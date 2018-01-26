Влияние современной популярной музыки на человека

Лишь музыки серебряные звуки,



снимают, как рукой, мою печаль.



Шекспир, “Ромео и Джульетта”

Наверное многие из вас замечали влияние музыки на себе, но как-то не придавали этому значения.

Вспомните, как услышали когда-то популярную не замысловатую песенку, начинали буквально напевать её себе под нос, просто услышав знакомые нотки, где-нибудь в общественном транспорте.

Современная популярная музыка не блещет текстами песен, как правило – это набор незамысловатых фраз.

Музыкальное сопровождение данных текстов, похоже до безобразия, это как правило ритмичное повторение барабанов, плюс другие инструменты.

А нам как известно еще шаманы использовали ритмичное постукивание в свои барабаны (камлание) для того чтобы войти в транс или ввести других в транс.

А когда человек в трансе сознание не контролирует, то что человеку говорят и это все идет сразу в подсознание, минуя критическую оценку сознания.

Для того, чтобы шаману легче было ввести человека в транс использовали табак.

Одурманенный табаком человек под ритмичное постукивание шамана еще быстрее впадал в транс.

Клубы, где любит «тусить» молодежь, оснащена и современной светотехникой, все моргает и крутится, всюду из колонок доносится громкое «бацканье», внимание молодых людей и так рассеяно, а тут еще и одурманивающие напитки, а иногда это и синтетические наркотики.

Думаю понятно, что от такого влияния музыки ничего хорошего ждать не стоит. Тут присутствуют все элементы используемые при зомбировании.

Вот вам и пример влияния современной популярной музыки на человека.

И не стоит забывать историю, когда в фашисткой Германии огромному количеству людей перед выступлением Гитлера проигрывали возбуждающие марши.

Этим и объясняется гипнотический талант Гитлера. После такой обработки немцы были готовы воевать со всем миром.

Влияние музыки на интеллектуальные способности человека

Психологами совместно с неврологами выполнялся следующий эксперимент.

Отбирали кандидатов и регистрировали деятельность мозга до и после прослушивания современной популярной музыки.



Кроме того использовались тесты на запоминание, просили запомнить 20 слов.



Во время прослушивания сборников популярных песен оказалось весьма заметным резкое снижение числа активных точек в правом полушарии и небольшое уменьшение активных точек в левом.



Тест с запоминанием после прослушивания музыки, давался значительно труднее, чем до прослушивания.



Испытуемые только через час вернулись к нормальному состоянию. Вывод: негативный результат влияния популярной музыки очевиден.

Влияние рок-музыки на человека

Не только одна популярная музыка негативно влияет на человека, это еще и тяжелый рок. Тут тоже используется и ритм, частота чередования света, громкость.

Переизбыток высоких или низких частот серьезно травмируют мозг.

Американский ученый-медик Дэвид Элкин доказал, что пронзительный звук большой громкости способствует сворачиванию белка (сырое яйцо, положенное перед громкоговорителем на одном из концертов, через три часа превратилось «сваренным» всмятку).

Мощность на рок концертах с каждым годом только растет и уже давно перешло за 20 тысяч ватт.

Музыканты и певцы на данных выступлениях одеты как правило вызывающе и угнетающе (подражание слугам сатаны), все их поведение только и делает что насаждает насилие плюс тексты песен, особенно зарубежных исполнителей, которые прямо призывают к насилию и восхваляют сатану.

Вы наверное замечали как подростки после концертов рок-группы выходили на улицы и нередко крушили, ломали, что попало под руки. В Америке зафиксировали, что с приходом рок-музыки возросли случаи суицида.

Hаl Ziеglеr, один из первых распространителей рок-музыки, писал еще в 50-ых годах:

“Я понял, что эта музыка проникает в молодежь потому, что её ритм совпадает с ритмами в их организме.

Я знал, что никто и ничто не сможет вышибить эту музыку из них…

Они будут ее носить в себе всю свою жизнь”

(журнал Lifе, 28 июня 1968).

Влияние музыки на растения

Уже не раз проводились данные эксперименты. Брались одинаковые семена, сажались в одинаковые условия, словом было соблюдено все, что могло отразиться на их росте.

Первую группу семян помещали под 3-х часовое воздействие тяжелого рока

Вторую группу семян под «попсовую» музыку на то же самое время.

Третья группа семян под классику, музыка Баха на 3 часа.

Спустя определенное время, когда семена взошли и подросли, выяснилось, что самые маленькие растения это в первой группе, потом во второй и самые высокие и здоровые в третье группе.

Подобные эксперименты проводились не раз, и на других растениях и оценивали плоды растений. Везде было замечено негативное влияние тяжелой и популярной музыки.

Влияние классической музыки на организм человека

Вот рекомендации по использованию музыки для лечения некоторых заболеваний:

Для стабилизации и активизации деятельности мозга подходят произведения Моцарта. Это могут быть первые и третьи части из фортепианных сонат и концертов, «Рондо»из «Маленькой ночной серенады».



От головной боли спасет полонез Огинского, «Венгерская рапсодия» Листа, «Фиделио» Бетховена.



Бессонницу можно вылечить сюитой «Пер Гюнт» Грига, «Грустный вальс» Сибелиуса, пьесами Чайковского.



Гипертоникам полезно слушать «Ноктюрн ре-минор» Шопена, «Свадебный марш» Мендельсона и «Концерт ре-минор» для скрипки Баха.



Приятная музыка благотворно действует и на кровь. Любимая мелодия вызывает увеличение в крови лимфоцитов, организму становится легче бороться с болезнями.



Прослушивание классики помогает легкому запоминанию информации.

По материалам: russlav.ru

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