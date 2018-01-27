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Графоману-поэту (стих)

10:15. 27 января 2018 Просмотров - 131 4 коммент. Опубликовал:

Графоманский божок мне мешает писать -

Вечно лезет настойчиво с тылу:

Принуждает любою ценой набросать

Хоть две строчки рифмованных с пылу.

 

Я признаюсь вам честно – не верю в него,

Но бывает такие сюжеты

Он мне шепчет на ухо, а мне всё равно:

Не слагаю по ним я куплеты.

 

Может, если б послушал божка я того,

И не верил в плохие приметы,

То одно бы хоть сердце уже расцвело

Под влияньем стихов моих спетых.

 

Святослав Преображенский     январь 2018

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4 коммент.»

  • 16290 10638
    Вьеха 27 января 2018 в 10:42 Ссылка Пометить
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    Кто ж Вам мешает писать, ради Бога! Но зачем публиковаться? У Маяковского есть отличное выражение: “Отстоялось словом”. Дайте своим графомундиям отстояться. Куда спешить? Может, лет через 10 ещё что-нибудь из написанного сегодня и покажется важным. Тогда и печатайте.

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    • 4055 1587
      Oblichitel Вьеха 27 января 2018 в 12:14 Ссылка Пометить
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      Маяковский – не авторитет,
      Но “отстоялась словом” – это в точку!
      Вашей “графомундии”: привет!
      А моей же: дайте всё ж дорожку..! :)

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  • 3097 1343
    Х'Ариец 27 января 2018 в 10:53 Ссылка Пометить
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    Вам, Oblichitel, для развития поэтического таланта пора перебираться жить на природу, за город, на дачу, Канатчикову дачу! Там вас поймут, отмоют, оденут, накормят, спать положат! В общем там для вас там будет рай, а то здесь сердитые дядьки с топорами бегают, зашибут не нароком!

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  • 396 98
    Павел 27 января 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
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    → Вьеха
    → Х’Ариец
    Не нравится не читайте. Написано же “(стих)”. Нет всё равно заходят и гадят.

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