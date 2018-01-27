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Дебаты И.Стрелкова и В.Боглаева: поддержать ли Грудинина? Думайте сами.

11:11. 27 января 2018 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал:

В студии Максима Калашникова – глава Комитета 25 января/РОНД Игорь Стрелков и директор Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) Владимир Боглаев. Избранные в Совет народных лидеров осенью 2017-го.
- Об остроте момента в РФ: жить по-прежнему уже нельзя.
- Выполняет ли Павел Грудинин функцию единого кандидата красных и национал-патриотов?
- Грудинин как транслятор народного сигнала в Кремль – мы не хотим так жить.
- Почему Совет народных лидеров отстранен от избирательной кампании П.Грудинина? И почему она такая беззубая?
- Что можно сделать для широкой поддержки Грудинина?

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