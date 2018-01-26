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Сводки от ополчения Новороссии 26 января 2018

15:03. 26 января 2018 Просмотров - 564 Нет комментариев Опубликовал:

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Сотрудник «штаба АТО» продал властям ЛНР сведения о сотрудничестве НАТО и ВСУ и список инструкторов

Сотрудник «штаба АТО» продал властям ЛНР сведения о сотрудничестве НАТО и ВСУ и список инструкторов | Русская весна

Сотрудник украинского «штаба АТО» продал МВД ЛНР информацию о планах совместных мероприятий ВСУ и НАТО, а также поименный список иностранных инструкторов, работающих на Донбассе.

Об этом «Русской Весне» рассказали в МВД Республики, уточнив, что соответствующее сообщение от гражданина Украины поступило на «горячую линию» ведомства 23 января 2018 года.

В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей, сотрудник «штаба АТО» передал подробный план мероприятий, которые проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (Львовская обл., г. Старичи) в рамках программы «Объединённая многонациональная группа по подготовке — Украина».

В рамках данной программы инструкторы-военнослужащие иностранных государств (США, Канады, Великобритании, ФРГ, Италии, Дании, Польши, Литовской республики) обучают украинских офицеров связи, оперативному планированию, тактической медицине, разрабатывают документы по боевой подготовке украинской армии.

Представители Республики Италия Стефано Роберто Иафола и Браяна Себастьяна Валетти, в частности, занимаются подготовкой личного состава Военной службы правопорядка к выполнению задач, которые связаны с контролем толпы при массовых беспорядках.

Выполнению обязанностей офицера связи украинских вояк обучает майор ВС Великобритании Карл Роналд, обслуживанию и ремонту системы MILES — представитель компании «Cubic Global Defence» (США) Трейси Ли Дениелс.

В распоряжении МВД ЛНР находится полный поимённый список инструкторов вышеприведённых иностранных государств, тематика занятий, списки групп и иная информация.

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