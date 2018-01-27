Новости Украины и Новороссии 27 января 2018
- 10:33 На Порошенко у Трампа «не хватило времени».
- 10:06 Порошенко соврал три раза за 20 секунд в интервью Bloomberg.
- 08:52 «На пять с плюсом» оценил свободу слова на Украине Аваков.
- 08:29 «Циничная мерзость»: в Славянске украинские оккупанты уничтожили мемориальную табличку погибшим горожанам (ФОТО).
- 07:00 Волкер провалил на Украине все, что мог — мнение (ВИДЕО).
- 03:30 МИД Украины ответил на принятый в Польше закон о бандеровской идеологии.
- 02:30 Убийство Олеся Бузины заказал Аваков, — правозащитница (ВИДЕО 18+).
- 00:16 Встреча с Трaмпoм, польский прорыв и проч.
- Вчера 21:53 Сурков и Волкер обсудили Донбасс, — подробности.
На Порошенко у Трампа «не хватило времени»
Президент США Дональд Трамп не встретился с украинским лидером Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, так как ему не хватило на это времени.
Об этом на своей странице в Twitter написала журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан, сославшись на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон», — указывается в сообщении.
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Порошенко соврал три раза за 20 секунд в интервью Bloomberg
Украинский экономист и блогер Виктор Скаршевский уличил президента страны Петра Порошенко во лжи.
В целом, это неудивительно: высшие должностные лица «незалежной» давно не гнушаются вешать лапшу на уши своих граждан. Однако данный случай стоит особняком: президент Украины умудрился солгать трижды за 20 секунд, причем сделал это в интервью американскому изданию Bloomberg.
«Президент Петр Порошенко, во вчерашнем интервью агентству Bloomberg, умудрился в течение 20 секунд трижды солгать.
Цитата: “Мы, первое украинское правительство, и я, первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня мы выполнили 80% взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ”.
Здесь три неправды:
1) В украинской истории сотрудничества с МВФ Украина несколько раз получала от 4 до 9 кредитных траншей от МВФ…
2) Украина по текущей программе EFF никогда “полностью” не выполняла взятых на себя обязательств. В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года черным по-белому написано (кстати, там стоит подпись Президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. Т.е. менее 30%, а не “полностью”.
3) Из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), т.е. 37%, что гораздо меньше заявленных Президентом 80%.
Спрашивается, зачем и с какой целью Президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема?» — задает риторический вопрос Скаршевский на своей странице в соцсети.
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«На пять с плюсом» оценил свободу слова на Украине Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков оценил свободу слова в стране на «пять с плюсом».
Такую оценку он дал вчера, 16 января, на брифинге в Хмельницкой области, отвечая на вопрос журналиста.
«Я бы оценил на пять с плюсом», — уверенно заявил Аваков.
«Потому что есть свобода слова, но не всегда есть ответственность. Во всем мире есть проблемная ситуация — фейк-ньюс. Она есть и у нас», — попытался Аваков не отставать от мировых трендов, заданных Дональдом Трампом.
Посетовал и на локальные проблемы:
«У нас есть советская привычка, которая есть и у администраторов, — пытаться влиять на средства массовой информации, подавлять и корректировать. Но за эти годы, которые прошли, скажем, с 2005 года, думаю, что в Украине сложилась такая система, что свобода слова является ключевым приоритетом. И кто бы ни хотел ее задавить, то она присутствует».
«Но ведь с 2005 года до 2014-го были самые тёмные для Украины годы правления тирана Януковича, когда свободу слова буквально выжигали калёным железом», — мог бы спросить искушенный читатель.
А ещё словам Авакова и его оценке пять с плюсом рукоплещут российские журналисты, которых на Украину попросту не пускают, главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва, которого при помощи залога буквально вытащили из СИЗО, телеканалы «Интер» и NewsOne, независимые украинские журналисты Александр Мединский и Руслан Коцаба.
Олесь Бузина не рукоплещет, ведь его могильный камень — памятник свободе слова на Украине.
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«Циничная мерзость»: в Славянске украинские оккупанты уничтожили мемориальную табличку погибшим горожанам (ФОТО)
Оккупационные власти Славянска заменили мемориальную табличку, посвящённую памяти горожан, погибших в 2014 году от украинских снарядов во время осады города.
Текст на старой табличке был совершенно нейтральным: «Памяти мирных жителей Славянска, Николаевки и Славянского района, погибших в период боевых действий в период с апреля по июль 2014 г.»
Сейчас на табличке написано на украинском «Вечная память жителям Славянска и других городов Украины, погибшим вследствие оккупации российскими захватчиками и террористическими бандформированиями в апреле—июле 2014 г.»
Замена была произведена на днях.
