Дебаты И.Стрелкова и В.Боглаева: поддержать ли Грудинина? Думайте сами.

В студии Максима Калашникова – глава Комитета 25 января/РОНД Игорь Стрелков и директор Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ) Владимир Боглаев. Избранные в Совет народных лидеров осенью 2017-го.

- Об остроте момента в РФ: жить по-прежнему уже нельзя.

- Выполняет ли Павел Грудинин функцию единого кандидата красных и национал-патриотов?

- Грудинин как транслятор народного сигнала в Кремль – мы не хотим так жить.

- Почему Совет народных лидеров отстранен от избирательной кампании П.Грудинина? И почему она такая беззубая?

- Что можно сделать для широкой поддержки Грудинина?