Уничтожение советского наследия как основная задача и перспектива

Тем не менее, некоторые вопросы не то что рядом поставить хочется, сложно отличить, где триколорный, а где двухцветный.

Другой вопрос, кому это нужно? Американцам? О да. Вот тут уж точно банджо пачками рвут, глядя на клоунаду, именуемую… Ну, я ее незалежностью обзову. Сильно похоже. Как-то так получается, что по итогам происходящего, по тому, что в итоге получается, мы и украинцы плывем в одну сторону. К одному берегу. Только мы начали раньше. Потому и всё то, что сегодня у соседей творится, уже пережили и спешно забыли. Да и повезло нам. Господь или провидение остановили события у самой пропасти. На грани гражданской войны.

Мы говорим и пишем о патриотизме, а патриотизм этот без советского прошлого просто не может существовать. Нельзя сказать, что подвиги древних в наших головах не приживаются. Однако красивые истории об Александре Невском, Пожарском, Минине, Суворове, Кутузове, царях и императорах российских для молодежи всего лишь история. Которую тупо проходят.

А действительно, почему? Почему мы имеем то, что имеем: разрушение всего советского наследия? И кому это очень-таки выгодно?

Чем дальше смотришь на некоторые процессы, происходящие в стране, тем сильнее складывается впечатление, что некие силы отдали приказ решительно и бесповоротно уничтожить все, что связано с СССР.



1. Образование? Хана. Апокалипсис ЕГЭ шествует по стране и ничего с этим не сделать. Кого плодят наши так обзываемые вузы? Об этом сказано столько, что повторяться не хочется. Мы с детского сада воспитываем совершенно разных людей. Элиту в частных дорогих садах. А рабочую лошадку — в государственных. Потом делим в школе и гимназии с уклоном и при вузе. А в конце престижностью вузов как таковых. И возможностью занять "удобное" место в фирме или госструктурах. То, что написано про наши вузы, к престижным МГИМО или МГУ не относится. А вот университет из любого провинциального города…

2. Медицина? Бесплатная советская даже условно — всё, и ладно, кое-кто еще в состоянии по полису чего-то там себе урвать. Но кто будет лечить лет через 10? Смотри пункт 1. Кто-нибудь может сказать, что медицина в столицах и на периферии хоть на 40-50% равнозначны? Кто-нибудь сможет сказать, что шансы выжить у россиянина вне Москвы и Питера уменьшаются в разы? Или заработная плата врача в сибирской глубинке равна зарплате столичного светила? И с каждым днем эти вопросы возникают у всё большего количества граждан новой России.

Параллельно со страхом за бытие в будущем. С точки зрения клиента медучреждения.

3. Промышленность? Тяжелая, средняя, легкая… По-разному, но за убиваемую космическую реально обидно. Мы возрождаемся! Ура, работают заводы! Только вот простите, рабочий, который делает ракеты или самолеты и получает 20000-25000 рублей, — это как? Пойдут туда действительно талантливые инженеры, конструкторы, ученые? Или пойдут в частную фирму изобретать какой-нибудь велосипед, но за тройную зарплату?

4. Спорт? Да, уже говорил. Советский тихо вертится в гробу, глядя на то, как «атлеты из России» судорожно дергаются за премиальные. Любой "совок" вспомнит, сколько раз ещё в школе приглашался тренерами в различные секции. Как в лютый мороз гонял шайбу во дворе. Конечно, не все стали чемпионами, но в СССР было модно быть сильным. И спортивный разряд по одному или по нескольким видам спорта имел каждый выпускник. Не говоря уже о значках ГТО.

5. Культура? И тут прорыв, да еще какой. Искусство, которое повержено до уровня гениталий. С обеих, простите, сторон. Искусство, базирующееся на лжи, на предательстве прошлого, на борьбе с этим прошлым. Мы часто говорим о поверженных на Украине памятниках. А у нас? Не рушит ли искусство эти самые памятники? Только не те, которые хоть и стоят, но уже незаметны для человека, а те, на которых базируется патриотизм, любовь к малой родине, мужество и готовность защищать страну.

В принципе, хватит уже пунктов. Но от последнего оттолкнусь.

Кто-нибудь задумывался серьезно, а почему в нашей псевдокультуре так? Если станешь плевать в недалекое советское прошлое, то честь тебе, хвала и бабло? А ведь каждый может вспомнить пробный камешек, начало этой кампании. Павлик Морозов! Уверен, что сегодня даже люди старшего поколения с сомнением относятся к подвигу этого мальчишки. Русское «дыма без огня не бывает».

А все просто. Тут уже речь идет не о Сталине или Брежневе. С ними уже все ясно и понятно. Причем на высшем уровне. Не буду побуквенно цитировать нашего гаранта, кому надо, тот сам в интернете найдет все те фразы, которые он (гарант) выдавал в адрес СССР.

