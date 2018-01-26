Юрий Болдырев: Олигархов надо раскулачить за пять лет

В России больше нет олигархов. Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью Bloomberg TV высказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Это образ 1990-х годов. Сейчас у нас — хорошие, работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес», — сказал член российского правительства.

Столь смелое заявление чиновника вызвало шквал возмущения в Рунете.

«В СССР не было секса, в России — олигархов», пишет один. «Дворкович прав. Почти все олигархи получили гражданство Британии, Мальты, Швейцарии, Франции и т. д.», иронизирует другой. «Социально ответственный бизнесмен, член СФ Керимов скупил недвижимость на Лазурном берегу исключительно для беднейших россиян», напоминает третий.

Возможно, это была неуклюжая попытка вице-премьера «отмазать» на Западе социально близких к себе россиян. По информации агентства Bloomberg, некоторые российские бизнесмены пытались заручиться помощью экс-чиновников Минфина и Госдепа США, чтобы не попасть в санкционный список, который будет опубликован уже в феврале.

Так или иначе, у большинства российских граждан по поводу олигархов другое мнение. По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, россияне считают, что нувориши «каким-то непонятным способом поучаствовали в приватизации и захапали себе огромные, дорогостоящие куски того, что раньше называлось общенародной собственностью».

«Таких олигархов, конечно, никто не любит и считает, что быть их не должно, а прихваченную собственность надо вернуть государству», — пояснил социолог.

Отметим, что даже участники форума в Давосе, имеющие репутацию «акул капитализма», поняли, что справедливость является важнейшим фактором устойчивого развития любой страны. В этом году там представили новый показатель — индекс инклюзивного развития, включающий помимо традиционного объема ВВП данные об имущественном расслоении общества.

По этому показателю Россия скатилась с 9-го на 19-е место среди развивающихся стран.

Экономист Юрий Болдырев не согласен с Дворковичем и предлагает перераспределение богатств от олигархов в пользу остального населения.

— Если Дворкович считает позитивом и достижением то, что люди ограбившие Россию, при потакании нынешней власти, массово приобретают сейчас мальтийское и прочее зарубежное гражданство, то он полностью неадекватен. Ведь эти люди покинули страну вместе с наворованными деньгами.

Есть внятная и однозначная цифра. По данным ЦБ, за последние 17 лет из России вывезено 750 млрд. долларов. В этих условиях обсуждать, остались ли олигархи в стране или они выехали вместе с этими деньгами, даже неинтересно.

Обсуждать надо один единственный вопрос: как вернуть в страну эти 750 млрд. долларов. А вместе с олигархами или без них, с олигархами живыми или как в анекдоте «хоть тушкой, хоть чучелом» — это вопрос уже второй.

«СП»: — А может быть, Дворкович имеет ввиду, что сверхбогатые теперь не влияют на власть?

— А кто же тогда другой влияет на власть? Лжепатриоты пытаются нам объяснить, что у президента недостаточно полномочий. Они говорят, смотрите, он вынужден, олигархи давят, давайте ему дадим еще в пять раз больше полномочий. Так что, нам достаточно сменить президента и все станет отлично? Это все игры, не имеющие отношения к реальности.

А реальность в том, что есть единый олигархический режим во главе с нынешним президентом. Этот режим и вывез упомянутые 750 млн. долларов. Кстати, по данным независимых аналитиков, цифра больше — 1−1,5 трлн. долларов. Вот в чем суть. Все остальное не имеет никакого значения. Это интегральный показатель. Из страны методично выдавливаются соки.

В некоторые годы объем вывезенного из страны капитала составлял почти половину всех расходов федерального бюджета. Где-то 42−47%. Вот масштаб катастрофы! Не ввоз, а вывоз средств из страны. Это суммарный баланс. А ведь эти средства могли быть потрачены на здравоохранение, образование, науку, культуру, развитие, вообще на жизнь.

«СП»: — Интересно, что даже в Давосе в качестве показателя экономического развития страны предложили использовать не рост ВВП, как раньше, а «индекс инклюзивного развития», учитывающий, среди прочего, неравенство. То есть справедливость распределения национального богатства признана важной для оценки реального положения дел…

— По ряду причин я противник использования показателя ВВП как универсального показателя развития страны.

Первая причина — ВВП можно накрутить. Например, с помощью перевода медицины в платные услуги. Это развитие или деградация? Конечно, деградация! Но по показателю ВВП она выдается за развитие. Можно вообще перевести все функции государства на аутсорсинг, вплоть до выкупа у государства своих фундаментальных прав. Вроде права водить машину или права собственности на дом или землю. И все это приведет к росту ВВП. То есть использование в качестве показателя развития ВВП провоцирует его накручивание на пустом месте.

Вторую причину поясню на своем примере. В 1995 году, будучи высокопоставленным госслужащим, я имел служебный мобильный телефон, который стоил 5 тысяч долларов. А сейчас лучший телефон стоит 10 долларов. Говорит ли это о том, что в Японии или Китае, где делают эти телефоны, стагнация? Или эти страны, напротив, фантастически быстро развиваются? Конечно, второе. Просто масштаб технического прогресса таков, что продукция в денежном выражении дешевеет. Но развитие-то при этом происходит. Причем со страшной скоростью.

