“Богатеет лишь крошечная прослойка людей”.

Грудинин жестко ответил вице-премьеру России

Чем ближе выборы - тем больше Павел Грудинин начинает сам общаться с народом. Завел аккаунт в твиттере, Ходит на встречи с избирателями, а теперь, чтобы лучше донести до электората свои мысли, пишет стать на сайте КПРФ.

Недавно под его удар попал вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, который на экономическом форуме в Давосе всем рассказывал, что олигархов в России нет и девяностые окончательно канули в лету.

Глава совхоза имени Ленина с этим не согласен и выпустил жесткий текст, главные моменты которого мы вам сейчас и покажем.

"Что мы видим в России?

Олигархи покупают зарубежные футбольные и баскетбольные клубы, вкладывают средства в самые роскошные яхты и дворцы, вывозят наличные в чемоданах во Францию и скупают там элитную недвижимость. Неужели правительство этого не замечает? "