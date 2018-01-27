Олимпийское прозрение

Ну вот и случилось то, чего и надо было ожидать. Не всех наших олимпийских спортсменов, которые согласились выступать без флага Отечества, пригласили на этот праздник спорта. А они уже прогнулись, и ожидали, что им зачтётся согласие с унижением России. Ан не зачлось. И унижения продлились. Уже лично каждого. Как можно было так унизиться, и согласиться на участие в играх не по заявке своей страны, а по приглашению, которое изволит сделать, или не сделать сторона, уже унизившая Россию?

И теперь либерально настроенные господа, которые только что объясняли, что интересы спортсменов выше чести Родины, теперь возмущаются и называют это бандитизмом. А вы, что не знали с кем имеете дело? Или вы поверили в этот бред, что, чуть ли не сам Путин подменял мочу спортсменов на играх в Сочи? Поверили или нет, уже неважно, но своим согласием лишить олимпийскую команду Российского флага, вы признали правильность такого наказания своей Родины. А теперь вот вас, таких доверчивых и верующих в святость европейских ценностей, тоже ни за что наказали и просто не пригласили. И обжаловать-то нечего. Вас просто не пригласили. А вы уже всенародно огласили своё согласие быть приглашёнными. Уже и шею помыли и подвенечное платье справили, а в жёны так никто и не пригласил. Вот они вам и права человека, демократия и презумпция невиновности-всё то, чему вы так поклоняетесь, глядя на Запад.

Теперь остаётся интрига: поедут ли на игры те, кого всё же соизволили пригласить. Или будут участвовать разукомплектованными командами, теперь не только без флага, но и без своих лидеров. Участвовать, чтобы явно проиграть. Чтобы противники гордо заявляли, что они победили Россию на этих играх. Или всё же прозреют и поймут, что этот спорт, на самом деле, называется агрессия против России. И нельзя потакать его организаторам.

И, может быть, прозреют не только спортсмены. Например, наш министр финансов Силуанов, продолжает надувать "подушку безопасности", направляя, столь нужные в стране, деньги в активы США. И на вопрос о том, что будет, если США наложат на них арест, воскликнул: "Так это будет финансовый бандитизм". А чего от бандитов ожидать? Или он считает, что относительно других стран, активы которых они уже арестовывали, или их бандитские выходки с пробиркой в ООН, якобы, с иракским химоружием и, теперь, с олимпийскими играми-это только небольшие недоразумения? Тогда прочтите книгу или посмотрите фильм американского журналиста Оливера Стоуна "Нерассказанная история США”. И вы поймёте, что рекетёрство и бандитизм-это суть этой страны.Там он прямо говорит об этом. И его никто не пытается обвинить во лжи, потому что все факты он аргументирует документально. Но сегодня эта страна всё ещё рулит многими политическими, финансовыми и спортивными институтами мира. Это надо понимать и учитывать.

Надеюсь, что этот инцидент с российскими спортсменами принесёт мощное, олимпийское прозрение нашим либералам, любителям европейских ценностей.