Сценарий ядерной войны.

Вооруженный конфликт между НАТО и Россией может вылиться в ядерную войну, утверждает американское издание The National Interest.

Вот, пишут, как хорошо было с Советским Союзом — он обещал не нападать первым+. Тут, конечно, возникает вопрос: если так, зачем вам вообще понадобилась такая организация, как НАТО? Ну ладно, что сделано, то сделано.

Но теперь представителям альянса не дает покоя, что место СССР на мировой арене занимает Россия. И уже с другой доктриной: теперь она позволяет применять ядерное оружие, если под угрозой существование государства как такового.

А угрозу в The National Interest уже придумали: нападать будет НАТО, вот Россия и ответит — какое коварство. По замыслу журналистов, Москва начнет наступление на Прибалтику, альянс станет ее защищать, видимо, ставя под угрозу существование России, и Россия в ответ применит ядерное оружие. Сценарий готов, осталось только снять и пустить в эфир.

Как утверждается в материале, вся эта галиматья была написана еще в 2016 году, но из-за интереса читателей ее перепечатали. В общем, уже даже изобретать ленятся и надеются на то, что повторная публикация моментально убедит всех, кто эти полтора года еще сомневался.Хотя у некоторых мог бы возникнуть вопрос: вы еще в позапрошлом году обещали, что Россия готовит нападение на Прибалтику, — и где?..