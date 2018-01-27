Странности русского языка: девичник – женская вечеринка, а бабник – любвеобильный мужчина.

Один немецкий переводчик хвастался, что идеально знает русский язык, переведет любую фразу. Ну, ему и предложили перевести на немецкий: "Косил косой косой косой" ...

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Однажды ночью великого писателя Достоевского разбудил телефонный звонок:

- Федя, это я, Чернышевский, мне не спится - ЧТО ДЕЛАТЬ!?

- Этой же ночью Достоевский написал роман ИДИОТ…

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Преподаватель:

- Запомните: междометие является несамостоятельной частью речи. Почему несамостоятельной? А вы попробуйте задать вопрос с помощью междометия. Правильно, у вас ничего не получится.

- Татьяна Алексеевна, ой ли?

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Однажды студент спросил у Дитмара Эльяшевича Розенталя:

"Скажите пожалуйста, как пишется слово "пох@й" - слитно или раздельно?"

"Если это характеристика моего отношения к Вам, молодой человек, - невозмутимо ответил Розенталь, - то слитно. А если обозначение глубины великой еврейской реки Иордан, то раздельно".

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Грабитель ворвался в банк:

- Стоять! Это ограбление!

Голос из очереди:

- "Стоять" - это глагол, придурок!

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Почему когда говорят "сыграть" думается "в ящик" ?

А когда говорят "ящик" , думается "водки"?

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Русский язык очень краткий и лаконичный. Например, надпись "Здесь были туристы из России" состоит всего из трёх букв ...

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Льюис Кэролл, проезжая по России, записал чудное русское слово "защищающихся" (thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs), как он пометил в дневнике. Вид этого слова вызывает ужас...zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа

Ни один англичанин или американец это слово произнести не в состоянии..

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Никогда иностранцам не понять, как это можно "начистить репу двум хренам", или "настучать по тыкве двум перцам" .

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На филфаке идет лекция по языкознанию, препод самозабвенно вещает:

- Есть языки, в которых отрицание и утверждение, поставленные рядом, означают отрицание, а есть языки, в которых та же самая комбинация означает утверждение. Но запомните, что нет такого языка, в котором двойное утверждение обозначало бы отрицание!

Голос студента с задней парты:- Ну да, конечно!

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Пример из области достижений русского языка - осмысленное предложение, в котором подряд идут пять глаголов неопределенной формы:

Пора собраться встать пойти купить выпить!

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Исключительно русское словосочетание: "Да нет"

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Только русский человек поймёт истинный смысл набора букв : ПШЛНХПДРС

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Роскомнадзор составил список запрещенных в СМИ слов, но не может их опубликовать.

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Странный этот русский язык! Пирожок - единственное число, а полпирожка - множественное. Смотри: "На фига мне ТВОЙ пирожок?" или "На фига мне ТВОИ пол-пирожка?

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Странности русского языка: девичник - женская вечеринка, а бабник - любвеобильный мужчина.

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"Это давно всем известно", и "ни для кого не секрет", что с этих фраз обычно начинается изложение полного бреда.

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Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит.

Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять.

То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковороду.

Они вроде горизонтальные, но на столе стоят.

Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла.

Может быть, стоят предметы готовые к использованию?

Нет, вилка–то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка.

Она может стоять, сидеть и лежать.

Если в плане стояния и лежания она как–то лезет в логику "вертикальный–горизонтальный", то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка.

Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе.

Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять.

Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы.

Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским.

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