Показатель ВВП это никак не учитывает. Он выравнивает стремительное развитие Японии и, к сожалению, абсолютную стагнацию России. Если цена на нефть повысится на мировом рынке, вырастет и ВВП.

И третий фактор, связан как раз с неравенством. Это уже фактор социального развития или деградации. Я приветствую подход, при котором оценивается не только совокупное богатство, но и его распределение. Если в России порядка 90% национального богатства сконцентрировано в руках 10% населения, а всего 30 лет назад этого не было, то надо признать, что за это время произошла фантастическая социальная деградация.

«СП»: — Это такой неутешительный диагноз, но что нужно сделать?

— В связи с этим стране нужно ставить перед собой очень ясные социальные цели. Они должны звучать примерно так: в течение пяти лет перераспределить как минимум половину из того, что сейчас принадлежит этим 10% богатых среди оставшихся 90%. К тому же понятно, что вывоз капитала за рубеж осуществляют не эти 90%, а те 10, которым принадлежит почти все.

Если мы хотим, чтобы больше средств оставалось в стране, надо срочно найти способ законно, легально, обосновано, справедливо, перераспределить эту половину, о которой я сказал. Сделать это рационально, чтобы это способствовало не иждивенчеству, а эффективному труду. Ликвидировать так называемое избыточное неравенство, которое ведет не к стимулированию труда, а к апатии большинства. К представлению, что на трудах праведных не построишь палат каменных. А нам-то нужно неравенство только в тех пределах, в которых оно стимулирует труд. Если мы хотим развиваться.

Поэтому подход, высказанный в Давосе, правильный. Хотя и недостаточный. Нужно еще включать параметры, которые характеризовали бы долю высокотехнологичной продукции во всем ВВП, а также господствующий характер труда. Стоят ли люди у конвейера или бездумно машут лопатой или обслуживают высокотехнологичное производства. Это ключевой показатель, ведь люди проводят на работе треть жизни.

Вот у вас, Сергей, интересная, творческая работа?

«СП»: — Я считаю, что да.

— Так вот, интегральная характеристика — какая доля населения занята такой же интересной творческой работой как вы, не отупляющей, не оболванивающей, а позволяющей развиваться, а какая часть вынуждена, условно говоря, «брать больше, кидать дальше», или какая часть могла бы заниматься творчеством, но по заказу олигархата клевещет на противников режима — это характеризует не только моральный климат, но и уровень социального развития общества.

Слова Дворковича выглядят как идеологическая декларация, — рассуждает директор Института глобализации и социальных движений, политолог Борис Кагарлицкий. — Вы можете ее принимать, можете не принимать, но это не имеет отношения к реальности. Это не аналитический вывод, основанный на знаниях. Смысл заявления в том, что у нас все хорошо.

«СП»: — Какие этапы прошел в своем развитии российский бизнес? С чего начал и к чему пришел?

— В первой половине 2000-х годов российский капитализм определенным образом эволюционировал. Он развивался и превращался из чисто олигархического, полубандитсткого, в корпоративный. Если раньше был произвол нескольких олигархов, то потом сформировалась полноценная структура с отделами, специализацией, иерархией, большим количеством специалистов, с внятной стратегией развития бизнеса. Не обязательно эта стратегия была выгодна стране, но она была. О том, как поднять отечественную промышленность они, конечно, не думали. А уж о социальной ответственности вообще речь не шла. Просто бизнес перестал строиться по принципу набега и грабежа.

По этой причине, несмотря на экономическую стабилизацию, деградация промышленности и наукоемких отраслей продолжались. То есть, в сравнении с 1990-ми российский капитализм стал менее олигархическим, но говорить о социальной ответственности бизнеса даже язык не поворачивается. Достаточно посмотреть на уровень неравенства в стране или, например, структуру оплаты труда в корпорациях. Там социальной ответственностью даже не пахнет.

К тому же в последние 7−8 лет появилась тенденция к реолигархизации экономики. Все больше заметно влияние конкретных семей, группировок, сложившихся по принципу личной взаимопомощи, дружбы и политического влияния. Бизнес стал вновь извлекать выгоды от близости к власти. То есть наметившийся прогресс в этой сфере сменился на регресс.

Представитель движения «Отобрать и поделить» Александр Аверинапеллирует к цифрам.

— Говорить о социально ответственном бизнесе в стране с плоской налоговой шкалой и ставкой в 13%, одной из самых низких в мире, способен только человек с хорошим чувством юмора. Я рад, что у господина Дворковича с юмором все прекрасно.

Пару слов о наших работящих бизнесменах. Согласно данным журнала Forbes, совокупное состояние 200 крупнейших бизнесменов России выросло за год на 28% - с 360 до 460 миллиардов долларов. Хорошо потрудились бизнесмены.

В то же время уровень бедности в России продолжает расти, 19 миллионов человек получают доход ниже прожиточного минимума — 11 тысяч рублей в месяц. Видимо, народ в России не столь усердно работает, по крайней мере, по сравнению с крупнейшими бизнесменами.

Фигурантов российского списка Forbes можно называть олигархами, можно работящими бизнесменами, да хоть светлыми эльфами. Это не изменит того простого факта, что менее 1% граждан России контролируют более 71% национальных богатств.