Как воспитать воина. Вред патриотического воспитания (Познавательное ТВ, Геннадий Чеурин)

Геннадий Чеурин: Как воспитать воина. Вред патриотического воспитания.

Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сайт Геннадия Чеурина: http://самоспасение.рф

Содержание:

0:00:00 – насколько полезен патриотизм

0:04:05 – три вида патриотического воспитания

0:05:30 – суть русского воина

0:09:05 – начальник всегда прав?

0:12:40 – вред военно-патриотического воспитания

0:17:29 – патриотическое воспитание для девочек

0:21:53 – рекламный запрет

0:33:42 – честь воина

0:38:15 – что такое нравственность?

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Источник: www.youtube.com