(О)травляющие (з)вуки – беспрепятственное поступление кодированной информации в подсознание человека

Достаточно отдалившись от места «битвы», отец Иоанн задумчиво произнёс:

– Надо же, какое необычное поколение: одни спортом занимаются, другие в цепях, как в кандалах.

– А что ты хотел? Спорт усиливает не только кровообращение. Он помогает человеку стать сильной, думающей личностью…

А те потому и в цепях, что сознание в кандалах. Ты слышал, какую они музыку слушают? Это же и есть самое настоящее «ОЗ».

– «ОЗ»? – удивлённо спросил отец Иоанн. – В смысле?

– Отравляющие звуки. Их активно используют заинтересованные лица, причём в отличие от отравляющих веществ, без объявления войны тому или иному государству. Ведь подобная музыка, «тяжёлый металл», – это те же акустические удары, направленные на максимальное увеличение разрушительной силы резонансных колебаний для организма.

Приплюсуй к этому эффект наложения информационной волны текста на звуковую.

Вот тебе и двойной удар – беспрепятственное поступление кодированной информации в подсознание человека.

А потом все удивляются, откуда у нас столько дебилов, суицидников, алкоголиков и наркоманов.

– Нет, ну допустим, что дебилами рождаются, а не становятся. Знаешь ли, в наш век генетической мутации, Чернобыля…

– Рождаются дебилами всего один-два процента. А девяносто процентов становятся ими вследствие всяких экспериментальных программ по воздействию психотропного оружия и массового зомбирования.

Людей превращают в стадо баранов, потому что бараны тупые, ими легче управлять.

Ты посмотри на Америку, кого она взрастила своей «демократией», мнимой «свободой», которой фактически там никогда и не было?

Тупых эгоистов с крайне ограниченными духовными потребностями. Массам людей внушали путём определённых программ, что они свободная нация.

А в действительности, манипулируя идеей свободы, заковали их сознание в кандалы и определили им идола – деньги, на которые они молятся и рабски поклоняются и по сей день…

Откуда пошла мода на рок-музыку, тяжёлый рок? Всё с той же «свободной» страны, где эти методы воздействия на массы уже идеально апробированы.

И дело даже не в самой Америке или какой-либо другой стране, а в той кучке негативных людей, стоящих у власти, которые запускают подобные отрицательные программы.

– Да уж, тотальное уничтожение человеческой личности – это будет посерьёзнее ядерных войн. – И, помолчав немного, отец Иоанн добавил: – А вот ты говорил, что подобная музыка имеет разрушающее действие на организм. Что ты имел в виду?

– Ну, если объяснять на грубом физическом уровне, то это выглядит так. Любой звук раскладывается на частоты, обертоны, шумы. Человеческий организм, в свою очередь, — сложная акустическая система, где каждый орган работает на своей частоте.

Так что при резонансе, то есть совпадении частот музыкальной композиции и собственных частот организма, происходит разрушение ткани.

Если же в композиции присутствуют диссонансы, резкий шум, то это вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и, соответственно, повышение артериального давления. Для гипертоников подобные воздействия могут оказаться смертельными.

Даже у тех, кто считает себя вполне здоровым, нарушается рефлекторная реакция, ухудшается работоспособность, то есть человек постепенно умственно деградирует и в конечном итоге теряет контроль над собой.

А если частота звуковых колебаний совпадает хотя бы с одной из частот мозга и соответственно центральной нервной системы, то это вообще чревато сложными психическими расстройствами, неконтролируемым поведением, вплоть до суицида.

– Ну, в общих чертах понятно. А конкретный пример?

– Ты что, решил вплотную заняться научным исследованием влияния звуковых колебаний на организм человека? – усмехнулся Сэнсэй.

– А почему бы и нет, – подыграл отец Иоанн, а потом уже серьёзнее добавил, делая своё любимое ударение на «о»: – Просто я думаю, для моих прихожан эта тема будет весьма актуальна и интересна. И вполне возможно, она поможет остепенить чад мирских, во тьме заблудших.

– Ну, разве что ради чад, – добродушно улыбнулся Сэнсэй. – Значит пример. – Он немного подумал.

– Хорошо. Не будем далеко ходить. Возьмём известные всему миру композиции более-менее агрессивного образца рок- и поп-музыки. Скажем, группа «Дип Пёпл», их знаменитая «Smoke on the water».

Частота основного ритма этой композиции скачет от двух до четырёх герц.При определённой громкости, в сорок-пятьдесят децибел, создаваемые вибрации уже вызывают чрезмерное возбуждение, вплоть до временной потери самоконтроля, а также агрессию либо по отношению к окружающим людям, либо к себе, порождая волну негативных внутренних эмоций.

