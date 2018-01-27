Почему я упорно считаю, что Путину нет альтернативы?

Если в 1877 году Фёдор Достоевский указывал на причину грядущей революции 1917 года в России: "нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе...", то сейчас этот отпор, невзирая на политическую слепоту подавляющего большинства россиян, обеспечивает образованный должным образом Владимир Путин.

Эту длинную и поучительную для многих статью я начну с письма анонимного читателя:

Антон, приветствую! Давно интересуюсь темой, которую вы подняли в своей новой статье. Есть такой профессор Столешников (сайт zarubezhom.com), он даёт очень широкое представление о жидовских кровавых ритуалах и исчезновениях детей в прошлом и в настоящем. Не буду восхищаться Столешниковым, так как вижу у него крупный недостаток — неуважение к русской культуре, к русскому духу, утрированно-уничижительное мнение о неевреях как о "нЕжиди", которая не способна ничего понять. Он также считает, что только генетика с примесью еврейской крови делает человека умнее и способнее... Но не в этом суть вопроса.

Кардинальное различие между Вами и Столешниковым в том, что Вы отстаиваете авторитет нашего президента Путина, а Столешников считает его врагом за то, что ВВП приютил и пригрел в нашей России иудейских ультрас — хабадников и создал им режим особо благоприятный.

Как не согласиться с его мнением? Ведь этот факт очевиден!

На Украине есть такой Эдуард Ходос, еврей, который изнутри познал, кто такие иудеи-хасиды-хабадники. Он пишет, говорит в своих видеообращениях и доказывает, что "Хабад — дорога в Ад", что это "еврейский фашизм", а у нас в России эта же иудейская секта пригрета Путиным, и уже много лет под стенами Московского Кремля и в государственном Кремлёвском дворце она празднует свой день Победы над греками — Хануку! А жидовская победа над греками — это считайте что историческая победа над русскими, отмечаемая в сердце России!

Почему Вы смотрите сквозь пальцы на такое действительно вопиющее преступление Путина как пособничество хабаду???

Он сделал иудаизм одной из государственных религий РФ и обеспечил распространение именно хасидских практик внутри иудаизма! Это же в прямом смысле равносильно тому, что узаконить сатанизм!

Столешников приводит множество примеров того, как вольно сейчас терроризируют иудеи в России русских и как безнаказанно. Путин всему этому способствовал, и глупо думать, будто он не мог обойтись без особой дружбы с сатанистами-хабадниками.

В отличие от Сталина, который окружил себя нерелигиозными, адекватными и умными евреями, Путин устроил рассадник именно худших представителей еврейской нации. Зачем?

Зачем искать оправдания Путину? Кажется, очевидно, что он следует личным симпатиям к этим нелюдям...

Всё в России устраивается для удовлетворения их кровожадности! За 2016 год было изъято из семей 65000 детей, 15000 детей за тот же год пропало в России без вести. Почему внедряется под патронажем хабада, приближенного к власти Путиным, ювеналка? Не для того ли, чтобы в итоге хабаду в РФ было над кем творить свои ритуалы?

И следующий вопрос. Как можно голосовать за Путина вот при таком его поведении? А вы агитируете за него. Я понимаю, что имеет место некая безальтернативность в предстоящих выборах. Но разве не будет честнее не голосовать ни за кого???

* * *

Это письмо со столь прямыми вопросами явилось для меня в какой-то степени неожиданностью. Подобных писем мне ещё не присылали. Я поспешил ответить на него следующими словами: "Вы задали хороший вопрос про Путина. Надеюсь позже ответить на него. Но не сейчас. Сейчас ещё не время!".

И вот прошло несколько суток, и я решил, что таки смогу ответить на все поставленные вопросы: почему я считаю, что Путину нет альтернативы, зачем Путин "пригрел" в России иудейских ультрас — хабадников-хасидов, и почему проживающий в США профессор Столешников, с которым меня сравнили, проявляет неуважение к русской культуре, к русскому духу, считая, что неевреи ("гои", "нЕжидь") "не способны ничего понять".

Начну отвечать, пожалуй, с последнего. К сожалению, упомянутый выше Столешников в значительной степени прав! У "гоев" (неевреев) мозги работают совсем не так, как у евреев. Совсем не так! У многих евреев другое "программное обеспечение": другая логика и даже другие знания! Чтобы понимать евреев, знать как они мыслят, на что способны, к чему склонны и почему среди них много сатанистов, про это даже в Библии написано: "Злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Откровение, 2: 9), нужно иметь специфическое дополнительное образование, в которое помимо прочего входит ещё и хорошее знание религии, как иудейской, так и христианской. А обретать такое дополнительное образование, интересоваться вопросами еврейства 99,9% людей, разумеется, не хотят. Они говорят: "оно нам надо?!"