Но коли сам президент, опора законности, собиратель земель российских и прочая, сказал, что в СССР не было ничего, кроме синих кур и черных галош, – стало быть, так и было. Наверное. Народ, который вырос, окреп, победил в войне, отстроил страну и… Ходил в черных галошах за синей курицей.

Интересно, советские мальчишки солдаты погибали в Венгрии, Чехословакии, Анголе, Мозамбике, Корее, Вьетнаме, Афганистане и в других местах за галоши или за курицу? Тогда интересно, за что сегодня в Сирии погибают? За нефтегазовую трубу или что еще?

И вот тут начинается то, о чем я и хотел поговорить.

Почему такое огромное количество продукции, идущей в мозги, можно охарактеризовать как антисоветчину?

А все просто. Так надо.

Так надо, потому что через 6-10 лет должно остаться как можно меньше голов, умеющих думать. И, самое важное, желающих.

Думаю, те, у кого есть взрослые дети, а ещё лучше внуки, заметили изменение в работе мозга. Они не такие, как мы. Они заточены на зарабатывание денег. Даже те, у кого это не получается. И самое страшное, деньги им нужнее, чем нам. Ваш мобильный телефон, купленный 3 года назад и прекрасно работающий, вызывает у них смех. Год — вот время жизни мобильника. Да и всего остального. Жизнь у современного человека измеряется возможностью покупать все самое новое и модное. Остальное – ерунда, не заслуживающая внимания.

Должно остаться стадо, умеющее потреблять и прыгать. А кто не прыгает, тот сами знаете кто.

Владимир Владимирович сказал, что мы на пути в Великую Россию, – значит, так оно и есть. И та Великая Россия не будет иметь ничего общего с тоталитарным советским антидемократичным режимом. Но ведь, как ни странно, великий СССР, что бы нам сегодня ни говорили, вырос из великой России. Той России, в которой были не только дворяне, но и простой, но героический народ. Были георгиевские кавалеры, были купцы-миллионеры из крестьян, были Ломоносов, Жуковский, Циолковский и многие другие.

Это уже второй уровень. Начали с верхов, постепенно опускаются вниз. Но качественно гадят на все, до чего можно дотянуться. Ибо основная боевая задача – обгадить все и всех. Не знаю, заметили ли вы, что сегодня почти пропала тема коммунистов.

20 лет назад на них вешали всех собак. А сегодня они вроде и хорошие были. Сегодня в тренде плюнуть на великих ученых, великих конструкторов, великих артистов. Оказывается, не идеально они жили. Женщин имели на стороне, водочку попивали, даже предавали товарищей. Великие военачальники уже знамениты не победами в Великой Отечественной, а тем, сколько трофеев они вывезли к себе на дачу…

Чтобы у подавляющего большинства тех, кто через 6 лет станет активным (ну так, насколько это возможно) электоратом, в голове была одна извилина. И та вела в правильном направлении.

А все эти размышлизмы на тему того, как все было в СССР, – это вредоносно и мешает.

Кстати, вот тут реально спасибо, что не 37-й на дворе. В те времена инакомыслие реально хреново заканчивалось.

Так что мы еще попыхтим, да. Но – не очень эффективно и не очень долго. Во-первых, потому что вымрем рано или поздно (смотрим на пункты о медицине, повышенном пенсионном возрасте и прочих удовольствиях типа акцизов), во-вторых, перейдя в разряд старых пердунов, которых уже никто не будет слушать, ничего уже и не навоняем.

Тем не менее, эта проблема перед ведущими народ к Великой России стоит ой как актуально. Живучие мы. И отцы, и деды у нас живучие. Сколько лет прошло с окончания войны, а ветераны все ещё живы. Мало, но живы. И афганцы живы. Не говоря уже о молодых участниках кавказских войн. И подняться можем, как показали события на Донбассе. Подняться без команды сверху, без агитации, без красивых слов. Поехать и победить или погибнуть за идею.

Правда, а вот зачем все эти злопыхтения? Зачем рассказы о том, что было не так уж и плохо жить в Союзе? В топку. На свалку истории через дискредитацию. И никто уже «совков» слушать не станет. И неинтересно, и смысла никакого. Ничего не напоминает? Не эти ли слова вы слышали недавно от своего сына, внука, племянника? Кстати, заметили, мы уже не обижаемся на "совок". Это как почетное звание. Странно, но ведь это факт.

Факт, который стоит отметить, но на который не стоит обижаться.

Ведь впереди – Светлый Путь в Великую Россию.

Стадо пойдет. Спокойно так и побрякивая колокольчиками. И бодрыми криками «Йе-гээээ!» А за пастырей беспокоиться не стоит, да. Пастырей подготовят. В Кембриджах, Оксфордах, Принстонах и ВШЭ. Тут все четко.

Стадо успешно взращивается.





Роман Скоморохов, Александр Ставер





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