Более того, у тех, кто уже предрасположен к нервным расстройствам (в том числе и подростки, глубоко переживающие эмоциональное потрясение своего возраста), равно как и у тех, кто уже страдает психическими заболеваниями, после неоднократного прослушивания подобной композиции начинаются нервные обострения, вплоть до срыва.

Особенно нервная система реагирует на шумовые призвуки, негармоничные обертоны. То есть, у человека начинают дрожать руки, теряется острота слуха, зрения. В крови резко повышается выброс гормонов и других веществ.

Или, к примеру, возьмём композицию группы «Битлз» «Helter Skelter». – Вано при этих словах встрепенулся так, словно Сэнсэй замахнулся на самое дорогое. – Так вот, даже у такой музыки, которая, несомненно, на первый взгляд кажется приятной и благозвучной, частота основного ритма шесть целых четыре десятых герца.

А подобная частота вибраций не менее опасна, поскольку может произойти резонанс частот грудной клетки и брюшной полости. Нарушается полноценное функционирование. Ткани, образно говоря, начинают «болеть». – Отец Иоанн удивлённо поднял брови.

– И даже более того, поскольку этот ритм по своей частоте близок к частоте семь герц, то есть одного из ритмов головного мозга, то существует вполне реальная угроза резонансного совпадения этих частот.

А следовательно – определённые нарушения функций мозга с частичным разрушением ткани, то есть формируется предрасположенность к клинической шизофрении.

Отец Иоанн при этих словах даже остановился, глядя на Сэнсэя в упор. А тот, увидев его ступор, улыбнулся.

– Это шутка, да? – спросил Вано.

– Почему шутка? Это истинная правда! Не веришь, сам покопайся в исследованиях акустиков.

– Издеваешься, да? Шизофрения, да? Знаешь же, что «Битлы» – моя любимая группа, и специально разнёс в пух и прах их песню! Изверг!

Они оба рассмеялись.

– Ну что я поделаю, если это факт, – развёл руками Сэнсэй.

– Нет, ну надо же, клиническая шизофрения, – никак не мог успокоиться отец Иоанн.

– Этот пример я привёл только лишь потому, чтобы ты, коль уже решил разобраться в этом вопросе серьёзно, учёл все нюансы музыкальных вибраций.

Причём беспристрастно, без эмоций, невзирая на то, что тебе нравится подобная музыка. Хочешь познать истину – стань на время объективным учёным.

– Удивить меня, конечно, чем-то сложно. Но ты меня просто заинтриговал своей «беспристрастностью».

Сэнсэй вновь таинственно улыбнулся.

– Хорошо. А что ты скажешь по поводу распевного чтения молитв церковного хора в храме? Ведь не надо быть учёным, чтобы наглядно увидеть, как этот процесс усиливает благотворное воздействие на молящихся.

– Безусловно. Ты совершенно верно подметил. Эти звуки именно усиливают воздействие. То есть та же форма воздействия на подсознание, только используемая во имя добра, а не зла.

И она, естественно, благотворно и успокаивающе действует на людей, настроенных на эту волну, поскольку создаёт слабые резонансные колебания, которые стимулируют мозговую активность, «массируя» различные мозговые центры.

И это относится к любой форме молитвы, какой бы то ни было веры, если эта молитва действительно имеет под собой основу искреннего обращения к Богу, с настоящей любовью.

– А что, бывает и не так?

– К сожалению. Особенно сейчас. Сам знаешь, сколько в последнее время появилось новоявленных сект и религий.

А те из них, кто выполняют конкретно программу психотронного воздействия, в текст молитвы вписывают определённые кодовые слова, возбуждающие в человеке материальное начало, мелодию трансформируют в необходимые звуковые колебания, вызывающие торможение определённых зон головного мозга.

- Вот тебе и рабы, – и помолчав, Сэнсэй с грустью произнёс: – Да, всё тот же камень преткновения. Всё та же вечная, неутолимая жажда власти индивидов над толпами…

Из этого состояния задумчивости его вывел поучительный тон отца Иоанна.

– Правильно. Поэтому люди и становятся рабами, так как истинную веру ищут в новых религиях, а не в традиционных. Настоящие молитвы и корни истинной веры надо искать в древности.

– Как сказать, – возразил Сэнсэй. – Корни истинной веры надо искать, в первую очередь, внутри себя. А насчёт древности и молитв, тут понимаешь, тоже палка о двух концах. Древность описывали историки, каждый из которых видел её со своей «колокольни».

Так же и с молитвами. Их сочиняли люди с разным внутренним миром и, соответственно, разными точками зрения на жизнь. У тех, кто был чище и выше в духовной любви к Богу, у тех и лучше были звуковые вибрации самого текста, значит и сильней сама молитва.

