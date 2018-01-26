Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 января 2018
- 10:49 Бомбардировки ВВС Турции оставляют жителей Африна без жилья.
- 10:40 Мгновения “Оливковой ветви”.
- 10:28 Отчёт о работе Центра по примирению в Сирии за 25 января.
- 09:10 У сирийских боевиков обнаружено вооружение из Европы.
- 00:24 Оливковая ветвь. День шестой. Асад помоги!.
Бомбардировки ВВС Турции оставляют жителей Африна без жилья
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Мгновения “Оливковой ветви”
Подборка фотографий и видео первых дней операции "Оливковая ветвь" в Африне.
Фотографии
Эрдоган в штабе операции.
На привале.
Курдская пехота.
"Зеленые"
Пленные курды.
Трофеи захваченные курдами.
Похороны турецких гражданских лиц в Килисе.
Разрушения в Африне.
Прибытие подкреплений в Газиантеп.
Демонстрация в Камышли.
Прокурдская агитация в Германии
Видео
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18+
18+
18+
Текучка по Африну как обычно вот тут https://t.me/boris_rozhin
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Отчёт о работе Центра по примирению в Сирии за 25 января
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У сирийских боевиков обнаружено вооружение из Европы
Армия Сирии обнаружила у боевиков, уничтоженных в районе Эт-Танф, современную аппаратуру РЭБ европейского производства, сообщает Российский центр по примирению враждующих сторон.
«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ*», — говорится в сообщении.
«Также в машинах обнаружены флаги и эмблемы «оппозиционной» группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду», боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у н. п. Эт-Танф под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими «Новой сирийской армии», — добавляется в сообщении.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Оливковая ветвь. День шестой. Асад помоги!
На шестой день операции "Оливковая ветвь", афринские курды вспомнили про целебную силу сирийского флага.
Пока руководство YPG отказывается от помощи Асада, администрация Африна после нескольких дней турецких бомбардировок, демонстрирует альтернативное мнение.
Администрация Африна (региональное подразделение партии «Демократический союз Курдистана») опубликовала заявление, в котором официально призвала сирийское правительство выполнить свой долг по защите региона — части суверенной сирийской земли — от турецкого вторжения путем развертывания своих военных сил.
В заявлении курды утверждают, что их ополчение защищало Африна от террористов и захватчиков в течение последних шести лет, и что они будут продолжать это делать даже после того, как Сирийские вооруженные силы вступят в этот регион.
Ключевая часть заявления гласит: «Мы призываем сирийское правительство защитить границы Африна и Сирии, развернув Сирийские вооруженные силы для защиты границ Африна».
Как указывалось в материале "Турцецкая палка" https://colonelcassad.livejournal.com/3951825.html, Эрдоган служит дополнительным мотиватором, дабы курды более серьезно отнеслись к предложению Асада и предлагаемым Дамаском гарантиям, которые им за несколько дней до вторжения передавали представители РФ.. Когда на город падают бомбы и ракеты, сирийский флаг и сирийские войска внезапно оказались востребованы, несмотря на всю декларируемую гордость, ибо пафос в СМИ это одно, а погибающая в горах молодежь, совсем другое. Цена этой упертости – несколько сотен человеческих жизней.
И никакие США курдов тут очевидно защитить не могут, так как курдов уже бомбят даже под американским зонтиком ПВО. Поэтому приходится смирять гордыню и вспоминать про ненавистный "режим", как они любят называть правительство Асада.
На фронте в Африне дела у турок идут медленно, но контролируемуемая территориая на границе постепенно расширяются. Курды несут достаточно существенные потери, размениваясь на "зеленое" мясо.
В районе Манбиджа также продолжились столкновения SDF c ССА, а Турция вновь нанесла авиаудары по территории находящейся под защитой США. Американцы привели в боеготовность свои контингенты к западу от Евфрата, а над Манбиджем были замечены самолет-разведчик и несколько БПЛА. Эрдоган продолжает подчернуто игнорировать увещевания Белого Дома, требуя, чтобы американцы свернули курдский проект и забрали свое оружие. По сути, Турция загоняет США в вилку крайне неприятных для американцев решений, хотя они хотели бы и дальше паразитировать на курдско-турецких противоречиях. Неуемная активность Эрдогана вынуждает американцев выбирать.
Ситуацию предметно разъяснил министр иностранных дел Турции. Он прямо заявил, что у Турции нет проблем с Асадом и если сирийские войска не будут нападать на турецкие, то и ответной агрессии не будет.
Кроме того, как заявил глава турецкого МИД, Эрдоган прямо потребовал от Трампа убрать американские войска из Манбиджа, потому что операция против курдов в Манбидже будет продолжена и было бы крайне неудобно, если бы под ударами турецкой армии оказались американские военные.
Если 2017-й год прошел под знаком угроз Ким Чен Ына, то 2018-й год начался с прямых угроз Эрдогана. Гегемона боятся все меньше и все чаще разговаривают с ним так. как он того заслуживает. Достаточно характерная иллюстрация ослабления американского могущества.
По тактическим моментам завтра пройдусь более подробно + добавлю фотографии и видео с фронта.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com