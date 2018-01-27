Как воспитать воина. Вред патриотического воспитания (Познавательное ТВ, Геннадий Чеурин)
Геннадий Чеурин: Как воспитать воина. Вред патриотического воспитания.
Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сайт Геннадия Чеурина: http://самоспасение.рф
Содержание:
0:00:00 – насколько полезен патриотизм
0:04:05 – три вида патриотического воспитания
0:05:30 – суть русского воина
0:09:05 – начальник всегда прав?
0:12:40 – вред военно-патриотического воспитания
0:17:29 – патриотическое воспитание для девочек
0:21:53 – рекламный запрет
0:33:42 – честь воина
0:38:15 – что такое нравственность?
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Источник: www.youtube.com
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