Многодетные семьи — это повод для защиты, получения хорошего жилья? Или отличная мишень для тех, кто норовит изымать детей?

По поводу «ювенального беспредела» получаю сигналы каждый день. В том числе, пытаются отнять ребятишек у самых благостных родителей, например, в семьях священников. О конкретных историях расскажу в ближайшее время, и, уверен, добьемся справедливости.

Уже написал запросы в связи с дикой новостью из Екатеринбурга. В Чкаловском районе города ребенку из многодетной семьи запретили обедать с одноклассниками за одним столом. Ранее ему предоставлялось льготное питание, поскольку его семья была признана многодетной. Потом почему-то она этот статус утратила, и в результате ему вообще запретили садиться обедать в столовой. Будем разбираться, но, увы, ясно: пока многодетность — это крест.

Нужен закон об особой защите многодетных семей и их правах, и я намерен таковой внести.

Конечно, есть обстоятельства, которые обнадеживают. В 2014 году страна впервые с 1991 года вышла на естественный прирост населения, составивший 25 тысяч человек. Прирост народа — это благо. Полностью поддерживаю и выплату 10 000 рублей за рождение ребенка.

Но платить нужно не до полутора лет, а хотя бы до трех, а желательно и до школы. Вдобавок люди не уверены в завтрашнем дне. Какое образование не получишь, какую карьеру не сделаешь — всё ненадежно. Поэтому вполне логично в деревнях рождаемость выше, там люди живут на земле, а не подвешены над неизвестностью, как в городе. Люди должны чувствовать вовлеченность в большой проект, чувствовать собственную значимость в общем деле вместо отчаяния и отчужденности от «элитки». Человек должен быть уверен, что не ляжет голодным спать, не останется без крыши над головой. Дети должны быть обеспечены питанием, местом в детском саду, школе, поликлинике. Родители должны иметь возможность всегда взять отпуск по уходу за ребенком, больничный. Необходимо гарантированное право на отдых. Люди должны иметь возможность «зарядить батарейки», а не крутиться на износ в постоянном страхе потерять то немногое, что имели.

И наконец, предлагаю чиновникам отказаться от бездушного отношения к обществу и народу. Страна разнообразная и сложная. Необходим дифференцированный подход в выплате пособий, назначении льгот. Например, в регионах, где плохая рождаемость, надо изо всех сил поощрять появление третьего ребенка.

Красноречивее всего цифры. Они сильнее любых призывов, уговоров и рассуждений.

Итак, если посмотреть статистику за 2016 год, хорошие демографические показатели дает Северный Кавказ. Там больше всего рождаемость (Чечня — 21,13 на 1000, Ингушетия — 16,95, Дагестан — 23,30), там же низкая убыль (Чечня — 4,69, Ингушетия — 3,24, Дагестан — 5,14).

Но в 45 регионах России наблюдалась убыль. Вымирает заповедная русская провинция. Хуже всего в Центральной России и на Северо-Западе.

Судя по всему, такой смертности нет ни в одной стране мира, как в Тверской области, или в Костромской, или в Вологодской!

В отдельных регионах у нас смертность в полтора раза выше, чем в африканских странах, где нет доступа к чистой воде, никакой медицины, одни инфекции, военные конфликты, отсутствует государственность.

Тверская область: смертность — 17,69.

Нигер: 12,1 (как Алтайский край).

Мали: 12,6.

Замбия: 12,4

Сомали: 13,3 (как в Челябинской области).

Всё это повод серьезно призадуматься. Что-то обнадеживает, а что-то заставляет понять: если не предпринять решительных действий для поддержки людей в тех местах, где не хотят рожать и массово умирают, мы потеряем себя.