Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

Рекордный курс: почему Минфин и ЦБ поднимут стоимость доллара

12:58. 27 января 2018 Просмотров - 423 Один комментарий Опубликовал:

Рекордный курс: почему Минфин и ЦБ поднимут стоимость доллара

Курс доллара впервые за последние 9 месяцев опустился до минимума — ниже 56 рублей. Традиционно причиной стали мировые нефтяные котировки, которые показали рост. Стоимость барреля североморской марки Brent превысила $71. Последний раз такой отметки черное золото достигало в декабре 2014 года. Впрочем, как отмечают эксперты, долго радоваться россиянам не придется. «Зеленый» начнет расти в ближайшее время. Причем, поспособствуют этому Минфин и ЦБ. По прогнозу экспертов, доллар вернется к отметке 65 рублей уже в марте.

Как показывают соцопросы, именно с падением курса рубля россияне ассоциируют кризис. И вот наконец-то доллар упал до минимума впервые с апреля 2017 года. На Московской бирже за «зеленый» давали меньше 56 рублей.
 
Но, как поясняет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, «присутствие на валютном рынке ЦБ и Минфина позволяет предположить, что падение курса доллара — управляемое, и закончится оно в ближайшее время».
 
Таким образом у ведомств будет возможность одновременно недорого купить валюту в резервный фонд и в золото-валютные резервы. А потом, при росте курса, получить прибыль в размере 10-15% в короткое время. Предположение эксперта основано на том, что поводов для слабости у рубля намного больше, чем для роста.
 
Прежде всего, речь идет о новом пакете финансовых санкций против России, который может быть объявлен в ближайшее время. В частности, ожидается запрет на инвестирование в российские облигации федерального займа (ОФЗ).
 
Поэтому, по словам эксперта, для граждан и для компаний нынешняя ситуация исключительно выгода с точки зрения покупки валюты с долгосрочными целями. «Доллар можно купить и отложить для крупных покупок, для расходов в отпуске. Зная, что наши резервные фонды состоят преимущественно из валюты, можно сделать у себя валютную корзину, состоящую из доллара, евро и рубля, и тогда любые скачки курса не будут вас волновать. Снижение курса одной валюты будет компенсироваться ростом курса двух других», — говорит Шустов.
 
Правда, как отмечает эксперт, доллар имеет смысл покупать, пока он торгуется ниже 60 рублей и попридержать. Тем более, что тот же Минфин ждет повышения курса доллара. По прогнозу ведомства, в 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет на уровне 64,8 рублей, в следующие 5 лет — 71,5 рублей, в 2026–2030 годах — 77,1 рублей. Что же касается краткосрочных прогнозов, то, по мнению Шутова, доллар вернется к отметке 65 рублей уже в марте.
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сообщение Президиума ЦК ОСПРФ.
ЦИК (Центральный Избирательный Комитет РФ) - марионетки ХАББАДО-РАВВИНАТА - СОВЕСТЬ ПОПРАВШИЕ и НАШИХ - РУССКИХ кандидатов в президенты урезавшие. "Разбор полётов". Объединение Свободных Профсоюзов Российской Федерации настоящим уведомляет общественность ...
Коловрат - Откуда берутся дауны?
То, что многие называют тварями или бездушными существами. Ну, как наши Предки заметили, что очень много появилось, начиная с конца 19-го века. Это началось с того.. Ведь раньше все женщины рожали дома. И рожали дома в воду. И когда мы 9 месяцев ...
Нефтегазовый Титаник тонет
... взорвался изнутри - действия Правительства (особенно Минфина и Центрального Банка) многократно усугубили... капитала из страны, а также рекордное за последние 16 лет падение... было компенсировано двукратным падением обменного курса рубля.   Народ потерял, а ...
Бюджет – не одеяло
... – это следствие продолжения несуверенного либерального курса экономическим блоком правительства. На это..., который покрывается за счет падения курса рубля. Можно, конечно, как угодно...
Коллектор: подонок или помощник [Советы адвоката]
Срочно принять поправки к закону о коллекторской деятельности или вообще отменить этот узаконенный разбой? Как быть, если ты должен банку или микрокредитной организации и не можешь расплатиться? Советы адвоката. Источник: http://www.contextap.ru * ...
Доклад С.Ю. Глазьева, помощника Президента (окончание)
... на котором за счет манипулирования курсом рубля спекулянты получают гигантские сверхприбыли...таких сверхприбылях за счет манипулирования курсом процентные ставки роли не ...периоды экономического рынка (слайд №35)Почему? За счет чего наращиваются инвестиции...

Один комментарий»

  • 4430 3828
    Руса 27 января 2018 в 16:12 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если Минфин и ЦБ искусственно изменили курс рубля к доллару, то
    они должны вернуть курс 35-36 рублей за доллар, который был до обвала.
    И понести за это ответственность вместе с правительством за инфляцию и обнищание
    населения.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>