- Хотя, по сути, молитва, как и медитация, – это всего лишь инструмент, а чудо творит сила веры самого человека, поскольку всё в этом мире, и человек в частности, есть не что иное, как волновые процессы. И всё мироздание имеет единую волновую природу.

– Так-так-так, если можно, о «человеке в частности» поподробнее, – скороговоркой выпалил отец Иоанн, словно опасаясь, что Сэнсэй на этом предложении закончит интересующую его тему.

– Да пожалуйста! Человек – это сфокусированная волна…

– Слушай, я же тебе не академик физических наук, ты мне человеческим языком растолкуй, – перебил его отец Иоанн. – Чтоб, как говорится, «пробрало и дошло», – подчеркнул он шутливо своё «о».

– Ладно.

Пункт первый.

Что такое человеческий организм? Это природный механизм аккумулирования внешних вибраций, который воспринимает звуковые волны любого происхождения.

Пункт второй.

Что такое головной мозг? Это своеобразное передающе-принимающее устройство, работающее на различных частотах, как приёмник.

Пункт третий.

Что представляет собой само строение человеческого тела? Это три большие акустические зоны – купол черепной коробки, камера грудной клетки и брюшная полость, которые идеально соединены гибким позвоночником.

Кстати, такой своеобразной конструкцией человеческий скелет напоминает нечто вроде лютневого музыкального инструмента, – Сэнсэй выжидающе посмотрел на Вано и слегка насмешливо спросил: – Ну как, дошло?

– С образами особенно, – в шутку многозначительно подчеркнул тот.

– Прекрасно. Едем дальше. Человеческий организм, как в музыкальном оркестре, каждую секунду исполняет собственную мелодию. В нём есть определённый ритм дыхания, сердечных сокращений, пульсаций при ходьбе, беге, сне и так далее.

Всё это порождение «мелодии» связано с шумами мозга – биотоками альфа-, бета-, тета- и дельта-ритмами, а также с собственной частотой работы различных органов.

Причём каждому свойственно определённое число колебаний в секунду.

Периодически чередуется доминирующий ритм. Организм в основном работает в автономном режиме.

Но любую его «симфонию» может откорректировать и задать соответствующий тон («потухший» или «живой») главный аранжировщик, музыкант и композитор – сам человек, точнее сила его веры. Во что человек поверит, то и отразится в симфонии организма.

– А вот ты говорил, что слабые резонансные колебания стимулируют мозговую активность. Почему именно слабые?

– Потому что организм воспринимает слабые колебания как информацию, как руководство к действию. При сильных он как бы блокируется, а от акустических ударов – «болеет»...

Вот в Китае и Японии хорошо развито искусство музыкотерапии, которое заключается в умении вызвать нужный резонансный эффект в конкретном органе с помощью определённых отдельных звуков или же специально подобранной мелодии. В результате происходит оздоровление органа.

– Надо же! – восхищённо произнёс отец Иоанн.

– Более того, при помощи гармоничной музыкиможно не только оздоровить какой-то конкретный орган, но и улучшить общее самочувствие, поднять настроение, работоспособность или же, наоборот, расслабиться, снизить болевую чувствительность, нормализовать сон и многое другое.

Кстати, подобными оздоровительными свойствами наделена народная, а также классическая музыка, которая в совокупности своей позволяет обогатить внутренний мир человека и помогает задуматься о его духовной сущности.

– По поводу народной музыки… Недавно прочитал исследования, кажется болгарских учёных, что если в стране национальная музыка звучит меньше шестидесяти пяти процентов общего эфирного времени, происходит размывание национального менталитета.

– Всё правильно. Опять же в китайской натурфилософии – книге «Люйши чуньцю», написанной ещё в III веке до нашей эры, музыка рассматривается как символ цивилизации и порядка, привносимого в хаотичную среду для гармонизации общественной и внутренней жизни социума.

По воззрению автора, дисбаланс в общественной жизни и природе вызывается различными аномалиями в двух видах жизненной энергии: «инь» и «ян».

Их гармония достигается с помощью той же музыки, способной устранить хаос и установить космический порядок.

А, например, у ученика Сократа, древнегреческого философа Платона, та же идея рассматривается немного под другим углом: от того, какая, в каких ладах и ритмах звучит музыка в государстве, напрямую зависит его сила и мощь.

– Да уж, надо перечитать Платона, а то я на эти моменты как-то раньше не обращал внимания, – сказал отец Иоанн...

Отрывок из книги Анастасии Новых "Перекрестье. Исконный Шамбалы".

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