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Как воспитать воина. Вред патриотического воспитания (Познавательное ТВ, Геннадий Чеурин)

22:54. 27 января 2018 Просмотров - 63 2 коммент. Опубликовал:

Геннадий Чеурин: Как воспитать воина. Вред патриотического воспитания.
Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сайт Геннадия Чеурина: http://самоспасение.рф
Содержание:
0:00:00 – насколько полезен патриотизм
0:04:05 – три вида патриотического воспитания
0:05:30 – суть русского воина
0:09:05 – начальник всегда прав?
0:12:40 – вред военно-патриотического воспитания
0:17:29 – патриотическое воспитание для девочек
0:21:53 – рекламный запрет
0:33:42 – честь воина
0:38:15 – что такое нравственность?
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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