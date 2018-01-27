Новости Украины и Новороссии 27 января 2018

Украинский экономист и блогер Виктор Скаршевский уличил президента страны Петра Порошенко во лжи.

В целом, это неудивительно: высшие должностные лица «незалежной» давно не гнушаются вешать лапшу на уши своих граждан. Однако данный случай стоит особняком: президент Украины умудрился солгать трижды за 20 секунд, причем сделал это в интервью американскому изданию Bloomberg.

«Президент Петр Порошенко, во вчерашнем интервью агентству Bloomberg, умудрился в течение 20 секунд трижды солгать.

Цитата: “Мы, первое украинское правительство, и я, первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня мы выполнили 80% взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ”.

Здесь три неправды:

1) В украинской истории сотрудничества с МВФ Украина несколько раз получала от 4 до 9 кредитных траншей от МВФ…

2) Украина по текущей программе EFF никогда “полностью” не выполняла взятых на себя обязательств. В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года черным по-белому написано (кстати, там стоит подпись Президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. Т.е. менее 30%, а не “полностью”.

3) Из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), т.е. 37%, что гораздо меньше заявленных Президентом 80%.

Спрашивается, зачем и с какой целью Президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?» — задает риторический вопрос Скаршевский на своей странице в соцсети.

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