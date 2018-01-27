Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 27 января 2018

11:33. 27 января 2018 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:

Пьяные военные ВСУ утопили сослуживца за критику «АТО» и политики Киева

Пьяные военные ВСУ утопили сослуживца за критику «АТО» и политики Киева | Русская весна

Пьяные военнослужащие ВСУ утопили в реке Северский Донец сослуживца, который негативно отзывался о проведении так называемой «АТО» и политике Киева.

Об этом сообщил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

«Поступила информация, что 19 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четверо военнослужащих 58-й бригады ВСУ под предлогом купания на Крещение в реке Северский Донец утопили своего сослуживца, который ранее отрицательно отзывался о проведении так называемой „АТО“ и политике киевских властей», — сообщил Филипоненко.

«Чтобы скрыть происшествие, командир бригады подполковник Драпатый отдал распоряжение утопленника объявить дезертиром. Позже местные жители обнаружили тело военнослужащего ниже по течению и заявили в полицию. В результате, все фигуранты убийства задержаны и находятся в следственном изоляторе», — добавил полковник.

Читайте также: «Героям сала»: скандал с украинским депутатом в Страсбурге

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Ваш сын вернется в холодильнике»: Зачем военные ВСУ едут в Донбасс (ВИДЕО)

«Ваш сын вернется в холодильнике»: Зачем военные ВСУ едут в Донбасс (ВИДЕО) | Русская весна

Глава ДНР Александр Захарченко раскрыл проекту WarDoc украинские расценки на военные должности и секретные документы, а также рассказал, зачем военнослужащие ВСУ едут в Донбасс.

Читайте также: СРОЧНО: ВСУ готовятся к масштабному наступлению под Горловкой

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Первая часть секретных данных штаба «АТО», добытых агентом МГБ, обнародованы в ЛНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои... словам главы министерства, в январе текущего года на официальном сайте...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... с корреспондентом Новороссия Инфо. После лечения в середине января 2015 года.... Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... Донбасса.Только за период с января по декабрь 2016 года количество... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года, в той ...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии... сотрудников правоохранительных органов. «4 января этого года трое неизвестных в...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
....info Сводка МО ДНР за 17 января Сводка МО ДНР за 17 января К... милиции ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира разведподразделения... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>