С другой стороны, когда народ не хочет ничего этого знать, не хочет понимать, почему (?) в той же Библии написано, что Христос сказал неким фарисеям и книжникам: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44), такой народ представляет собой "сообщество непуганых дураков", с которыми именно как с дураками и впредь будут происходить всевозможные несчастья, от финансовых кризисов до новых революций и мировых войн.

Прокомментировать эти слова я могу очень наглядным примером со ссылкой на нашего пророка-писателя Фёдора Достоевского, предсказавшего Октябрьскую революцию в Российской империи за 40 лет до того, как она случилась.

“...Революция жидовская должна начаться с атеизма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию и святой, и великой!” “Безбожный анархизм близок: наши дети увидят его... Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России... Она и начинается, ибо нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнётся с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал — это заговор против русских. Предвидится страшная, колоссальная, стихийная революция, которая потрясёт все царства мира с изменением лика мира сего. Но для этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови”. Источник. (Достоевский Ф. М. Дневник писателя. / Сост., комментарии А. В. Белов / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 880 с.).

И ведь всё так и произошло, как предрекал Фёдор Достоевский! То есть, он это видел всё заранее своим мысленным взором, как наяву, ну как ясновидящий или пророк, а 99,9% людей были слепы, хотя многие из них и понимали, что от жидов всегда надо ждать беды! Но они НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ как подло, тонко и коварно, буквально по дьявольски может вдруг начать действовать эта жидовская публика в 1917 году и позднее. Однако именно это как раз и понимал Достоевский, когда писал в своём "Дневнике писателя" за 1877 год: "нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе..." И в этом самая главная беда России.

Нет у нас надёжного отпора вездесущей жидовской экспансии, потому что нет у народа понимания в мозгах, а из-за это — нет и не может быть у него адекватных, правильных действий!

Это как раз то, о чём сегодня говорю я — 99,9% россиян не способны настолько осознать реальность, чтобы быть способными защитить сами себя от племени, многажды раз упомянутого недобрым словом и в христианской Библии, и в мусульманском Коране, живущего как ни в чём ни бывало среди людей, среди всех народов, и действующего при этом как враг рода человеческого. Сегодня мы имеем в обществе всё то же самое, о чём в своё время говорил Христос:"они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют..." (Мк. 4: 12).

Я задам читателю простой вопрос: много ли сегодня россиян знает, а главное понимает, что революция в Российской империи, случившаяся в октябре 1917 года, была "русской" только по названию, поскольку организовали её и возглавили те самые жиды, которых упомянул Фёдор Достоевский?!

Документальная фотография 1917 года, в центре Ленин и Бронштейн (Троцкий). Это всё русские?!

Большинство россиян боится даже мыслить в эту сторону! О какой защите Родины от библейских врагов рода человеческого может идти речь, если подавляющее большинство россиян банально боится быть обвинёнными в «антисемитизме»?!

А вспомните случай, когда выше упомянутые жиды-хасиды-хабадовцы сначала потребовали от современной России вернуть им дореволюционную библиотеку их ребе Шнеерсона, а потом в США состоялся суд, который вынес решение, согласно которому Россия обязана была выплачивать секте Хабад-Любавич по 50 тысяч долларов ежедневно (!) за нежелание возвращать книги! И вспомните, как потом эту ситуацию разрулил Президент России Владимир Путин, красиво напомнивший жидам, что это их соплеменники сначала совершили в Российской империи революцию, затем организовали первое "Советское правительство", которое в ходе начатой экспроприации как раз-таки и национализировало библиотеку ребе Шнеерсона!

