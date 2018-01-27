Графоману-поэту (стих)

Графоманский божок мне мешает писать -

Вечно лезет настойчиво с тылу:

Принуждает любою ценой набросать

Хоть две строчки рифмованных с пылу.

Я признаюсь вам честно – не верю в него,

Но бывает такие сюжеты

Он мне шепчет на ухо, а мне всё равно:

Не слагаю по ним я куплеты.

Может, если б послушал божка я того,

И не верил в плохие приметы,

То одно бы хоть сердце уже расцвело

Под влияньем стихов моих спетых.

Святослав Преображенский январь 2018