Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 января 2018

Армия Сирии обнаружила у боевиков, уничтоженных в районе Эт-Танф, современную аппаратуру РЭБ европейского производства, сообщает Российский центр по примирению враждующих сторон.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ*», — говорится в сообщении.

«Также в машинах обнаружены флаги и эмблемы «оппозиционной» группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду», боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у н. п. Эт-Танф под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими «Новой сирийской армии», — добавляется в сообщении.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.