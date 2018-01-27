Сводки от ополчения Новороссии 27 января 2018
- 02:00 Пьяные военные ВСУ утопили сослуживца за критику «АТО» и политики Киева.
- Вчера 23:30 «Ваш сын вернется в холодильнике»: Зачем военные ВСУ едут в Донбасс (ВИДЕО).
- Вчера 22:11 Первая часть секретных данных штаба «АТО», добытых агентом МГБ, обнародованы в ЛНР.
Пьяные военные ВСУ утопили сослуживца за критику «АТО» и политики Киева
Пьяные военнослужащие ВСУ утопили в реке Северский Донец сослуживца, который негативно отзывался о проведении так называемой «АТО» и политике Киева.
Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.
«Поступила информация, что 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четверо военнослужащих 58-й бригады ВСУ под предлогом купания на Крещение в реке Северский Донец утопили своего сослуживца, который ранее отрицательно отзывался о проведении так называемой „АТО“ и политике киевских властей», — сообщил Филипоненко.
«Чтобы скрыть происшествие, командир бригады подполковник Драпатый отдал распоряжение утопленника объявить дезертиром. Позже местные жители обнаружили тело военнослужащего ниже по течению и заявили в полицию. В результате, все фигуранты убийства задержаны и находятся в следственном изоляторе», — добавил полковник.
Читайте также: «Героям сала»: скандал с украинским депутатом в Страсбурге
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Ваш сын вернется в холодильнике»: Зачем военные ВСУ едут в Донбасс (ВИДЕО)
Глава ДНР Александр Захарченко раскрыл проекту WarDoc украинские расценки на военные должности и секретные документы, а также рассказал, зачем военнослужащие ВСУ едут в Донбасс.
Читайте также: СРОЧНО: ВСУ готовятся к масштабному наступлению под Горловкой
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Первая часть секретных данных штаба «АТО», добытых агентом МГБ, обнародованы в ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com