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Сценарий ядерной войны.

12:19. 27 января 2018 Просмотров - 476 4 коммент. Опубликовал:

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В США придумали, как втянуть в конфликт Россию.Американские СМИ готовят читателей к ядерной войне с Россией. Некоторые материалы на эту тему приходится печатать дважды, потому что читатели пока не очень верят.

Вооруженный конфликт между НАТО и Россией может вылиться в ядерную войну, утверждает американское издание The National Interest.
 

 

Вот, пишут, как хорошо было с Советским Союзом — он обещал не нападать первым+. Тут, конечно, возникает вопрос: если так, зачем вам вообще понадобилась такая организация, как НАТО? Ну ладно, что сделано, то сделано.
Но теперь представителям альянса не дает покоя, что место СССР на мировой арене занимает Россия. И уже с другой доктриной: теперь она позволяет применять ядерное оружие, если под угрозой существование государства как такового.
А угрозу в The National Interest уже придумали: нападать будет НАТО, вот Россия и ответит — какое коварство. По замыслу журналистов, Москва начнет наступление на Прибалтику, альянс станет ее защищать, видимо, ставя под угрозу существование России, и Россия в ответ применит ядерное оружие. Сценарий готов, осталось только снять и пустить в эфир.
 
Как утверждается в материале, вся эта галиматья была написана еще в 2016 году, но из-за интереса читателей ее перепечатали. В общем, уже даже изобретать ленятся и надеются на то, что повторная публикация моментально убедит всех, кто эти полтора года еще сомневался.Хотя у некоторых мог бы возникнуть вопрос: вы еще в позапрошлом году обещали, что Россия готовит нападение на Прибалтику, — и где?..
Читатели в комментариях на сайте в принципе не могут понять, для чего Латвия, Литва и Эстония могут понадобиться России и почему целая статья основывается на этом изначально безумном предположении. Некоторые напоминают, что, как правило, не Россия нападает на западные страны, а как раз наоборот — Наполеон, Гитлер, — да и НАТО все эти годы потихоньку подбирается к российским границам. Другие не могут взять в толк, во имя чего вообще нужно сражаться с Россией.
И действительно непонятно. Но наверняка журналисты и военные чиновники что-нибудь придумают или найдут какую-нибудь забытую статью уже трехлетней давности — для увеличения военного бюджета все средства хороши.
 
 

 

Метки: русофобия, США
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4 коммент.»

  • 17420 11061
    Ликвидатор 27 января 2018 в 12:29 Ссылка Пометить
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    Всё так. но где источник? по поиску искать?

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  • 732 467
    Михаил 27 января 2018 в 13:46 Ссылка Пометить
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    Ни какой ядерной войны не будет. Вся эта американская срань, разыгрывающая подобные сценарии, прекрасно знают, что русских сразу в это не вовлечь. Поэтому и тявкают, пока мочи хватает. Не дай Бог, Медведь вылезет из берлоги… Концовка уже ясна наперёд! Но для профилактики всей этой американской и европейской ху….. периодически нужно давать пи……, там на чужой территории, желательно у них дома, не дожидаясь пока эти недочеловеки придут к нашим границам!

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  • 2555 1911
    Владислав 27 января 2018 в 15:36 Ссылка Пометить
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    Зачем ядерная война, если все вопросы можно решить, предоставив гражданам России безвизовый режим с правом трудоустройства (Меркель об этом уже говорила)? Трудоспособные граждане отсюда уедут и воевать будет некому. Правда неясен результат: то ли Россия станет Европой, то ли Европа обрусеет. А если к арабам, украм и русским туда ещё приедут гастрбайтеры из Средней Азии, то возникнет вопрос: “А где же тут победители? Ау.”.

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