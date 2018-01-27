Сводки от ополчения Новороссии 27 января 2018

Пьяные военнослужащие ВСУ утопили в реке Северский Донец сослуживца, который негативно отзывался о проведении так называемой «АТО» и политике Киева.

Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

«Поступила информация, что 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четверо военнослужащих 58-й бригады ВСУ под предлогом купания на Крещение в реке Северский Донец утопили своего сослуживца, который ранее отрицательно отзывался о проведении так называемой „АТО“ и политике киевских властей», — сообщил Филипоненко.

«Чтобы скрыть происшествие, командир бригады подполковник Драпатый отдал распоряжение утопленника объявить дезертиром. Позже местные жители обнаружили тело военнослужащего ниже по течению и заявили в полицию. В результате, все фигуранты убийства задержаны и находятся в следственном изоляторе», — добавил полковник.

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