В Мексике найдены каменные НЛО и фигурки их пилотов.

Клаус Дона (Klaus Dona), специализирующийся на Центральной Америке охотник за древними артефактами, выложил на обозрение публики несколько новых предметов, найденных им в одной из пещер Мексики.

Оригинальный видеоматериал появился в Мексике буквально вчера, был переведен каналом UFOmania и тиражируется многочисленными медиа, в частности Daily Star.

Как можно видеть из видео, древние ацтеки прочему-то очень любили делать из камня "латающие тарелки” , саркофаги гибернации и фигурки существ с огромными, удлиненными к вискам глазами.

Клаус Дон полагает, что этим предметам из камня около 7 000, однако такая датировка более чем спорна. В то же время "каменные НЛО” очевидны и, что нам кажется весьма важным, на аппаратах можно рассмотреть детали их строения, не отраженные никем из уфологов.

Похоже, что люки и аппарели там всё-таки есть и технологией трансформации материи (когда люки появляются в монолитной поверхности) "братья по разуму” не владеют. Это значит, что они не так уж и супертехнологичны.

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Источник: nashaplaneta.su