Встреча с читателями Магнитогорска

Хронометраж

00:00:00 – Вступительное слово

0:02:05 – Что первично: внутренняя политика или внешняя

00:22:36 – Нам нужен Единый учебник истории

00:30:12 – О разделенных русских

00:36:49 – Об источниках информации для книг

00:41:11 – Как остановить отток молодёжи из провинции и из России в целом

00:48:44 – О национальной идее

00:51:22 – О важности патриотического воспитания

00:54:44 – Есть ли у Президента влияние на экономический блок Правительства

01:01:55 – Может ли кооперация вытеснить банковскую кредитную систему

01:06:25 – Помощь вдовам и сиротам Донбасса продолжается

01:13:14 – Можно ли доверять Грудинину

01:28:05 – Как Сирии избавиться от американских войск

01:32:52 – Нужен ли референдум об изменении Конституции

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Два СМИ из Магнитки очень подробно рассказали о мероприятии:

Вечерний Магнитогорск: «России нужны новые политические силы»

Верстов.инфо: От Сирии до Украины. Николай Стариков встретился с магнитогорцами

«Начал беседу гость города с небольшого семейного рассказа. Оказывается, Николай Стариков – активный хоккейный болельщик. И однажды на матч он взял с собой маленькую дочь (как раз на выезде в Санкт-Петербурге играл «Металлург»). Увидев наших игроков, девочка сначала спросила, за какой город играет эта команда, а затем поинтересовалась: «Они говорят по-металуржски?».

«Выяснилось, что приоритет политолог отдаёт внутренней политике и считает, что именно собственные потребности страны должны определять поведение государства на внешней арене. При этом эксперт отмечает, что сейчас имеется перекос в сторону большой геополитической игры в ущерб внутренним запросам. Причём подобная ситуация сложилась из-за того, что у современной России нет ясно сформулированной идеологии. Соответственно, мы не знаем, кто мы и к чему идём».

«… Нашей главной идеей должно стать воссоединение разобщённого сейчас народа. При этом исхожу из того, что и украинцы, и белорусы, и русские – это одна общность исторически единого целого. В силу разных обстоятельств и при активном содействии наших западных «друзей» мы оказались в разных государствах, но должны стремиться к объединению»».

«Я считаю, нужно сделать упор именно на патриотическом воспитании в подготовке защитников страны. Человек должен хорошо понимать, что он будет защищать и ради чего идти на риск. Это, к слову, не праздный вопрос, потому что современные политические методы, в том числе, направлены на моральное разложение армии вероятного противника. И чем лучше будут знать свою страну наши дети – будущие воины, тем сложнее их будет сбить с пути».

«А вот на предстоящих выборах опытный политик остановился подробнее. По его мнению, сейчас в России нет реальных политических сил с чёткой идеологией, конкретной программой и перспективным взглядом на то, как должна развиваться страна. Буквально все партии, находящиеся сейчас в Госдуме, по большому счёту, мало чем отличаются друг от друга, кроме цвета значка на лацкане пиджака.

«Чем отличаются коммунисты, например, от либералов? Ничем! Все эти люди либо вообще не имеют идеологии, либо далеки от того, что заявлено в их программах. В таких условиях лидер государства вынужден лавировать между различными силами, ему опереться не на кого. Учитывайте ещё внешний прессинг. Кто у нас реально имеет опыт работы в подобных условиях? Только президент. Народ чувствует это всё и потому фаворита определить несложно. Я ожидаю, что в ближайшее время на политическом небосклоне должны появиться новые имена и силы, в этом смысле выборы очень интересны. В ходе такой борьбы идёт обкатка будущих лидеров и формирование новых идей».

«Сегодня в Сирии наши военнослужащие защищают интересы России, — уверен Стариков. — К сожалению, если погиб наш солдат или офицер в Сирии – он погиб там за Россию… Террористы по любому сценарию должны были бы быть у нас здесь. Мы бы должны были бороться с ними здесь. Это и большая кровь, и потенциальная война, и развал государства».

«Согласно озвученной Николаем Стариковым точке зрения, целеполагание государственной политики должно проистекать из полезности того или иного решения для государства. И здесь как нельзя кстати может прийтись внутренняя идеология, оценивающая заявления общественных деятелей, ученых и партий в парадигме «плохо-хорошо» именно с точки зрения полезности для государства. По мнению оратора, «до сих пор этот критерий не выработан. Нет идеологии, нет цели, нет понимания, что хорошо и что плохо». Соответственно, общество, у которого нет понимания направления развития, может быть легко сбито с курса.

В своем выступлении перед магнитогорцами Николай Стариков часто использовал различные метафоры. Было видно, что оратор старается как можно понятнее донести свои мысли до собравшейся публики.

«Мы вот идем в фарватере. Куда мы идем? Идем за флагманским кораблем. А куда флагманский корабль плывет? Не знаем. Стоит флагманскому кораблю изменить курс, и все так же в его кильватере поплывут в другую сторону. В этом и есть опасность нашей сегодняшней ситуации. Капитаны кораблей следующих, не говоря уже о командах там, до последнего кока, не знают курса нашего государственного каравана».

По мнению Николая Старикова, без знания направления развития общества и государства, без знания направлений курса мы не сможем его поправить: «Товарищ на флагманском корабле, вы чуть-чуть отклонились от курса!».

«Говоря о правопреемственности России по отношению к бывшему СССР, Николай Стариков отметил, что, по его мнению, заявление о выходе РФ из Советского Союза было самоубийственным действием.

«А что есть Советский Союз? Советский Союз это и есть – Россия! А Россия – и есть Советский Союз! Это Большая Россия, в которую входит то, что сегодня называется Украина, Белоруссия, Казахстан. Всё это – Большая Россия!».

Одновременно Николай Стариков напомнил, что в рамках РСФСР до середины 30-х годов прошлого века Казахстан был автономной областью. Такой же, как, например, современная Калмыкия. Соответственно, если бы в 30-х годах не были проведены решения относительно смены административного подчинения, то в 1991 году, к моменту распада СССР, Казахстан бы был в составе России».