Историческая справка: "В начале 1990-х годов зять и духовный наследник 6-го Любавического ребе Менахем Шнеерсон потребовал вернуть собрание Шнеерсона хасидам, поскольку до национализации эти книги и рукописи были личной собственностью Иосифа Ицхака Шнеерсона. Дело слушалось в Государственном арбитраже РСФСР 8 октября 1991 года. Госарбитраж обязал Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина вернуть коллекцию хасидам. Однако Библиотека решению Госарбитража РСФСР не подчинилась, ссылаясь на то, что все её архивы являются достоянием советского народа. Дело о библиотеке Шнеерсона попало в Высший арбитражный суд РСФСР, который 18 ноября 1991 года подтвердил решение Госарбитража РСФСР и постановил передать коллекцию Шнеерсона в Еврейскую национальную библиотеку, которая была создана специально для приёма и хранения собрания. Заведующий отделом рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина В. Я. Дерягин отказался выполнить решение Высшего арбитражного суда РСФСР и спрятал коллекцию Шнеерсона в хранилищах библиотеки. Он также угрожал совершить самосожжение вместе с собранием Шнеерсона. При этих обстоятельствах 14 февраля 1992 года состоялся пленум Высшего арбитражного суда РСФСР, который отменил все предыдущие судебные решения, и коллекция Шнеерсона осталась в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

В начале августа 2010 года в США состоялся суд по делу о библиотеке Шнеерсона. Судья принял решение в пользу организации Хабад, поскольку библиотека перешла в собственность России «дискриминационно, не для общественных нужд и без справедливой компенсации». Однако МИД России не только не признал этого решения, но и потребовал от организации Хабад вернуть семь книг из коллекции Шнеерсона, уже оказавшихся у Хабада. 16 января 2013 года старший судья Федерального суда округа Колумбия (Вашингтон, США) Ройс Ламберт постановил, что Российская Федерация обязана платить ежедневный штраф в размере 50 тысяч долларов за нежелание возвращать рукописи и книги хасидскому движению Хабад-Любавич.

Министр иностранных дел России С. В. Лавров назвал решение американского суда «возмутительным, не имеющим ничего общего с правосудием».

19 февраля 2013 года президент В.Путин подтвердил собственность российского государства на коллекцию, высказался против передачи собрания кому-либо за границу .

13 июня 2013 года Путин присутствовал на открытии нового библиотечного отдела Еврейского музея, куда были переданы первые 500 книг библиотеки на хранения. Источник.

И вот что 13 июня 2013 года по этому поводу сказал Путин, слушайте внимательно!

Так что? Правильное было у Президента России в той ситуации поведение?

На мой взгляд — абсолютно правильное! И ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ! В русле интересов России библиотека формально отдана евреям, однако, она осталась на территории России и сам акт передачи библиотеки евреям был использован Путиным для элегантного напоминания международному еврейству об их гнусный роли в развале Российской империи и геноциде Русского народа во время последовавших Гражданской Войны и голодомора.

Замечу, что за эту откровенную правду Путин тут же был обвинён в пресловутом «антисемитизме»!

Вот он, герой нашего времени!

Источник.

А по поводу утверждения, что "Путин приютил и пригрел в России иудейских ультрас — хабадников-хасидов и создал им необычайно благоприятные условия, каких больше ни у кого нет", я скажу так: любой современный правитель считает своим долгом в обязательном порядке прочесть мемуары знаменитого итальянского мыслителя, философа и политического деятеля Макиавелли (1469 — 1527), а там, в этих мемуарах, всем правителям, желающим не допустить в своей стране ни гражданской войны, ни революции, дан совет: "Держи своих друзей близко, врагов ещё ближе!".

Разумеется, я не могу утверждать со 100% точностью, что Путин думает как Макиавелли, но мне ясно одно: он хотя бы читал его труды. И с момента приведения его к власти он делает всё возможное для того, чтобы не дать врагам рода человеческого, "сынам дьявола", развалить Россию изнутри, как они развалили в 1991 году СССР или как они развалили в 1917 году Российскую империю. Его главная задача сейчас и на ближайшую перспективу обеспечить любой ценой гражданский мир и порядок внутри России, потому что главная задача наших врагов как раз таки разрушить Россию изнутри и уничтожить наш народ в огне новой Гражданской войны. Это им предпочтительнее, чем устраивать против России новую мировую войну! И если Путину удаётся вот уже 18 лет сдерживать и нейтрализовывать эту внутреннюю угрозу, то у нас при таком положении остаётся только внешняя угроза новой Мировой войны, которая будет или нет — одному Богу известно. Только сумасшедший может рискнуть напасть на Россию, вооружённую сверхмощным ядерным оружием.

И когда сейчас недалёкие люди говорят, что в марте 2018 года надо голосовать за кого угодно, только не за Путина, мол, "хватит, поцарствовал!", я говорю: любой другой кандидат в сегодняшней ситуации — это гарантированная Гражданская война, которая будет вестись как и 100 лет назад под управлением жидовских комиссаров!

Если же проголосовать опять за Путина — мы получим стабильность, но в перспективе возможна новая Великая Отечественная война... Увы, всем пора уже осознать, что претенденты на мировую власть давно уже приговорили Россию, но прежде всего русский народ к уничтожению... Мы, русские, мешаем им!

