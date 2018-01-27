Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 января 2018

Я люблю Россию сирийская школьница рассказала, почему она учит русский язык

С тех пор, как РФ начала оказывать помощь Сирии, интерес к России у сирийцев вырос в разы. Школы не справляются с потоком желающих изучать русский язык.





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Центр по примирению в Сирии провел очередной отчёт о работе

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Активность ИГИЛ в Восточной Сирии

Коротко на тему вопросов про активность ИГИЛ на востоке Сирии.1. После завершения боев в районе Абу-Кемаля и освобождения города, а также после занятия курдами большей части нефтяных полей на другом берегу Евфрата, Халифат лишился последних крупных населенных пунктов в Сирии и оставшейся экономической базы. Халифат пал, но боевики остались.2. На конец декабря 2017 года эти боевики контролировали кусок пустынной местности между Т2, Дейр-эз-Зором и Абу-Кемалем, а также существенный кусок приграничной территории на другом берегу Евфрата вдоль границы Рожавы с Ираком.3. Сирийцы последний месяц в основном занимались зачисткой своего берега Евфрата и масштабных операций по зачистке пустынных районов не проводили. Курды также снизили активность по зачистке приграничных территорий.4. В результате, к середине января ИГИЛ смог прийти в себя после декабрьских неудач и возобновить активные действия, пользуясь тем, что САА и союзники перебросили ударные части в Идлиб и Хаму, а курды держат свои основные силы развернутыми против Эрдогана, на случай наступления турецкой армии на Рожаву.5. Эта благоприятная для боевиков ситуация, которой они пытаются пользоваться. На середину января в Восточной Сирии находилось еще порядка 800-1200 боевиков с небольшим кол-вом тяжелого вооружения. Организовав набеговые группы, "черные" начали покусывать аванпосты САА и SDF.6. В целом, эта деятельность носит набеговый характер и проводится в стиле – неожиданно ударить, нанести ущерб, по возможности, взять трофеи и отступить в пустыню, покуда не подъедет пожарная команда. В целом, это ожидаемый переход ИГИЛ к тактике диверсионно-партизанской войны из малонаселенных районов.7. Покуда курды заняты Эрдоганом и Асад занимается Идлибом, боевики покусывают своих оппонентов и наносят им достаточно неприятные потери в людях и технике. За последнюю недели погибло несколько десятков солдат SDF и САА, а также потеряно несколько единиц техники. Были также взяты пленные.8. Зачистка остатков ИГИЛ была анонсирована еще в конце прошлого года, но пока до нее очевидно руки не доходят, чем боевики и пользуется. Вполне очевидно, что после завершения операции в Идлибе и при продолжении активности боевиков на востоке Сирии, САА будет организовывать операцию по окончательной зачистке восточной Сирии. Задача достаточно банальна – разгромить оставшиеся более-менее крупные отряды боевиков и окончательно перевести противостояние с ИГИЛ в русло контртеррористических операций, ликвидировав оставшиеся возможности ИГИЛ по ведению войны на уровне регулярной армии. При грамотном планировании и соответствующей нагрузке на операцию, задача уничтожения боевиков ИГИЛ в Восточной Сирии, как впрочем и в Хаме с Идлибом – вполне решаема в течении 2018-го года. Если проблему не решать и запустить, то в среднесрочной перспективе, боевики могут собрать достаточно крупные силы и попытаться вновь захватить какой-нибудь город в восточной Сирии. Этому может способствовать курдско-турецкая война, которая позволит ИГИЛ усилить свое присутствие на восточном берегу Евфрата, покуда курды будут заняты обороной от Эрдогана. Частичный контроль на куском сирийско-иракской границы позволит боевикам сохранить определенный трафик террористических групп из Ирака в Сирию и обратно. Ну и не стоит забывать, что ИГИЛ как фактор досаждающий Асаду и России, могут использовать американцы, осуществляя прямую или косвенную подпитку близких к ИГИЛ террористических групп.Как и говорилось ранее – Халифат как государство уничтожен, ИГИЛ как террористическая группировка продолжает свою деятельность. Война с ней будет идти еще не один год и не только на территории Сирии. Недооценивать ИГИЛ не стоит. Хоть боевики и потерпели стратегическое поражение лишившись своего государства и экономического базиса, но полностью сходить со сцены истории они не хотят. Так что определенные усилия по упокоению оставшихся игилоидов еще предстоит предпринять. Заниматься этим скорее всего будет САА и иранские прокси.Ну и "вот эти ребята" скорее всего тоже поучаствуют.PS. На заглавной фотографии попавший в плен к боевикам ИГИЛ боец SDF.

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