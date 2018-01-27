Рекордный курс: почему Минфин и ЦБ поднимут стоимость доллара

Курс доллара впервые за последние 9 месяцев опустился до минимума — ниже 56 рублей. Традиционно причиной стали мировые нефтяные котировки, которые показали рост. Стоимость барреля североморской марки Brent превысила $71. Последний раз такой отметки черное золото достигало в декабре 2014 года. Впрочем, как отмечают эксперты, долго радоваться россиянам не придется. «Зеленый» начнет расти в ближайшее время. Причем, поспособствуют этому Минфин и ЦБ. По прогнозу экспертов, доллар вернется к отметке 65 рублей уже в марте.

Как показывают соцопросы, именно с падением курса рубля россияне ассоциируют кризис. И вот наконец-то доллар упал до минимума впервые с апреля 2017 года. На Московской бирже за «зеленый» давали меньше 56 рублей.

Но, как поясняет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, «присутствие на валютном рынке ЦБ и Минфина позволяет предположить, что падение курса доллара — управляемое, и закончится оно в ближайшее время».

Таким образом у ведомств будет возможность одновременно недорого купить валюту в резервный фонд и в золото-валютные резервы. А потом, при росте курса, получить прибыль в размере 10-15% в короткое время. Предположение эксперта основано на том, что поводов для слабости у рубля намного больше, чем для роста.

Прежде всего, речь идет о новом пакете финансовых санкций против России, который может быть объявлен в ближайшее время. В частности, ожидается запрет на инвестирование в российские облигации федерального займа (ОФЗ).

Поэтому, по словам эксперта, для граждан и для компаний нынешняя ситуация исключительно выгода с точки зрения покупки валюты с долгосрочными целями. «Доллар можно купить и отложить для крупных покупок, для расходов в отпуске. Зная, что наши резервные фонды состоят преимущественно из валюты, можно сделать у себя валютную корзину, состоящую из доллара, евро и рубля, и тогда любые скачки курса не будут вас волновать. Снижение курса одной валюты будет компенсироваться ростом курса двух других», — говорит Шустов.

Правда, как отмечает эксперт, доллар имеет смысл покупать, пока он торгуется ниже 60 рублей и попридержать. Тем более, что тот же Минфин ждет повышения курса доллара. По прогнозу ведомства, в 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара будет на уровне 64,8 рублей, в следующие 5 лет — 71,5 рублей, в 2026–2030 годах — 77,1 рублей. Что же касается краткосрочных прогнозов, то, по мнению Шутова, доллар вернется к отметке 65 рублей уже в марте.