Какой из двух вариантов лучше — каждый пусть сам выбирает! По мне так лучше второй вариант! Русским не привыкать умирать за Родину! Любая Отечественная война у нас всегда считалась священной! И, кстати, в рамках крайней необходимости, по закону военного времени в случае непосредственной угрозы войны Президент России будет вынужден отдать приказ на физическое уничтожение всей жидовской "пятой колонны". Это наш доморощенный КАГАЛ! И он, по сути, является ЗАЛОЖНИКОМ!

Мысль об этом не может не радовать нормальных людей. Сегодня пока что эта "пятая колонна" неприкосновенна! Ради сохранения мира и порядка в современной России!

Вспомните о том, что подобным образом вынужден был поступить в 1937-1938 годах Сталин. Жиды назвали те два года кровавыми "сталинскими репрессиями". Мы же называем те времена КАТАРСИСОМ (ОЧИЩЕНИЕМ).

Посмотрите и послушайте теперь, чем все 18 лет своего правления озабочен Путин. Я нашёл в Интернете его интересное интервью, данное чеченскому телевидению:

Уже который раз пересматриваю этот ролик, прослушиваю каждое слово Путина, и каждый раз испытываю гордость за нашего Президента!

Журналист (пресс-секретарь чеченского главы Альви Каримов): "Я хотел бы и такую тему поднять. И в Чечне и в других регионах Северного Кавказа людей волнуют разговоры политиков, политологов да и отдельных людей, которые заявляют, что "надо отрезать Кавказ от России".

Путин: "Тем, кто так говорит, им самим нужно кое-что отрезать! Потому что они не понимают, что они говорят! Они просто не дают себе отчёт в том, что они говорят! Как только какая-то страна начинает отторгать от себя какие-то проблемные территории, даже проблемные! — это начало конца всей страны! Я сейчас не хочу вдаваться в детали и в подробности, но для меня это очевидно. И некоторые небольшие республики того же Северного Кавказа, (Ахмат Хажи Кадыров был прав, он был прав был абсолютно!), они не смогут существовать как самостоятельные государства! Они фактически сразу же и духовно, и экономически будут оккупированы силами из дальнего или ближнего зарубежья, и потом их будут использовать как инструмент для того, чтобы дальше раскачивать ту же Россию. И какая ситуация будет в самой России в этой связи? Ничего хорошего! Только беда и трагедия!".

Журналист: "Владимир Владимирович, Вы являетесь авторитетом для чеченской молодёжи и на территории Чеченской республики существует фан-клуб. Что бы Вы хотели сказать чеченской молодёжи?"

Путин: "Я хотел бы пожелать, чтобы они самым активным образом всё делали для того, чтобы стабилизировать ситуацию! И чтобы дальше способствовали стабилизации ситуации в республике и чтобы развивали её с тем, чтобы Чечня могла быть достойно представлена в России своими достижениями в области спорта, в области здравоохранения, культуры, чтобы представители чеченского народа и Чеченской республики выступали бы активно за укрепление России в целом и представляли её интересы как внутри страны, так и вовне. И Вы знаете, я уверен, я убеждён, что для этого у Чечни, у молодых людей, которые в ней проживают, есть всё".

Даже из этого интервью, данного Чеченскому телевидению, прекрасно видно, что заботит все эти годы Путина. Его прежде всего волнует стабильность в стране и порядок, который не должен быть нарушен никакими происками внешних и внутренних врагов!

Далее я хочу привести ещё один наглядный пример — как проводит Путин встречи с евреями и представителями иудаизма, и что он говорит им во имя укрепления стабильности в России.

На встрече Путина с представителями Европейского еврейского конгресса глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор пожаловался Президенту России на ухудшающиеся условия жизни евреев в ЕС из-за установления новых порядков прибывающими мусульманами-беженцами. Евреи бегут из вчера ещё благополучной Европы! Из Франции евреев уехало за последние годы больше, чем с Украины! — сказал Кантор. На это Владимир Путин сказал: "пусть к нам едут, пусть к нам приезжают. Из Советского Союза уезжали, пусть вернутся!"

Казалось бы, Президент проявил себя как истинный миротворец, что не так? Притесняют евреев в Евросоюзе? Приезжайте в Россию, но при этом живите как подобает нормальным людям, уважайте страну, её законы и её народ.

