Странности русского языка: девичник – женская вечеринка, а бабник – любвеобильный мужчина.
Один немецкий переводчик хвастался, что идеально знает русский язык, переведет любую фразу. Ну, ему и предложили перевести на немецкий: "Косил косой косой косой" ...
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Однажды ночью великого писателя Достоевского разбудил телефонный звонок:
- Федя, это я, Чернышевский, мне не спится - ЧТО ДЕЛАТЬ!?
- Этой же ночью Достоевский написал роман ИДИОТ…
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Преподаватель:
- Запомните: междометие является несамостоятельной частью речи. Почему несамостоятельной? А вы попробуйте задать вопрос с помощью междометия. Правильно, у вас ничего не получится.
- Татьяна Алексеевна, ой ли?
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Однажды студент спросил у Дитмара Эльяшевича Розенталя:
"Скажите пожалуйста, как пишется слово "пох@й" - слитно или раздельно?"
"Если это характеристика моего отношения к Вам, молодой человек, - невозмутимо ответил Розенталь, - то слитно. А если обозначение глубины великой еврейской реки Иордан, то раздельно".
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Грабитель ворвался в банк:
- Стоять! Это ограбление!
Голос из очереди:
- "Стоять" - это глагол, придурок!
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Почему когда говорят "сыграть" думается "в ящик" ?
А когда говорят "ящик" , думается "водки"?
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Русский язык очень краткий и лаконичный. Например, надпись "Здесь были туристы из России" состоит всего из трёх букв ...
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Льюис Кэролл, проезжая по России, записал чудное русское слово "защищающихся" (thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs), как он пометил в дневнике. Вид этого слова вызывает ужас...zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа
Ни один англичанин или американец это слово произнести не в состоянии..
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Никогда иностранцам не понять, как это можно "начистить репу двум хренам", или "настучать по тыкве двум перцам" .
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На филфаке идет лекция по языкознанию, препод самозабвенно вещает:
- Есть языки, в которых отрицание и утверждение, поставленные рядом, означают отрицание, а есть языки, в которых та же самая комбинация означает утверждение. Но запомните, что нет такого языка, в котором двойное утверждение обозначало бы отрицание!
Голос студента с задней парты:- Ну да, конечно!
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Пример из области достижений русского языка - осмысленное предложение, в котором подряд идут пять глаголов неопределенной формы:
Пора собраться встать пойти купить выпить!
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Исключительно русское словосочетание: "Да нет"
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Только русский человек поймёт истинный смысл набора букв : ПШЛНХПДРС
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Роскомнадзор составил список запрещенных в СМИ слов, но не может их опубликовать.
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Странный этот русский язык! Пирожок - единственное число, а полпирожка - множественное. Смотри: "На фига мне ТВОЙ пирожок?" или "На фига мне ТВОИ пол-пирожка?
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Странности русского языка: девичник - женская вечеринка, а бабник - любвеобильный мужчина.
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"Это давно всем известно", и "ни для кого не секрет", что с этих фраз обычно начинается изложение полного бреда.
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Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит.
Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять.
То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные?
Добавляем на стол тарелку и сковороду.
Они вроде горизонтальные, но на столе стоят.
Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла.
Может быть, стоят предметы готовые к использованию?
Нет, вилка–то готова была, когда лежала.
Теперь на стол залезает кошка.
Она может стоять, сидеть и лежать.
Если в плане стояния и лежания она как–то лезет в логику "вертикальный–горизонтальный", то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе.
Теперь на стол села птичка.
Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе.
Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять.
Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы.
Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит.