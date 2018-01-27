Графоману-поэту (стих)
10:15. 27 января 2018 Просмотров - 131 4 коммент. Опубликовал: Oblichitel
Графоманский божок мне мешает писать -
Вечно лезет настойчиво с тылу:
Принуждает любою ценой набросать
Хоть две строчки рифмованных с пылу.
Я признаюсь вам честно – не верю в него,
Но бывает такие сюжеты
Он мне шепчет на ухо, а мне всё равно:
Не слагаю по ним я куплеты.
Может, если б послушал божка я того,
И не верил в плохие приметы,
То одно бы хоть сердце уже расцвело
Под влияньем стихов моих спетых.
Святослав Преображенский январь 2018
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Кто ж Вам мешает писать, ради Бога! Но зачем публиковаться? У Маяковского есть отличное выражение: “Отстоялось словом”. Дайте своим графомундиям отстояться. Куда спешить? Может, лет через 10 ещё что-нибудь из написанного сегодня и покажется важным. Тогда и печатайте.
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Маяковский – не авторитет,
Но “отстоялась словом” – это в точку!
Вашей “графомундии”: привет!
А моей же: дайте всё ж дорожку..! :)
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Вам, Oblichitel, для развития поэтического таланта пора перебираться жить на природу, за город, на дачу, Канатчикову дачу! Там вас поймут, отмоют, оденут, накормят, спать положат! В общем там для вас там будет рай, а то здесь сердитые дядьки с топорами бегают, зашибут не нароком!
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→ Вьеха
→ Х’Ариец
Не нравится не читайте. Написано же “(стих)”. Нет всё равно заходят и гадят.