Вспомните теперь, в самом начале я говорил, что у многих евреев в голове другое "программное обеспечение": у них другая логика и даже другие знания! Чтобы понимать евреев, знать как они мыслят, на что способны, к чему склонны и почему среди них много сатанистов, нужно иметь специфическое дополнительное образование, в которое помимо прочего входит ещё и хорошее знание религии, как иудейской, так и христианской.

Вот смотрите как, выступая по израильскому телевидению, носитель совсем иной логики, известный далеко за пределами Израиля каббалист Михаэль Лайтман разъяснил евреям их перспективы в России:

Журналист Семён Винокур: "Здравствуйте дорогие друзья, Президент РФ Владимир Путин пригласил к себе в Российскую Федерацию евреев, которые не чувствуют себя в безопасности в Европе. Вот произошёл такой разговор с председателем Европейского Еврейского Союза Вячеславом Кантором, тот говорит, что евреи плохо себя чувствуют в Европе, антисемитизм там увеличился очень сильно, на это Путин так улыбнулся и сказал: "пусть к нам едут!" Тот тоже улыбнулся и сказал: "эта идея интересная! Мы её сейчас обсудим на еврейском Конгрессе и, надеюсь, мы Вас поддержим!"

Михаэль Лайтман: "Ну то, что евреи выгодны России, в этом никто не сомневается. И так называемая "партия правительства" это понимает. Насколько евреи смогут там существовать, жить, когда скоро вернутся к ним погромы, — это я сказать не могу. Но погромы будут! Да, будут! Мы можем сказать только одно, что Россия до революции 1917 года была первейшей в мире по антисемитизму! По изданию указов против евреев, по черте оседлости и прочего, прочего. Как товарищ Сталин задумал вывести всех евреев в Биробиджан (он находится на границе с Китаем. Комментарий — А.Б.) и уже были готовы все поезда для этого и прочее, так и здесь укажут: "вот ваше место! Есть у нас целая республика! Пожалуйста, поезжайте и осваивайте её, это ваша родная земля!" Это перспектива, которая стоит перед евреями и европейскими, и американскими, насколько это кажется невероятным, и израильскими, насколько это кажется невероятным! И для всех там найдётся место, и Россия великодушно их туда, в Сибирь, вышлет. И получит за это, конечно, хорошие миллиарды долларов!"

Спрашивается, откуда такая прозорливость у Михаэля Лаймана?! Ах, да! Каббалист в иудаизме — это почти пророк в христианстве! Он не может не знать о том, что среди евреев очень много шизофреников, что у еврейского сообщества, особенно среди евреев-ашкеназов, имеется очень много врождённых генетических болезней, которые так или иначе отражаются на их характере и их образе мыслей. А когда сверху на эти генетические аномалии накладывается ещё и особая иудейская религия, проповедующая исключительность, так называемую "богоизбранность" евреев, то это мотивирует миллионы евреев буквально с дьявольской изворотливостью и коварством захватывать повсюду власть над другими народами, совершать революции, устраивать войны, и т.д. А как известно, оборотной стороной "мании величия" является "мания преследования"... Отсюда, от этих знаний, и прозорливость Михаэля Лайтмана, который рассказывает сегодня евреям, чем может завершиться их счастливая жизнь в России.

То есть, проблема вовсе не в России, и не в Путине, а проблема в самих евреях!

И эта внутренняя проблема евреев — самая страшная беда не только их, но и всего человечества. Эту тему я поднимал ещё в 2014 году в статье "Что делать Путину, если значительное число евреев — шизофреники?". В этой статье я написал: "Сейчас Путин сознательно делает всё для того, чтобы нормальные евреи чувствовали себя в России как в Раю, в то время как евреи-шизофреники, проживающие на Украине, в Европе и США как ни в чём ни бывало продолжают изо дня в день накалять международную обстановку своими агрессивными действиями, провокациями и ложью разоблачая себя как библейских врагов всего миролюбивого человечества..."

И вновь я хочу предоставить слово Владимиру Путину:

"Человечеству давно пора понять и принять одну самую главную истину: насилие порождает насилие. А путь к миру и процветанию слагается доброй волей и диалогом, и памятью об уроках прошедших войн, о том, кто и зачем их начинал... В русском миролюбии есть одна очень важная черта – зарвавшихся противников, считающихся себя заведомо сильнее, мы всегда предупреждаем о том, что политика наступления на нас приведёт к очень плохим последствиям. Для всех – и для нас, и для них, причём договориться с нами после начала войны, переиграть всё назад, поняв, что всё пошло не так, будет уже невозможно. Нам очень часто не верят – но всякий раз потом убеждаются в нашей правоте. Потому что не в силе Бог, а в правде!".

Я сейчас хочу напомнить читателю слова Путина, которые он сказал в 2011 году в интервью чеченскому телевидению:

"Как только какая-то страна начинает отторгать от себя какие-то проблемные территории, даже проблемные! — это начало конца всей страны! Я сейчас не хочу вдаваться в детали и в подробности, но для меня это очевидно. И некоторые небольшие республики того же Северного Кавказа не смогут существовать как самостоятельные государства! Они фактически сразу же и духовно, и экономически будут оккупированы силами из дальнего или ближнего зарубежья, и потом их будут использовать как инструмент для того, чтобы дальше раскачивать ту же Россию. И какая ситуация будет в самой России в этой связи? Ничего хорошего! Только беда и трагедия!".

А теперь посмотрите, что произошло с отколовшейся от России Украиной! Украина фактически сразу же и духовно, и экономически была оккупирована силами из дальнего или ближнего зарубежья, и её стали использовать как инструмент, как детонатор для подрыва России!

Уже понятно, что за всем этим стоит не только империя Зла — США, но и ранее упомянутые мной иудеи-хасиды-хабадники, действия которых проживающий в Харькове Эдуард Ходос называет не иначе как "еврейским фашизмом". Так например, организатором холокоста людей в Одессе 2 мая 2014 года был член иудейской общины Хабад-Любавич Игорь Коломойский, который на тот момент был и губернатором Днепропетровской области, и главой Объединённой Еврейской Общины Украины, и руководителем Европейского Еврейского Союза (European Jewish Union).

В центре с Торой в руках И. Коломойский.

2 мая 2014 года И.Коломойский санкционировал массовое убийство жителей города Одессы, которые ратовали за федерализацию Украины по примеру устройства Российской Федерации. Подчинённые ему боевики проявили по отношению к безоружным одесситам такую чудовищную жестокость-садизм, какой Украина не знала со времён её оккупации гитлеровскими войсками. В тот день боевики Коломойского СОЖГЛИ ЖИВЬЁМ (!) несколько десятков (БОЛЕЕ СТА!) безоружных людей, вся вина которых была лишь в том, что они не хотели жить под руководством преступного правительства, захватившего в результате госпереворота власть над Украиной.

Я хочу сейчас акцентировать внимание читателя не на тех чудовищных преступлениях, которые неизбежно творятся на территориях, над которыми иудейские религиозные фанатики (шизофреники с манией величия) смогли захватить власть, а на тот факт, что им всегда удаётся, при активном использовании СМИ, свою шизофрению распространять на всё оккупированное население.

В качестве наглядного примера я хочу привести рассказ некоего старшего оперативника центра эфирной разведки, который не удержался от того, чтобы не поделится с народом пережитым:

"Рабы с испорченными генами, которых нужно спасать" — взгляд на нас изнутри "небратьев"

Общаясь по родственному и дружескому долгу с довольно широким кругом украинцев, от западенцев до слобожан, с середины нулевых годов начал замечать, что у них в голове в отношении россиян творится что-то неладное. Это можно было охарактеризовать, как историческое фэнтези, возведённое в ранг официальной доктрины.

Сначала некоторые знакомые почему-то называли нас имперцами. Меня это не напрягало, потому что, в общем-то, это правда. Россия действительно имеет в себе имперскую стать и спорить с этим сложно. Но почему-то это обижало украинцев. Стал выяснять, почему?!

Узнал — удивился: оказывается, быть русским имперцем — это плохо, потому что мы (великоруссы) их, украинцев, всегда угнетали! Каким именно образом мы это делали, мне понять так и не удалось, хотя мне усердно старались объяснить, что если бы русских на Земле не было совсем, то Львовский автобусный завод сейчас выпускал бы (звездолёты — зачеркнуто) последние модели Мерседесов или даже электромобилей Tesla, а под Днепропетровском была бы украинская силиконовая долина, конкурирующая с китайцами по выпуску айфонов.

Я не знаю, с чего они взяли, что всё было бы именно так, а не как в Пакистане, Албании или Мозамбике. Но они в это верят, и на нас в обиде, что мы не дали им до таких небес "прокачаться".

На вопрос: "а что же вы сейчас не прокачиваетесь?", неизменно следовал ответ:"а потому что вы нам продолжаете мешать!".

Чем?

А вообще всем! Тем что вы есть! "Вы нам по-любому мешаете, не знаю чем, но вы нам дико завидуете, поэтому у вас точно есть тайные планы нам мешать, и в результате у нас не получается".