Так пишется история, переписывается на наших глазах. Сотни тысяч людей помнят ту жуткую фото первой детской жертвы этой войны, когда мужчина несет на руках погибшую девочку Полину. Тот снимок облетел весь мир, стал первой каплей детской крови, тяжело и громко упавшей с руки украинского оккупанта. А сейчас «выясняется», что это были «российские захватчики».
Тогда, весной и летом 2014, когда Славянск был фактически в окружении украинской армии, даже циничным киевским властям не приходило в голову говорить о самообстрелах.
Вот как прокомментировал замену таблички военкор Александр Коц:
«Какая циничная мерзость, поменяли нейтральную табличку на „Вечная память жителям Славянская и других городов Украины, погибших в результате оккупации российскими захватчиками и террористическими бандформированиями в апреле—июле 2014 года».
В апреле—июле мирные жители Славянска и окрестных городков погибали исключительно от снарядов украинской артиллерии. Мы ежедневно ездили с волонтером с позывным „Дровосек“, собирая по три-пять тел. Каждый день. И хоронили их в день гибели. Потому что света не было — морг не работал».
Тогда Александр Коц и Дмитрий Стешин находились в осажденном городе почти с самого начала активных боевых действий. А те, кто табличку заменил, были как раз по другую сторону линии фронта.
Правда жива, пока мы помним о ней.
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Волкер провалил на Украине все, что мог — мнение (ВИДЕО)
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не сумел справиться с возложенной на него миссией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Чего мы ожидали от Волкера после принятия этого закона [„о реинтеграции Донбасса“]? Волкер провалил все, что можно. По-моему, единственный вопрос, который может быть успешно реализован, — это вопрос поставок американских вооружений и военного снаряжения. Это вполне объяснимо, учитывая то, что Волкер в прошлом старший помощник лоббистской фирмы BGR, которая лоббирует интересы [производителей] противотанковых ракет Javelin», — сказал политолог.
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МИД Украины ответил на принятый в Польше закон о бандеровской идеологии
МИД Украины прокомментировал закон Польши о бандеровской идеологии стандартным словесным клише «обеспокоены».
Кроме того, в МИДе заявили: «досадно, что украинская тематика в который раз используется во внутренней политике Польши, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться».
Украинский МИД также попенял польскому сейму на «некорректное использование в официальном документе республики Польша названия части территории современной Украины», не указав, о какой именно территории идет речь.
По-видимому, речь идет о Волыни, которая в новом законе поляков встречается исключительно в словосочетании «геноцид в Волыни». При этом министерство напомнило, что Украина тоже очень пострадала от фашизма, поэтому неэтично «изображать украинцев исключительно как «преступных националистов» и «коллаборционистов третьего рейха».
В МИДе Украины надеятся, что польские парламентарии «проявят политическую мудрость в вопросах, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений». Как именно поляки должны «проявить мудрость» — отменить новый закон, переписать упоминание о Волынской резне или еще как-нибудь — в ведомстве не уточнили.
Как ранее сообщала «Русская Весна», депутаты польского сейма приняли законопроект о запрете пропаганды бандеровской идеологии.
Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом. За отрицание преступлений бандеровцев предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.
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Убийство Олеся Бузины заказал Аваков, — правозащитница (ВИДЕО 18+)
Убийство украинского журналиста Олеся Бузины заказал глава МВД Арсен Аваков.
Об этом в эфире интернет-канала «Арбитраж» заявила известная украинская правозащитница Татьяна Монтян.
По ее словам, Аваков хотел таким образом взять под контроль неонацистские группировки.
«Заказчик Аваков, что тут искать-то?! Он хотел подставить нациков, чтобы держать их на цепи. Но „факир был пьян, и фокус не удался“, — так иногда бывает. Те, кто убил Бузину, уже давно сами мертвы. А у этих алиби. „Ведут“ всех нациков, они все подконтрольные шавки. Это же очень полезные бультерьеры, их можно натравить на кого угодно. С14 вообще не скрывают, что они шавки СБУ, они этим гордятся», — сказала Монтян.
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Встреча с Трaмпoм, польский прорыв и проч
Когда ты думаешь, что твой президент – нелепый…
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Сурков и Волкер обсудили Донбасс, — подробности
Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не смогли прийти к единому мнению по украинскому закону о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Интерфакс».
«Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», — сказал источник.
Это уже четвертая встреча Суркова и Волкера. Предыдущая состоялась в ноябре 2017 года в Белграде.
Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой 18 января. В нем Россия признается «страной-оккупантом», на нее возлагается ответственность за «моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления».
Но так как против закона выступили депутаты от «Оппозиционного блока», парламент Украины должен повторно рассмотреть закон, после чего он будет направлен на подпись президенту.
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