фигурки их пилотов.

20:08. 27 января 2018 Просмотров - 393 2 коммент. Опубликовал:
 
 


Клаус Дона (Klaus Dona), специализирующийся на Центральной Америке охотник за древними артефактами, выложил на обозрение публики несколько новых предметов, найденных им в одной из пещер Мексики.  

 

Оригинальный видеоматериал появился в Мексике буквально вчера, был переведен каналом UFOmania и тиражируется многочисленными медиа, в частности Daily Star.

Как можно видеть из видео, древние ацтеки прочему-то очень любили делать из камня "латающие тарелки” ,  саркофаги гибернации и фигурки существ с огромными, удлиненными к вискам глазами. 

 

Клаус Дон полагает, что этим предметам из камня около 7 000, однако такая датировка более чем спорна. В то же время "каменные НЛО”   очевидны и, что нам кажется весьма важным, на аппаратах можно рассмотреть детали их строения, не отраженные никем из уфологов.

Похоже, что люки и аппарели там всё-таки есть и технологией трансформации материи (когда люки появляются в монолитной поверхности)  "братья по разуму” не владеют. Это значит, что  они не так уж и супертехнологичны. 

 

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Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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