Дальше — больше.

Появились научные объяснения, почему именно Россия снижала успешность Великих Укров, и что именно обеспечило бы Украм должную прыть по сооружению Силиконовых Долин. Оказывается, всё потому, что именно украинцы были потомками великих древних Ариев!

С этим фактом спорить трудно, потому что все белые европейцы в каком-то тридцатом колене — потомки ариев, и украинцы — тоже. Но проблема в другом. Оказывается, украинцы убеждены, что генетический код русских был безнадёжно испорчен монголами во время монголо-татарского ига, и теперь все русские — это генетические рабы.

А вот генетический код удивительно везучих украинцев остался в порядке, и потому Силиконовая долина, выпуск айфонов и мерседесов им точно по плечу. Надо только захотеть! Если не помешают монголоподобные византийские генетические рабы из России!

Вот почему, оказывается, русские завидуют свободным украинцам такой завистью, что мешают им жить! Потому что у украинцев, оказывается, гены чище! И мы (русские) хоть сами до этого не догадываемся (рабы же, думать не умеем!), но где-то в глубине души по-любому сильно завидуем им. И поэтому сильно мешаем.

Мало того, оказывается, русские им очень сильно обязаны. Сидя в 2011 году во Львове в гостях за столом с семерыми расовыми гуцулами, я слышал от них, что, поскольку русские — уже не славяне, что гены у них безнадёжно испорчены, то на Украине теперь лежит великая миссия — она должна спасать русских от впадения в вечную генетическую византию и монгольский мордор! Они хвалили меня за то, что моё лицо похоже на лицо западного человека, а не монгола, и это значит, что я ещё не безнадёжен.

И это говорили не какие-то пьяные нацики-маргиналы, а трезвые люди с высшим образованием, академическими степенями, в рангах бывшего главного архитектора города, профессора львовского университета и вице-адмирала ВМФ СССР в отставке!!!

Они искренне и серьёзно мне всё это говорили. Показывали книжки, изданные академиками(!) где обосновывалось украинское историческое превосходство, на картинках было показано, ЧЕМ именно правильный потомок ариев отличается от "испорченного монголами". Обосновывалась великая историческая миссия украинцев и обесценивалась миссия России.

Оказывается, на Украине все эти годы был небывалый расцвет альтернативной истории!

Я на самом деле очень сильно не люблю в обсуждении межнациональных отношений уход в анализ истории. Во-первых, потому что историю уже двести раз переврали, продолжают перевирать на наших глазах, и даже прямо в момент первичного написания могли дико врать в угоду имевшейся конъюнктуре. Летопис(зд)ец всегда пишет оправдание своему господину! Во-вторых, сверка истории — это обязательно взаимные счёты. А вот вы нас вот тогда предали! А вот вы нам тогда не помогли! А вот вы против нас дружили с такими-то! Мало того, что все эти басни о неверности не имеют прямого отношения к НЫНЕШНЕМУ контексту (детей не карают за отцов), так ещё они могут быть вообще ложными, и мы даже не знаем, была ли правда лучше или хуже этих басен! Поэтому я всё-таки предпочитаю историю, паче чаяния, из обсуждения исключить. Она хуже предателя!

Но вот альтернативная история предала украинцев ещё сильнее, потому что, в их версии, она оказалась вся подогнана под идею обоснования превосходства украинцев и ничтожества русских. Например, в ней подвергается сомнению достоверность практически всех исторических достижений России, а вот пресловутое Монголо-Татарское Иго почему-то вопросов не вызывает ни у кого. Ну, при одном условии — оно происходило только с русскими! Хотя, вообще-то, честный альтернативщик обычно начинает разнос традиционалистов именно с "монголо-татарского ига" — оно самое спорное пятно в российской истории!

В общем, когда вы общаетесь о политике с украинцем, то на всякий случай имейте в виду, что он может смотреть на Россию в целом, и на вас в частности, через призму вот такой вот шизотипической каши в голове! Многие дядьки за 60 в большинство из вышеописанного очень долго верили, а теперь и вовсе выросло поколение людей, которые никакой другой истории, кроме вот этого бреда, и не учили.

Но поскольку история ничему не учит, то такие же симптомы мы можем внезапно обнаружитьи у беларусов, и у татар, и у казахов и у любых других соседних народов.

