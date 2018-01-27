“Богатеет лишь крошечная прослойка людей”.
Грудинин жестко ответил вице-премьеру России
Грудинин практически сразу же уличает высокопоставленного чиновника если не во лжи, то в странном трактовании имеющихся реалий.
И он прав.
"По причине отсутствия социальной ответственности крупного олигархического бизнеса Россия вновь вышла в мировые лидеры по приросту сверхбогатых. Напомню, что в 2001 году насчитывалось 7 долларовых миллиардеров. За 18 лет эта цифра увеличилась почти в 14 раз, к 2016 году их стало уже 96"
Опять Грудинин бьет белке в глаз. Его слова очень легко проверить и понять, что он - прав.
Количество очень богатых людей у нас в стране и правда растет намного более быстрыми темпами, чем благосостояние обычного народа.
Это очень печально.
"В то время как доходы населения падают четвертый год подряд, богатые продолжают наращивать состояние. При этом богатеет лишь крошечная прослойка – всего каких-то 0,1%, сконцентрировавшая в своих руках основные богатства страны"
Павел говорит суровую правду, которую вы не услышите по ТВ.
Может, где-то он играет цифрами в свою пользу, но ведь каждый понимает, что по сути то он прав. Все мы видим, как живут люди вокруг.
И это красноречивее любой статистики.
"Считаю, что малоимущие должны быть освобождены от уплаты подоходного налога. Богатые же, напротив, должны платить от 35 до 50% своих доходов, как это делают все развитые страны мира, куда стремятся попасть российские олигархи"
Не забывайте, что все-таки Павел - кандидат в президенты и ему нужно как-то завоевывать любовь людей. Поэтому в его тексте обязан был пункт, что-то обещающий и сулящий людям хорошее.
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https://www.youtube.com/watch?v=LxOSDjMYWN8
С этим видео полностью согласен.
Тема знакомая, у меня вообще сотрудник ПФ в суд принес декларацию (КОПИЮ в суд) якобы поданной мной с липовой моей подписью. На основании представленных ПФ “не опровержимых доказательств” суд вынес положительное решение для ПФ.