Этот мой бытовой, наивно-кухонный рассказ о том, что на самом деле, относясь к образовательно-научной деятельности как к чему-то не являющемуся предметом геополитической борьбы, мы сильно ошибались. Как и в случае со спортом! И в результате этой ошибки, из ветви собственного народа мы получили "небратьев" — очень заносчивых соседей, разрушающих свою собственную страну под контролем нашего врага! Враг взял под свой тотальный контроль ту самую базовую мифологию народа, на которой выстраивается его миропонимание, и теперь синтезированное им чудовищно искаженное миропонимание стало идеологической базой подавляющего большинства украинцев! А сколько еще таких "Украин" потенциально окружает Россию?!

Источник.

Как специалист по религиям и еврейскому вопросу я могу прокомментировать этот рассказ и показать читателю, из какого еврейского корня произросла на Украине идея про "испорченные гены русских" и про "генетически-чистую расу укров-ариев". Я сделал это в двух отдельных статьях: "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи", и "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

Завершить же свой рассказ я хочу мыслью, которую мне хочется довести до каждого российского читателя:

Если ранее пророк-писатель Фёдор Достоевский писал о причинах грядущей жидовской революции в России, мол, "нет у нас против неё надёжного отпора — ни в управлении, ни в обществе...", то сейчас этот отпор, невзирая на политическую слепоту подавляющего большинства россиян, обеспечивает образованный должным образом Президент России Владимир Путин со своей командой единомышленников. Делает он это, используя во внутренней и внешней политике тактику применения шахматных гамбитов. Как ему это удаётся, очень хорошо рассказал в своей публикации Николай Выхин: "ПУТИН: ГАМБИТАМИ ПО ЦУГЦВАНГУ".

Ну а тем, кто уже выставил свои кандидатуры на пост Президента России и намерен побороться за эту должность и одновременно за должность верховного главнокомандующего Вооружённых Сил России, я хочу напомнить бессмертный афоризм французского писателя Мориса Дрюмона:

27 явнваря 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Белый Рус:

Принцип: с друзьями будь близок, а врагов держи при себе.

Друзья о тебе знают почти всё и зачастую, предают тебя, используя эту сверхделикатную информацию. Врагов же, о которых ты знаешь, ты держишь либо на минимуме информации, либо и вовсе дезинформируешь. Так и ВВП держит при себе жидву, через которую кидает дезу "заклятым заокеанским друзьям".

СТОЛЕШНИКОВ ошибочно считает Путина пособником ХАБАДА.

Было бы интересно знать считает ли он Штирлица (как собирательный образ русских советских разведчиков), находящегося на территории врага и среди врагов, также пособником фашистов?

А в чём разница? Разве лишь в том, что Путин находится на своей-Нашей территории, а в остальном, вокруг те же враги, только не немецкие фашисты, а доморощенные сионисты в качестве заказчика на убийство России, орудие в их руках-жидва и прислуживающие им шабес-гои. Да ещё есть оглушённый-зазомбированный Русский народ, изучающий вместо своей истории БыдЛЯЦКИЕ выходки еврейских представителей шоу-бизнеса. Кстати, при Сталине патриотизм зашкаливал и ксюшисобчаки с борямимоисеевами народ не волновали. Так что Штирлицу было даже легче. Всё было почти ясно и понятно, тут, чисто конкректный враг Мюллер, а здесь своя, радистка Кэт.

Не надо держать ВВП за дурака! Получается, что про евреев Гитлера и Порошенко он понимает, что это враги, а евреев Берла Лазара и Чубайса он считает своими друзьями-единомышленниками? Ржунемогу! — как выражается теперешней молодёжь

Если бы П. имел достаточно сил и возможностей, то очень многих из его окружения постигла бы судьба Березовского и Ходорковского. Причём посадка на десять лет строго режима, была бы исключительно жестом царской милости и Русского Великодушия.

Только не надо волноваться, адреса и явки известны. Пусть теперь волнуются ОНИ.

Кагал это знает. Понимает, что заложник. Нервничает. Сильно. Очень сильно.

Потому и совершает ошибку за ошибкой.

Поговаривают, что "патриот" Дворкович во время ареста Улюкаева пытался дёрнуть в сторону исторической родины. Не случилось. Другие патриоты доходчиво объяснили ему, что он очень нужен России, и от него ждут великих деяний во благо Её.

Что касается нагадивших России беглецов, то можно напомнить про ледоруб в черепе Лейбы Давидовича и шарфик на шее Бориса Абрамовича.

Думается, что когда местный Кагал получил известие из Лондона, что "Боря всё!", многие из НИХ вздрогнули и сказали: "Ой!".